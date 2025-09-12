Η Εθνική Ελλάδος έβγαλε ψυχή, έδειξε το ταλέντο της και με οδηγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έφτασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Απόψε (21:00) θα δώσει τον ημιτελικό με την Τουρκία και στο πλευρό θα έχει ίσως και 2.000 φιλάθλους.

Σε αυτούς που είναι ήδη στη Ρίγα και το κλαμπ των “Πελαργών” θα προστεθούν όσοι αναχώρησαν σήμερα από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ έχει ζητήσει επισήμως 1.500 εισιτήρια από την FIBA, για τον ημιτελικό, τα οποία έκαναν φτερά από νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ πέραν αυτών, υπάρχουν και αρκετοί μεμονωμένοι που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους, αεροπορικά και για το ματς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Οι πτήσεις τσάρτερ για Λετονία είναι κάμποσες, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε.

Δείτε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο με τους Έλληνες φιλάθλους:

Χωρίς να μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, στην «Αρένα Ρίγα» αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 Έλληνες φίλαθλοι και πιθανότατα θα είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους Τούρκους.

Από τα ξημερώματα έχουν αρχίσει και οι αφίξεις υψηλών προσώπων στη Ρίγα. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μέλη της ομάδας που το 2005 κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ, είναι ήδη στη Λετονία, ενώ ταξίδεψε επίσης και ο πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής.