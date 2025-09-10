Το Eurobasket έχει μπει στην τελική του ευθεία. Την Τρίτη μάθαμε τις δύο πρώτες ομάδες που θα διεκδικήσουν τα τρία μετάλλια. Ανάμεσά τους είναι και η Εθνική ομάδα, η οποία επικράτησε 87-76 της Λιθουανίας.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην ισχυρή Λιθουανία του σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς Γιόνας Βαλαντσιούνας και των 10 χιλιάδων Λιθουανών φιλάθλων στην Arena Riga της Λετονίας, πήρε μία άνετη νίκη και προκρίθηκαν στα ημιτελικά.

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, δηλαδή από το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η εθνική προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης. Αυτή είναι και η 10η παρουσία της «επίσημης αγαπημένης» στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Απέναντί της θα βρει την Παρασκευή την Τουρκία. Η ομάδα του Αταμάν είναι αήττητη στη διοργάνωση και νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Πολωνίας.

Απόψε βγαίνει το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Eurobasket

Το βράδυ της Τετάρτης θα γνωρίζουμε και το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών. Πρώτες στη μάχη της πρόκρισης θα μπουν οι δύο μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει την Γεωργία σε ένα ματς που δεν χωρούν προβλέψεις.

Αργότερα, η Γερμανία θα παίξει κόντρα στη Σλοβενία του σπουδαίου Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σρέντερ και η παρέα του έχουν τον τίτλο του φαβορί, όμως πρέπει να το αποδείξουν και εντός του παρκέ.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Πολωνία 91-77

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17.00 Φινλανδία – Γεωργία

21.00 Γερμανία – Σλοβενία

Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Eurobasket

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Ελλάδα

Νικητής του Φινλανδία – Γεωργία με Νικητή του Γερμανία – Σλοβενία

Το πρόγραμμα των τελικών

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός

Τελικός

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό