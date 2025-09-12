Το χρυσό μετάλλιο που κυνηγούν από το 1993, μετρώντας έκτοτε ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο, θα ψάξουν στον τελικό του Eurobasket 2025 οι Γερμανοί. Η μονομαχία με τη Φινλανδία στη Ρίγα αποδείχθηκε άλλη μια ημέρα στη δουλειά για τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2023 που επιβλήθηκαν 98-86 κι έκλεισαν θέση στο μεγάλο ραντεβού της Κυριακής (14/9, 21:00).

Οι «λύκοι» του Λάσι Τουόβι, που θα παλέψουν για την τρίτη θέση, θα μπορούσαν να προβληματίσουν πολύ περισσότερο τη Γερμανία, αν φυσικά το 18-11 στο 5′ είχε ανάλογη συνέχεια. Πρόκειται, άλλωστε, για σύνολο που παίζει και εκτελεί σε πολύ υψηλούς ρυθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Παρόλα αυτά με 3/11 τρίποντα και 6 ασίστ για 7 λάθη ως το 15′ επέτρεψαν στα «πάντσερ» να βρουν άνετα σκορ στο ανοικτό γήπεδο και να προηγηθούν μέχρι και 19 πόντους (49-30) από 17 προσωπικούς του Βάγκνερ και σπουδαία δημιουργία από τον Σρούντερ.

Σίγουρα η άμυνα της Γερμανίας δεν ήταν εξίσου αποτελεσματική με την επίθεση. Οι παίκτες του υπηρεσιακού Ιμπραχίμαγκιτς άφηναν πολλά ελεύθερα σουτ στην περιφέρεια και δέχονταν λέι απ σαν σε προπόνηση. Ακόμη πάντως κι όταν οι Φινλανδοί πλησίασαν στο -6 (77-71, 28’30”), χάρη στον εκπληκτικό Ενκάμουα, ελπίζοντας σε μια σπουδαία ανατροπή, τον έλεγχο στο παρκέ οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν τον έχασαν ποτέ. Αντιθέτως συνέχισαν να αισθάνονται το ίδιο άνετα και να μην πιέζονται.

Πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα και σχετικά άκοπα οι Γερμανοί αποκατέστησαν τις ισορροπίες στο παρκέ. Μέσα από καλοπαιγμένα plays πήγαν στο 90-75 (35′) κι έκτοτε διαχειρίστηκαν απλώς μια πολύ ευνοϊκή κατάσταση που τους έστειλε δικαιωματικά στο τελευταίο στάδιο του Eurobasket: αυτό της διεκδίκησης του βαρύτιμου τροπαίου για πρώτη φορά μετά το 2005.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86

Γερμανία: Μπόνγκα 10 (2/4τρ, 5ρ), Οσκ. Ντα Σίλβα 2, Λο 2, Τρ. Ντα Σίλβα 13 (3/6τρ), Βάγκνερ 22 (3/11δ, 3/8τρ, 5ρ), Τάις 10 (11ρ), Σρούντερ 26 (4/9τρ, 5ρ, 12ασ), Τίμαν 6, Ομπστ 7 (2/7τρ)

Φινλανδία: Λιτλ 5 (1/2τρ, 5ασ), Σάλιν, Ενκάμουα 21 (4/5δ, 2/3τρ), Γιάντουνεν 12 (4/5δ, 1/4τρ, 6ρ), Βάλτονεν 6 (0/3τρ), Μαξούνι 9 (1/7τρ), Μάρκανεν 16 (4/8δ, 2/9τρ, 8ρ), Μουούρινεν 12 (3/4τρ), Γκούσταβσον, Γκράντισον 5 (1/1τρ)