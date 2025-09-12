Με τον μεγάλο ημιτελικό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να βρίσκεται προ των πυλών, αναλύσαμε τους δύο κορυφαίους παίκτες που θα βρεθούν στο παρκέ για την ιστορική αναμέτρηση.

Το σκηνικό διαγράφεται καυτό, ειδικά μετά τις δηλώσεις Αταμάν και Σπανούλη η κόντρα ξέφυγε από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Η Ελλάδα επέστρεψε σε ημιτελικό για πρώτη φορά από το 2009, περνώντας επιβλητικά τη Λιθουανία με 87-76. Ο Αντετοκούνμπο υπέγραψε τη νίκη με 29 πόντους και «έσπρωξε» την Εθνική σε ένα ιστορικό βήμα. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία απέκλεισε την Πολωνία με έναν point-center ρυθμιστή: ο Σενγκούν σημείωσε triple-double και έδειξε γιατί θεωρείται υποψήφιος MVP του τουρνουά.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν, τα δύο αστέρια του NBA, θα κρίνουν εν πολλοίς την έκβαση του ματς. Τι λένε όμως τα στατιστικά δεδομένα για το ποιος υπερέχει στην μεταξύ τους τιτανομαχία;

Μάχη στα σημεία: τι λένε τα νούμερα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της FIBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει τις πιο ώριμες και γεμάτες εμφανίσεις σε τουρνουά με την «επίσημη αγαπημένη» με 29,8 πόντους κατά μέσο όρο.

Από την άλλη, ο Αλπερέν Σενγκούν οδηγεί την Τουρκία με 21,6 πόντους, δείχνοντας γιατί οι Houston Rockets τον αντιμετωπίζει ως point-center του μέλλοντος.

Οι δύο σταρ λειτουργούν ως καθοριστικοί παράγοντες για τις ομάδες τους. Ποιο όμως υπερέχει και σε ποια σημεία;

Ο Αντετοκούνμπο δίνει στην Ελλάδα +24,7 πόντους διαφορά ανά 100 κατοχές όταν βρίσκεται στο παρκέ (ON/OFF), ενώ ο Σενγκούν ανεβάζει την Τουρκία κατά +25,9 πόντους. Στο Net Rating—την καθαρή διαφορά πόντων ανά 100 κατοχές—ο Γιάννης είναι στο +25,2 και ο Σενγκούν στο +26,7.

Με απλά λόγια: με τους δύο στα παρκέ, οι ομάδες τους «κερδίζουν» κατά κράτος.

(Το Net Rating μετρά τη διαφορά OFFRTG–DEFRTG, ενώ το ON/OFF αποτυπώνει πόσο αλλάζει η απόδοση της ομάδας με τον παίκτη μέσα/έξω).

Η αποτελεσματικότητα στα σουτ είναι επίσης ένα εντυπωσιακό στοιχείο.

Ο Αντετοκούνμπο καταγράφει αποτελεσματικότητα της τάξεως του 70,8%, ένα νούμερο που μαρτυρά την ασταμάτητη ευστοχία του κοντά στο καλάθι, αλλά και την καλή επιλογή εκτελέσεων συνολικότερα.

Ο Τούρκος σταρ από την Κερασούντα βρίσκεται λίγο κάτω από τον Γιάννη στο 62,8%.

Θυμίζουμε πως ο δείκτης eFG% «ζυγίζει» τα τρίποντα ως 1,5 σουτ για να αποτυπώσει ακριβέστερα την πραγματική αξία ενός σουτέρ.

Ο Γιάννης έχει usage Rate 39,2%, δηλαδή περίπου 4 στις 10 κατοχές της Ελλάδας τελειώνουν στα χέρια του.

Ο ηγέτης της «επίσημης αγαπημένης» τραβάει πάνω του την άμυνα, ανοίγει διαδρόμους για τους συμπαίκτες του και τιμωρεί -με την πρώτη ευκαιρία- στο transition.

Ο Σενγκούν παίζει με χαμηλότερο usage, 28,7%, κάτι που καταδεικνύει τον μεγαλύτερο πλουραλισμό στην κατανομή κατοχών της Τουρκίας, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα μικρότερη επιρροή.

(Το Usage Rate εκτιμά το ποσοστό των ομαδικών plays που «καταναλώνει» ένας παίκτης όσο βρίσκεται στο παρκέ).

Ο Τούρκος σταρ υπερέχει στο μοίρασμα του παιχνιδιού σε σχέση με τον Γιάννη. Με ποσοστό ασίστ 41,7%—των εύστοχων καλαθιών των συμπαικτών του, η τελευταία πάσα βγαίνει συχνά από τα δικά του χέρια—ο Σενγκούν λειτουργεί ως «επιτελάρχης» από το high post και τα elbows, μοιράζοντας spacing και cuts σαν… playmaker σε σώμα ψηλού.

Ο Γιάννης δεν υστερεί σημαντικά (ποσοστό ασίστ 26,5%). Ωστόσο, επί Σπανούλη ο ρόλος του είναι πρωτίστως εκτελεστικός. Συχνά τραβάει δύο και τρεις αντιπάλους και αναγκάζει άμυνες με αυτό τον τρόπο να καταρρεύσουν σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα».

Τι σημαίνουν τα στατιστικά στην πράξη;

Αν το παιχνίδι πάει σε υψηλό ρυθμό, η Ελλάδα ευνοείται. Ο εξωπραγματικός συνδυασμός Usage 39,2% και eFG% 70,8% του Αντετοκούνμπο ξεχαρβαλώνει άμυνες που δεν προλαβαίνουν να στηθούν.

Αν, αντίθετα, κλειδώσει σε μισό γήπεδο, ο Σενγκούν μπορεί να «σκηνοθετήσει» το ματς: με AST% 41,7% και Net Rating +26,7, η Τουρκία βρίσκει ροή από handoffs, back cuts και short-roll αποφάσεις που φθείρουν την ελληνική άμυνα.

Σε κάθε σενάριο, οι ON/OFF διαφορές γύρω στο +25 και για τους δύο μας λένε ότι το ματς θα κριθεί στα λεπτά που θα χρειαστεί να «ξεκουραστούν» οι σταρ χωρίς να καταρρεύσει η ομάδα τους.

Αν το παιχνίδι γίνει ροντέο με παιχνίδι στο ανοικτό γήπεδο, η Ελλάδα θα έχει τον πρώτο λόγο. Αν πάμε σε ένα τακτικό παιχνίδι μεγάλων κατοχών – τύπου «σκάκι», ο Σενγκούν μπορεί να τροφοδοτήσει τους συμπαίκτες του με καθοριστικό τρόπο.