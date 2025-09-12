Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή όλα τα συστατικά που απαρτίζουν την επιτυχημένη εμφάνιση της «επίσημης αγαπημένης» στο Eurobasket 2025. Οι εκπλήξεις του τουρνουά και η δύσκολη αποστολή της Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: « Eurobasket: Η Εθνική σε τροχιά μεταλλίων, 16 χρόνια μετά» θα ακούσετε:

0:25 Οι συσχετισμοί μεταξύ των ημιτελικών του Eurobasket και του Final Four.

1:33 Τα χρόνια που μεσολάβησαν από το τελευταίο μετάλλιο της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ μέχρι σήμερα.

3:26 Ποια ομάδα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το χρυσό της διοργάνωσης.

5:05 Η μεγάλη έκπληξη με τον αποκλεισμό της Σερβίας από τους Φινλανδούς.

6:54 Η Εθνική Ελλάδος του Σπανούλη και τα μειονεκτήματα που γύρισαν σε πλεονεκτήματα.

9:41 Πού οφείλεται η μπασκετική ποιότητα του Γιάννη Αντετοκούμπο, που κατά γενική ομολογία ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

11:36 Τι έχουμε να φοβόμαστε από τον αγώνα με την Τουρκία αλλά και τη σπουδή του Αταμάν στους Έλληνες παίκτες.

16:47 Η συνολικά καλή παρουσία της Εθνικής στο τουρνουά, όποια και αν είναι η έκβασή του.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια