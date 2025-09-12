Η Μαρίνα Σάττι κατακτά την Ευρώπη. Η πολυπλατινένια καλλιτέχνιδα που γεφυρώνει τις βαθιές παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του αύριο, ξεκινά μια περιοδεία που ξαναγράφει τους κανόνες του live. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία∙ είναι μια πολιτισμική αφύπνιση, μια εκρηκτική γιορτή ρυθμού, ταυτότητας και δημιουργικότητας.

Στο μουσικό της σύμπαν, το balkan trap συναντά την urban pop, το reggaeton και την ελληνική πολυφωνία, σχηματίζοντας έναν ήχο αμιγώς δικό της – μια σύγκρουση του αρχέγονου με το υπερσύγχρονο. Επί σκηνής, τσιφτετέλια και a cappella αρμονίες μπλέκονται με 808s και γκάιντες, ενώ αιώνες παράδοσης αντηχούν σε ένα τοπίο στραμμένο στο μέλλον.

Το live της είναι οπτικά συναρπαστικό, μουσικά τολμηρό και συναισθηματικά εκρηκτικό. Κάθε σετ πάλλεται από ενέργεια, αισθησιασμό και θεατρικότητα, ένας κόσμος όπου μόδα, χορός, σάτιρα και λυρισμός συνυπάρχουν αβίαστα.

Από τα KOUPES και MANTISSA έως το YENNA, από το SPIRTO KE VENZINI και το PONOS KRIFOS μέχρι τα crowd favorites TUCUTUM, ZARI και LALALALA, η setlist είναι ένα ταξίδι χωρίς όρια. Οι μπαλάντες Ah THALASSA και AUTOKINITO, οι art-pop στιγμές LOLA, EPANO STO TRAPEZI, BLOUZAKI και το εμβληματικό FOVAME – το πρώτο ελληνικό Spotify Single – προσθέτουν βάθος και συγκίνηση.

View this post on Instagram A post shared by SATTI 🚗🎲🍻🍬👍💿🌊 (@marina_satti)

Πόλη με πόλη, χιλιάδες θεατές τραγουδούν, χορεύουν, δακρύζουν και γιορτάζουν μαζί της. Από τις Βρυξέλλες μέχρι το Βερολίνο και από τη Φρανκφούρτη μέχρι το Λονδίνο, η περιοδεία αποδεικνύει πως η μουσική που πατά στην παράδοση μπορεί να είναι ταυτόχρονα ριζοσπαστική και βαθιά οικουμενική.

Αυτή είναι η κληρονομιά που μετατρέπεται σε φωτιά. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Νότου. Αυτή είναι η Μαρίνα Σάττι – και βάζει φωτιά τώρα και στην Ευρώπη.

Ημερομηνίες Ευρωπαϊκής Περιοδείας

13 Σεπτεμβρίου – Βρυξέλλες, Βέλγιο @ La Madeleine

14 Σεπτεμβρίου – Κολωνία, Γερμανία @ Die Kantine

15 Σεπτεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία @ Festsaal Kreuzberg

16 Σεπτεμβρίου – Φρανκφούρτη, Γερμανία @ Zoom

17 Σεπτεμβρίου – Ες-συρ-Αλζέτ, Λουξεμβούργο @ Kulturfabrik

20 Σεπτεμβρίου – Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Gorilla

21 Σεπτεμβρίου – Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο @ Mama Roux’s

22 Σεπτεμβρίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο @ O2 Shepherd’s Bush Empire