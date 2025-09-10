Όσοι δεν έχετε μυηθεί ακόμη στην τέχνη του σχολικού σνακ, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στα social media. Εκατοντάδες σελίδες αφιερωμένες στα υγιεινά, θρεπτικά, πολύχρωμα και χαριτωμένα γεύματα που ετοιμάζουν οι μαμάδες για τις ώρες που τα παιδιά τους θα περάσουν στο σχολείο κονταροχτυπιούνται καθημερινά διεκδικώντας το άτυπο βραβείο του πιο ευφάνταστου τάπερ.

Μιλάμε φυσικά για σνακ ή ακόμα και για κανονικά γεύματα τα οποία θα απαιτούσαν –σε κανονικό, μαμαδίστικο χρόνο– πολλές ώρες σκέψης, προετοιμασίας και σερβιρίσματος για να ταυτιστούν με την ινσταγκραμική πραγματικότητα. Ώρες που, προφανώς, πολύ λίγες εργαζόμενες γυναίκες μπορούν να διαθέσουν σε καθημερινή βάση.

Κι όμως, πολλές είναι εκείνες που σχεδόν ακούσια μπαίνουν στη διαδικασία να ακολουθήσουν τη μόδα, φτιάχνοντας περίτεχνα υγιεινά σνακ που τα παιδιά τους φέρνουν πίσω ανέγγιχτα. Γιατί, όπως κάθε μαμά ξέρει πολύ καλά μέσα της, τα παιδιά δεν είναι και πολύ δεκτικά στους πειραματισμούς. «Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά προτιμούν την ασφάλεια του “γνωστού”», επιβεβαιώνει η Γιούλη Mπούζα, η οποία ως μητέρα τριών, αναγκάστηκε σχετικά νωρίς να αναζητήσει εύκολες, γρήγορες και νόστιμες λύσεις τόσο για το καθημερινό τραπέζι όσο και για τα σχολικά φαγητοδοχεία.

Σιγά σιγά, η ανάγκη έγινε αγάπη και η επιθυμία της να μοιραστεί τις συνταγές της με άλλους γονείς οδήγησε στη δημιουργία του paixnidaki.com, ενός blog που γρήγορα εξελίχθηκε σε ενημερωτικό site για δραστηριότητες που αφορούν όλη την οικογένεια. «Στην πορεία είδα ότι πολλοί ταυτίζονταν με όσα έδειχνα και χαίρονταν που έβρισκαν εύκολες λύσεις. Και σταδιακά όλο αυτό έγινε κάτι πολύ πιο μεγάλο από όσο είχα φανταστεί».

Μαγειρική για όλους

Η ίδια αντιμετωπίζει τη μαγειρική ως οικογενειακή υπόθεση και θεωρεί πως τα απλά φαγητά είναι εκείνα που λύνουν τα χέρια όλων, καθώς μπορούν να τα φτιάξουν εξίσου εύκολα και η μαμά και ο μπαμπάς. «Η μαγειρική μαθαίνεται βήμα βήμα και, κυρίως, με αγάπη. Πλέον και με βίντεο στο internet, που βοηθούν πολύ!» Γι’ αυτό άλλωστε και οι απλές συνταγές με λίγα υλικά έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στους ανθρώπους που την ακολουθούν, δοκιμάζουν τις προτάσεις της και της στέλνουν τα σχόλιά τους. «Ειδικά οι βάφλες, τα τυροπιτάκια και γενικά ό,τι μπορεί να μπει στο φαγητοδοχείο του σχολείου αρέσουν πολύ. Οι followers μου αγαπούν λύσεις που τους γλιτώνουν χρόνο».

Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα περίτεχνα ταπεράκια είναι μεν όμορφα αλλά όχι ιδιαίτερα λειτουργικά. «Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι φαγητό και αγάπη, όχι γκουρμέ πιάτα. Δεν υπάρχει λόγος επομένως οι μαμάδες να πιέζουν τον εαυτό τους ή να σπάνε το κεφάλι τους κάθε μέρα για το μενού. Αρκεί μια μικρή λίστα με πέντε-έξι κλασικά αγαπημένα φαγητά τα οποία θα εναλλάσσονται μέσα στην εβδομάδα».

Για την οικογένεια της Γιούλης, τα φαγητά αυτά είναι δοκιμασμένα και εναλλακτικά ταυτόχρονα: «Αν και μου αρέσουν οι γρήγορες συνταγές, αυτές που κάνω ξανά και ξανά και τις οποίες λατρεύουν τα παιδιά μου είναι το παστίτσιο, τα γεμιστά, το κοτόπουλο στο φούρνο με χυλοπιτάκι, το σπανακόρυζο, αλλά και μια βελουτέ σούπα με κόκκινες φακές και γλυκοπατάτα, για την οποία τρελαίνονται όλοι».

Οι σωστοί συνδυασμοί

Τα σνακ, βέβαια, αποτελούν μια κατηγορία από μόνα τους. Εδώ οι εξωτερικοί πειρασμοί είναι πολλοί και δεν είναι εύκολο να τους αντιμετωπίσει ένα σπιτικό έδεσμα, όση αγάπη και φροντίδα κι αν εμπεριέχει η δημιουργία του. Κι όμως, υπάρχουν πράγματα στα οποία δύσκολα θα αντισταθεί ένα παιδί. Γλυκά και αλμυρά δοκιμασμένα, που σίγουρα θα απολαύσει και θα ζητήσει και την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα να τα έχει μαζί του στο σχολείο ή για να τσιμπολογήσει το απόγευμα στο σπίτι.

«Τυροπιτάκια, πάνκεϊκ, κριτσίνια, πίτσα και βάφλες. Αυτά είναι τα σνακ που ζητούν ξανά και ξανά και βλέπω από τα σχόλια που λαμβάνω ότι πολλές μαμάδες τα φτιάχνουν επίσης». Σνακ, δηλαδή, που πολλές φορές αγοράζουμε απέξω αλλά, τελικά, δεν είναι και τόσο δύσκολο να τα φτιάξουμε μόνοι μας, με τα αγνά υλικά και με τον τρόπο που θέλουμε εμείς ή προτιμούν τα παιδιά μας. Ο σωστός τους συνδυασμός σε ένα τάπερ, δε, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στο αν θα γυρίσουν χορτάτα από το σχολείο ή όχι. Αφήνοντας στην άκρη τους πειραματισμούς και την υψηλή γαστρονομία, το φαγητοδοχείο πρέπει πρώτα απ’ όλα να σέβεται τα γούστα του παιδιού και να προσαρμόζεται σε αυτά με το σωστό τρόπο.

«Ιδανικά, το σχολικό τάπερ πρέπει να περιέχει κάτι αλμυρό, για παράδειγμα ένα τυροπιτάκι, μια ομελέτα ή ένα τοστ με αβγόφετες, κάτι γλυκό, όπως ένα κομμάτι κέικ ή ένα μπισκότο ιδανικά χωρίς ζάχαρη, και ένα φρούτο σε κομματάκια. Και, φυσικά, να υπάρχει πάντα κι ένα μπουκαλάκι νερό στην τσάντα. Απλά και ισορροπημένα πράγματα και, κυρίως, φαγητά που ξέρουμε ότι θα φάνε τα παιδιά μας».

Χώρος για γευστικές δοκιμές φυσικά υπάρχει, αρκεί κι αυτές να γίνονται με το σωστό τρόπο. «Τα παιδιά δεν είναι πολύ δεκτικά στις αλλαγές. Προσωπικά, όμως, προσπαθώ να κάνω μικρούς πειραματισμούς βάζοντας, για παράδειγμα, ένα διαφορετικό λαχανικό μέσα σε κάτι που ξέρω ότι αγαπούν. Έτσι σιγά σιγά δοκιμάζουν καινούρια πράγματα χωρίς μεγάλο κόπο».

Κάπως έτσι, πλάι στα κλασικά και αφράτα τυροπιτάκια, στο οποία λίγα παιδιά θα πουν όχι, η Γιούλη μάς προτείνει και τα δοκιμασμένα κριτσίνια καρότου με αλεσμένη βρόμη, που αποτελούν μια εξαιρετικά υγιεινή επιλογή και για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Όσο για την πίτσα γλυκοπατάτας, αξίζει να τη δοκιμάσετε και μόνο για να καταλάβετε πώς ένα φαγητό που συνήθως φορτώνεται με άπειρες θερμίδες και λιπαρά μπορεί να μετατραπεί σε ένα σνακ που μας γεμίζει ενέργεια και βιταμίνες. Η Γιούλη είναι γεμάτη με τέτοιες ιδέες και τις μοιράζεται καθημερινά μαζί μας κάνοντας και τη δική μας ζωή λίγο πιο εύκολη (και απολαυστική).

Τρία σνακ για τις πρώτες σχολικές μέρες του Σεπτέμβρη (και όχι μόνο)

Αφράτα και λαχταριστά τυροπιτάκια

Είναι η ιδανική επιλογή για το σχολικό φαγητοδοχείο και όχι μόνο. Με απλά υλικά και λίγα βήματα, μπορείτε να φτιάξετε αφράτες και γευστικές μπουκίτσες που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους.

Χρόνος προετοιμασίας: 40΄ Χρόνος ψησίματος: 25΄-35΄ Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 25 τμχ.

200 γρ. τυρί κρέμα

150 γρ. βούτυρο λιωμένο

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

2 αβγά

300 γρ. φέτα σε τρίμματα

150 γρ. κίτρινα τυριά τριμμένα

Σουσάμι για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ το τυρί κρέμα με τα αβγά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε σταδιακά το αλεύρι και δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια μέχρι να αποκτήσουμε μια μαλακή εύπλαστη ζύμη.

Ανακατεύουμε σε ένα ξεχωριστό μπολ τη φέτα με τα κίτρινα τυριά. Παίρνουμε μικρά κομμάτια ζύμης, τα ανοίγουμε σε δίσκους και τα γεμίζουμε με το μείγμα των τυριών. Διπλώνουμε σε μισοφέγγαρα ή πλάθουμε σε κουλουράκια για μια πιο πρωτότυπη παρουσίαση.

Αραδιάζουμε τα τυροπιτάκια σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, τα πασπαλίζουμε με σουσάμι και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, στον αέρα, για 25-35 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθός τους, μέχρι να ροδίσουν όμορφα.

Μυστικό: Για έξτρα άρωμα, προσθέτουμε στη γέμιση φρέσκα ψιλοκομμένα μυρωδικά, π.χ. δυόσμο.

Κριτσίνια καρότου

Συνδυάζουν νοστιμιά και υγιεινή διατροφή και είναι η τέλεια επιλογή για το σχολείο.

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄ Χρόνος ψησίματος: 35΄ Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 15-20 τμχ.

200 γρ. βρόμη αλεσμένη

2 καρότα

60 ml ε.π. ελαιόλαδο

30 ml νερό

Αλάτι

Σκόρδο σε σκόνη

Εκτέλεση

Τρίβουμε τα καρότα σε χοντρό τρίφτη και τα ανακατεύουμε στη συνέχεια σε ένα μεγάλο μπολ με την αλεσμένη βρόμη, το ελαιόλαδο, το νερό, αλάτι και λίγη σκόνη σκόρδου. Δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια μέχρι να αποκτήσουμε μια ομοιόμορφη, σφιχτή ζύμη.

Παίρνουμε μικρά κομμάτια ζύμης και τα πλάθουμε σε μακρόστενα μπαστουνάκια, στο μήκος και το πάχος που προτιμάμε.

Αραδιάζουμε τα κριτσίνια σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, για 35 λεπτά.

Σβήνουμε στη συνέχεια το φούρνο, ανοίγουμε την πόρτα της συσκευής και αφήνουμε τα κριτσίνια μέσα για 30 λεπτά επιπλέον ώστε να γίνουν τραγανά.

Αφράτη πίτσα γλυκοπατάτας

Με πρωταγωνίστρια τη γλυκοπατάτα που της χαρίζει γλυκιά και υπέροχη υφή αυτή η πιο υγιεινή και ιδιαίτερα αφράτη εκδοχή της κλασικής πίτσας είναι θρεπτική, εύκολη και ιδανική για να την απολαύσουν μικροί και μεγάλοι.

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄ Χρόνος ψησίματος: 20΄ Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 πίτσες

500 γρ. γλυκοπατάτες βρασμένες

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Σάλτσα ντομάτας (όση χρειαστεί)

Κίτρινα τυριά τριμμένα (όση ποσότητα προτιμάμε)

Εκτέλεση

Λιώνουμε σε ένα μπολ με το πιρούνι τις βρασμένες γλυκοπατάτες, να γίνουν πουρές. Προσθέτουμε το αλάτι, το ελαιόλαδο και το αλεύρι. Δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια μέχρι να αποκτήσουμε μια μαλακή και εύπλαστη ζύμη.

Λαδώνουμε ένα στρογγυλό ταψάκι και απλώνουμε μέσα τη μισή ποσότητα της ζύμης. Μπορούμε να φυλάξουμε την υπόλοιπη για μια δεύτερη πίτσα ή για να φτιάξουμε μικρά ψωμάκια. Στρώνουμε πάνω στη ζύμη τη σάλτσα ντομάτας και πασπαλίζουμε με τριμμένα κίτρινα τυριά της αρεσκείας μας.

Ψήνουμε την πίτσα σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, στον αέρα, για 15-20 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει η ζύμη και να ροδίσει όμορφα.

Μυστικό: Για περισσότερη νοστιμιά και άρωμα, προσθέτουμε στη σάλτσα λίγη ρίγανη ή βασιλικό.