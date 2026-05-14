Τροχαίο δυστύχημα συνέβη πριν λίγο στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, προκαλώντας αναστάτωση σε οδηγούς και περαστικούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εκσφενδονίστηκε στον αέρα μέτρα μακριά έπειτα από την παράσυρση από το βαρύ όχημα, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ, με διασώστες να σπεύδουν για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και τον οδηγό της νταλίκας.