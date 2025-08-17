Συναντήσαμε τον Τάσο Αντωνίου, έναν από τους πρώτους food bloggers της Ελλάδας, για να συζητήσουμε για το νέο του βιβλίο και να ανακαλύψουμε τι κρύβεται στο μυαλό και την κουζίνα του. Στο τέλος μάς έφτιαξε και τρεις σαλάτες, αποδεικνύοντάς μας πως πια έχει κάνει healthy στροφή με γεύση και ουσία:

Τάσο, πού σε πετυχαίνουμε αυτή την εποχή; Δεν έχεις φύγει ακόμη διακοπές;

Αυτό το καλοκαίρι έχουν προκύψει μέχρι στιγμής πολλά ωραία ταξίδια επαγγελματικής φύσης που μου έδωσαν τη χαρά να γνωρίσω ενδιαφέροντες ανθρώπους, ωραία μέρη και τοπικά υλικά και να κάνω νέους φίλους! Πριν από λίγες εβδομάδες είχα βρεθεί στην Αρχαία Ολυμπία ως σεφ του 3ου Wine and Dine Ilia Festival όπου εντυπωσιάστηκα με τα τοπικά προϊόντα. Μετά πέρασα μια φανταστική εβδομάδα στα Κύθηρα όπου με την ομάδα μου γνωρίσαμε τοπικούς παραγωγούς, προϊόντα και μαγαζιά τα οποία παρουσιάζουμε στο Instagram μέσα από μια σειρά video reels. Τρυγήσαμε θυμαρίσιο μέλι, μαζέψαμε αλάτι από τις αλυκές του Αβλέμονα, μάθαμε να φτιάχνουμε παραδοσιακούς ροζέδες (τοπικό αμυγδαλωτό), φουρνίσαμε παξιμάδια Κυθήρων και άλλα πολλά. Γενικά βρίσκομαι μεταξύ Αθήνας και Αίγινας και σκέφτομαι το επόμενο ταξίδι μου στο αγαπημένο μου Λονδίνο.

Πώς αντιμετωπίζεις διατροφικά την καυτή ζέστη της καλοκαιρινής Αθήνας;

Προσπαθώ να τρώω λίγο και επιλέγω κυρίως φρούτα και δροσερά σνακ που δεν απαιτούν μαγειρική. Τα μεσημέρια περιορίζομαι σε μια ωραία σαλάτα με ντομάτα, ατζούρι (το αιγινήτικο ξυλάγγουρο), φέτα από τον Πύργο Ηλείας ή γκερεμέζι από το Σφεντούρι Αίγινας, παξιμάδια Κυθήρων και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Σε βλέπουμε πιο ήρεμο, πιο συνειδητοποιημένο. Πώς αισθάνεσαι αυτή την περίοδο της ζωής και της δουλειάς σου;

Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πράγματι πολύ δημιουργικά αλλά και αρκετά απαιτητικά λόγω των συνεχών ταξιδιών και της ζωής on the go. Τώρα βρίσκομαι σε μια νέα φάση και επιζητώ την απλότητα και την καθαρότητα σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Επειδή πλέον τρώω σκεπτόμενος, δηλαδή με το μυαλό και τόσο ώστε να χορτάσω, όχι για να καλύψω τα συναισθήματά μου, θέλω κάθε μπουκιά να αξίζει. Ο κοινός παρονομαστής είναι η ποιότητα των υλικών, οι σωστά γραμμένες συνταγές και εκτελέσεις. Ένα απλό, ταπεινό αλλά σωστό τοστ μπορεί να το θυμάσαι για πάντα όταν το ψωμί είναι τραγανό και το τυρί λιωμένο και ζουμερό.

Σου άρεσε που σου ζητήσαμε να ετοιμάσεις τρεις δροσερές σαλάτες; Με τι σκεπτικό τις δημιούργησες;

Λατρεύω τις σαλάτες το καλοκαίρι! Πολλοί τις αντιμετωπίζουν ως μια απλή πρασινάδα με λίγο ντρέσινγκ ή αρκούνται σε μια χωριάτικη. Στην πραγματικότητα, με τα φρέσκα υλικά του Ιουλίου και του Αυγούστου μπορείς να φτιάξεις υπέροχες σαλάτες που προσωπικά τις απολαμβάνω ως κυρίως γεύμα και με κρατούν χορτάτο μέχρι το βράδυ.

Σου άρεσε πάντα να πειραματίζεσαι με φρούτα μέσα σε αλμυρές συνταγές ή είναι μια πρόσφατη αγαπημένη συνήθεια;

Γενικά αγαπώ πολύ τα φρούτα και ψωνίζω κάθε εβδομάδα από τη λαϊκή της γειτονιάς μου. Γι’ αυτό και προσπαθώ να τα αξιοποιώ τόσο σε γλυκές συνταγές και μαρμελάδες όσο και σε αλμυρά πιάτα, σε σαλάτες ή ανάλογα με την έμπνευση της στιγμής – για παράδειγμα, ψητά ροδάκινα και νεκταρίνια στα κάρβουνα.

Ποια ήταν η αντίδραση των ακολούθων σου όταν άρχισες να προτείνεις πιο ανάλαφρες, πιο υγιεινές συνταγές;

Πραγματικά δεν περίμενα ότι αυτή η στροφή θα είχε τόσο μεγάλη αποδοχή από το κοινό μου. Γενικά νομίζω ότι νόστιμες, εύκολες, ισορροπημένες προτάσεις είναι αυτό που θέλει ο κόσμος στην καθημερινότητά του και χαίρομαι πολύ που νιώθω ότι έχω μεγάλη «παρέα» σε αυτό το ταξίδι.

Το νέο σου βιβλίο «Μαμά, πεινάω αλλά θα μαγειρέψω εγώ!» είναι γεμάτο απλές, σπιτικές συνταγές με twist. Πώς γεννήθηκε η ιδέα και τι ήθελες να πεις μέσα από αυτό;

Μια φράση που μου άλλαξε τη ζωή είναι το «ζούμε για να τρώμε ή τρώμε για να ζούμε;». Τα τελευταία χρόνια διαπίστωσα ότι στρεφόμουν στο φαγητό για να νιώσω καλύτερα, ειδικά σε περιόδους με αρκετό στρες και άγχος, κάτι που παρατήρησα να συμβαίνει και στους κοντινούς μου ανθρώπους. Κάπου εκεί κατάλαβα ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει και κάπως έτσι το «γύρισα» σε clean and healthy comfort food. Ζώντας μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου, είχα την πολυτέλεια να πειραματιστώ με νέες συνταγές παίρνοντας έμπνευση από διεθνείς κουζίνες και εξωτικά υλικά. Στην Ελλάδα, βέβαια, έχουμε την ευλογία της πρόσβασης σε ολόφρεσκα εποχικά υλικά και εξαιρετική πρώτη ύλη, και μάλιστα σε πολύ προσιτές τιμές. Το βιβλίο αυτό λοιπόν περιέχει σε μεγάλο βαθμό εύκολα φαγητά με βαθιά γεύση. Συνταγές πλούσιες σε λαχανικά, ξηρούς καρπούς, καλής ποιότητας κοτόπουλο, κρέας και ψάρι, και όσπρια. Επίσης προτείνω αντικαταστάσεις υλικών σε όσους ακολουθούν vegetarian ή vegan διατροφή, για νόστιμα γεύματα που θρέφουν το σώμα αλλά και βοηθούν στην πνευματική και ψυχική υγεία!

Αισθάνεσαι πως αυτό το βιβλίο σε φέρνει πιο κοντά σε μια νέα γενιά που αναζητά αυτονομία αλλά και παρηγοριά στην κουζίνα;

Η ανταπόκριση του κόσμου μού δείχνει πως αυτό συμβαίνει. Έχω δώσει μεγάλη σημασία στις οδηγίες ώστε όλες οι παρασκευές να είναι έτοιμες λίγο πριν από το μοντάρισμα και το σερβίρισμα του πιάτου. Η πιο σημαντική σημείωση όμως είναι μία: Μην ξεχνάτε να διασκεδάζετε στην κουζίνα! Αν μη τι άλλο, έγραψα αυτό το βιβλίο για να θυμίσω στον καθένα να μαγειρεύει για να απολαμβάνει πεντανόστιμα γεύματα μόνος του ή με τους αγαπημένους του. Να αξιοποιεί υλικά που έχει σχεδόν πάντα στην κουζίνα και να νιώθει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να φτιάξει κάτι νόστιμο και θρεπτικό ανά πάσα στιγμή. Όλες οι συνταγές του βιβλίου είναι δοκιμασμένες και απαιτούν γύρω στα 30 λεπτά προετοιμασίας. Θα βρείτε μάλιστα κάποιες από αυτές και στους λογαριασμούς μου στο Instagram και το TikTok .

Η πορεία σου ξεκίνησε με digital περιεχόμενο σε εποχές που το food blogging ήταν ακόμη κάτι πολύ νέο. Τι κρατάς από εκείνα τα πρώτα χρόνια;

Σίγουρα τον αυθορμητισμό και τον ενθουσιασμό του καινούριου. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα το MamaPeinao.gr το 2008, ο στόχος μου ήταν να συνδυάσω την παραδοσιακή γαστρονομία με τον digital κόσμο, αν και πολλοί είχαν αμφιβολίες για το εγχείρημα. Σήμερα, δεκαπέντε και πλέον χρόνια μετά, νομίζω ότι έχω δικαιωθεί.

Πόσο άλλαξε η δική σου προσέγγιση στη μαγειρική από τότε μέχρι σήμερα;

Παλιότερα παραδέχομαι ότι είχα μια εμμονή με το comfort food, τα μπέργκερ και γενικά οτιδήποτε έχει πολλές θερμίδες και κάνει τους διατροφολόγους να ανατριχιάζουν! Νομίζω πως, αν ξεκινούσα από την αρχή, θα έκανα πάλι ακριβώς τις ίδιες επιλογές. Ίσως να είχα λιγότερη υπομονή με μερικούς ανθρώπους και καταστάσεις και σίγουρα θα έτρωγα λιγότερη ζάχαρη.

Ταξιδεύεις συχνά και μαγειρεύεις ακόμα πιο συχνά. Υπάρχει κάποια γεύση ή εμπειρία από τα ταξίδια σου που να σου έχει μείνει αξέχαστη;

Σίγουρα το γαστρονομικό tour της Νέας Υόρκης που αποτυπώσαμε στη YouTube εκπομπή «New York City Bites». Έχοντας σπουδάσει στο Αμερικάνικο Κολλέγιο, η Νέα Υόρκη ήταν για μένα ένα όνειρο ζωής και, όταν κατάφερα να δοκιμάσω όλα αυτά τα οποία διάβαζα στα βιβλία ή έβλεπα στις ταινίες, ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Από τα πιο αγαπημένα μου γεύματα στο εξωτερικό ήταν το pastrami sandwich του Kat’z Delicatessen, το αμίμητο chocolate cookie στο (πλέον κλειστό, δυστυχώς) City Bakery στη Νέα Υόρκη, το θεϊκό μπέργκερ στο Patty & Bun δίπλα στο Selfridges στο Λονδίνο, fish and chips στην προβλήτα του Brighton Pier, γευσιγνωσία χαβιάρι με τον head chef στην κουζίνα του Maison Prunier στο Παρίσι, κρουασάν Ispahan και μακαρόν φουά γκρα από το ζαχαροπλαστείο του Πιερ Ερμέ, αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα στα στενάκια της Νάπολης, χειροποίητα ζυμαρικά και νιόκι σε ψαγμένη trattoria της Μπολόνια, εκπληκτικούς φούρνους και ψωμιά στην Κοπεγχάγη… Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω!

Υπάρχει κάποια κουζίνα του κόσμου που θα ήθελες να εξερευνήσεις περισσότερο – ίσως και να τη δούμε στο επόμενο βιβλίο σου;

Λατρεύω την ιταλική κουζίνα και θέλω να ανακαλύψω τις τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις της χώρας, ιδιαίτερα της περιοχής γύρω από την Πάρμα. Επίσης είναι στα σχέδιά μου ένα ταξίδι στην Ιαπωνία για να έρθω σε επαφή με αυθεντικά πιάτα και χρήσεις υλικών και τεχνικών στην καθημερινή κουζίνα, πάντα με σκοπό όμως τα εύκολα, γρήγορα και νόστιμα γεύματα.

Ποια είναι η γνώμη σου για τη γαστρονομική σκηνή της Ελλάδας σήμερα; Πιστεύεις ότι έχουμε βρει τη σύγχρονη ταυτότητά μας;

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί πολύ γαστρονομικά. Κάποτε έπρεπε να πας στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη για να φας ένα καλό εστιατορικό γεύμα ή ένα σοβαρό μπέργκερ. Σήμερα πλέον βρίσκεις σχεδόν τα πάντα. Ίσως να υπάρχει περιθώριο εξέλιξης σε πολλές από αυτές τις επιλογές, αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν και είναι διαθέσιμες για το κοινό. Και ευελπιστώ ότι η εξέλιξη θα έρθει σύντομα. Προσωπικά, θα ήθελα να υπάρχουν πιο πολλά αυθεντικά μαγαζιά με καλή κουζίνα και φυσικά υλικά. Θα ήμουν ευτυχής σε ένα ταβερνείο με μποστανικά λαχανικά ή έναν κόκορα κρασάτο χωρίς συντηρητικά.

Πώς βλέπεις την άνθιση του food blogging στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια; Είναι μια σκηνή με χώρο για όλους ή πιστεύεις ότι κάποιες φορές χάνεται η ουσία;

Σήμερα οποιοσδήποτε έχει ένα smartphone μπορεί να γίνει food blogger ή influencer. Αυτό είναι ωραίο με την έννοια ότι υπάρχουν ευκαιρίες για όλους, ωστόσο κρύβει και παγίδες, ιδιαίτερα για τον κόσμο που χαζεύει στα social χωρίς γνώσεις στο αντικείμενο και λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία –σωστή ή λάθος– αφιλτράριστη. Υπάρχει φυσικά το κοινό που ψάχνεται λίγο παραπάνω για τις «περγαμηνές» αυτών που ακολουθεί και εμπιστεύεται.

Υπάρχουν μυστικά επιτυχίας στο food blogging ή όλα τελικά βασίζονται στην αγάπη για το φαγητό και τη συνέπεια;

Νομίζω ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι η συνέπεια και να μην αποθαρρύνεσαι, ακόμα κι αν γύρω σου προσπαθούν να σου ρίξουν το ηθικό. Σε κάθε επάγγελμα ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, αλλά με επιμονή, πάθος και σταθερότητα, πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να πετύχει ένα αποτέλεσμα με διάρκεια στο χρόνο.

Τι θα έλεγες σε κάποιον που πεινάει μεν, αλλά δεν έχει ιδέα από κουζίνα; Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να κάνει τη μαγειρική προσωπική του υπόθεση;

Το βασικό είναι να μην ξεχνά να διασκεδάζει στην κουζίνα. Με σωστή καθοδήγηση και καλά υλικά, όλα είναι εφικτά. Συμβουλή μου; Μπείτε στην κουζίνα, πιάστε το βιβλίο μου και αφήστε το delivery για άλλη φορά!

Οι καλοκαιρινές σαλάτες του Τάσου

Σαλάτα με κινόα, σταφύλια & φέτα

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄ Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

180 γρ. κινόα

150 γρ. ντοματίνια

200 γρ. ρώγες από λευκό σταφύλι χωρίς κουκούτσι

180 γρ. φέτα

1 μικρό ματσάκι δυόσμο ή μέντα

Για το ντρέσινγκ

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

2 κ.σ. μηλόξιδο

1 κ.γ. μέλι

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

Ξεπλένουμε καλά την κινόα και τη βράζουμε σε 500 ml ελαφρώς αλατισμένο νερό για 12-14 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει και να απορροφήσει τα υγρά. Τη στραγγίζουμε, την απλώνουμε σε πιάτο και την αφήνουμε να κρυώσει. Πλένουμε τα ντοματίνια και τα σταφύλια και τα κόβουμε στη μέση. Ψιλοκόβουμε τα φύλλα δυόσμου ή μέντας. Θρυμματίζουμε τη φέτα. Ανακατεύουμε σε ένα μικρό μπολ το ελαιόλαδο, το μηλόξιδο, το μέλι, λίγο αλάτι και πιπέρι, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Μεταφέρουμε την κινόα σε μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε τα ντοματίνια, τα σταφύλια και τα μυρωδικά. Περιχύνουμε τα υλικά με το ντρέσινγκ και ανακατεύουμε απαλά.

Τέλος, προσθέτουμε τη φέτα και ανακατεύουμε ελαφρά για να μη διαλυθεί. Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε το αλάτι. Σερβίρουμε τη σαλάτα δροσερή.

Σαλάτα με καρπούζι, ντομάτα & φέτα

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄ Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

4 φέτες μπαγιάτικο ψωμί σε μπουκιές

4 μέτριες ντομάτες

600 γρ. καρπούζι χωρίς κουκούτσια

180 γρ. φέτα θρυμματισμένη

Μερικά φύλλα μέντας

2 κ.σ. της σούπας ε.π. ελαιόλαδο

Ανθό αλατιού (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ψήνουμε ή σοτάρουμε το ψωμί μέχρι να γίνει τραγανό. Το αφήνουμε να κρυώσει. Κόβουμε τις ντομάτες σε χοντρές φέτες, το καρπούζι σε τρίγωνα κομμάτια ή κύβους και τη μέντα σε λεπτές λωρίδες.

Στρώνουμε σε μια πιατέλα εναλλάξ τις φέτες ντομάτας και καρπουζιού. Πασπαλίζουμε με τις μπουκιές ψωμιού και τη θρυμματισμένη φέτα.

Προσθέτουμε τη μέντα και ραντίζουμε με το ελαιόλαδο. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε με λίγο ανθό αλατιού. Σερβίρουμε τη σαλάτα αμέσως.

Σαλάτα με νεκταρίνια, μπλε τυρί & φιστίκι Αιγίνης

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄ Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

4 ώριμα νεκταρίνια

100 γρ. μπλε τυρί θρυμματισμένο

60 γρ. φιστίκι Αιγίνης καβουρντισμένο

120 γρ. φρέσκα φύλλα σαλάτας (ρόκα, βαλεριάνα, baby σπανάκι ή μείγμα)

Ανθό αλατιού (προαιρετικά)

Για το ντρέσινγκ

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

2 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι

1 κ.γ. μέλι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση