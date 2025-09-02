Η διαδικασία ανανέωσης της τρέχουσας γενιάς 911 ξεκίνησε το 2024 και πλέον η Porsche σχεδιάζει την συμπλήρωση της γκάμας της με την έκδοση Turbo η οποία θα προσγειωθεί με κάθε επισημότητα στην επικείμενη έκθεση του Μονάχου.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζει κανείς για την νέα 911 Turbo η οποία το 2024 γιόρτασε τα 50 της χρόνια είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της θα υιοθετήσει υβριδική τεχνολογία που αν και ήδη γνωστή από την έκδοση GTS των 541 ίππων, στην περίπτωση της Turbo αναμένεται να προσφέρει δεδομένα (πολύ) περισσότερα.

Εν είδει υπενθύμισης η προηγούμενη Turbo προσέφερε ισχύ από 580 έως 650 ίππους στην έκδοση S, επιταχύνοντας από στάση σε 2,7 δευτερόλεπτα χάρη στον turbo επίπεδο κινητήρα των 3,8 λίτρων.

Η νέα turbo αναμένεται να αξιοποιήσει τον νέο κινητήρα 3,6 λίτρων της GTS με το σοφιστικέ σύστημα turbo που ενσωματώνει ένα μικρό ηλεκτροκινητήρα ανάμεσα στον συμπιεστή και την τουρμπίνα, εξαλείφοντας ακόμα και την υποψία turbo υστέρησης. Η διαφορά σε σχέση με την επίσης υβριδική GTS είναι ότι η Turbo έκδοση αναμένεται να ενσωματώσει δύο ηλεκτροκινητήρες στο σύστημα υπερτροφοδότησης αντί ενός συν ακόμα έναν στο αυτόματο κιβώτιο PDK που συναντάμε και στην GTS.

H ισχύς που προδιαγράφεται πληθωρική αναμένεται να μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς αν και προφανώς η Turbo θα προσφέρει την επιλογή μεταβολής στην κατανομή ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες.

Πλην των παραπάνω, η 911 Turbo αναμένεται να ενσωματώνει το ενεργό σύστημα δυναμικού ελέγχου ευστάθειας, σύστημα διαχείρισης ροπής με μπλοκέ διαφορικό στον πίσω άξονα, κεραμικά δισκόφρενα και μια διαφορετική αεροδυναμική προσέγγιση με κυρίαρχη την μεγάλη πίσω ενεργή πτέρυγα.

Επίσης η Porsche έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα υπάρξει και έκδοση Turbo Touring που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εκκεντρικότητα της έκδοσης.