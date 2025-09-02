Οι Κορεάτες κηρύσσουν την έναρξη των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην προσθήκη ενός ακόμα ηλεκτρικού μοντέλου στην σειρά των Ioniq, αυτή την φορά με την μορφή ενός compact και (φυσικά) αμιγώς ηλεκτροκίνητου μοντέλου.

Προς το παρόν, η Hyundai δίνει στη δημοσιότητα μόνο ένα σκίτσο προλογίζοντας την εμφάνισή του ως πρωτότυπου στην έκθεση του Μονάχου.

Πλην των συμπερασμάτων που μπορεί να εξάγει κανείς από το πρώτο αυτό σκίτσο, η Hyundai δείχνει να έχει επιλέξει την μορφή ενός αεροδυναμικού hatchback με έντονες ακμές και coupe οροφή που οι σχεδιαστές της περιγράφουν ως «Aero Hatch».

Στην αθέατη πλευρά του αναμένεται να βρεθεί η ίδια τεχνολογική βάση με το KIA EV3 μήκους 4,3 μέτρων, με το Ioniq 3 να υιοθετεί και ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε, αρχικά, ισχύ 204 ίππων και την επιλογή μεταξύ μπαταριών 58,3 και 81,4 kWh με τη δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 135 kWh χάρη στην αρχιτεκτονική των 400 Volt.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, η Hyundai επιχειρεί να τραβήξει τα βλέμματα όπως ακριβώς μας έχει συνηθίσει με κάθε νέο Ioniq επιλέγοντας μια ιδιαιτέρως αιχμηρή έως… πολωτική αισθητική για το μικρομεσαίο μοντέλο της που, ωστόσο διαθέτει ορισμένες γνώριμες λεπτομέρειες όπως τα πιξελοειδή φωτιστικά σώματα τα οποία αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς για όλα τα μοντέλα της σειράς.

Περισσότερα για την σχεδίαση, αλλά και για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του θα μάθουμε στην επικείμενη έκθεση του Μονάχου όπου το Concept 3, όπως ονομάζεται προς το παρόν, θα κάνει την εμφάνισή του. Επίσης όπως συνηθίζει η Hyundai με τα μοντέλα της σειράς, το πρωτότυπο δεν αναμένεται να απέχει πολύ από την έκδοση παραγωγής που θα ακολουθήσει, σε διάστημα περίπου ενός έτους.

Σε αντίθεση με την εξωτερική του εμφάνιση, τα ενδότερα του Ioniq 3 αναμένεται να είναι πιο οικεία, υιοθετώντας το γνώριμο layout με τις δύο οθόνες και τα χειριστήρια για τον έλεγχο του κλιματισμού ακριβώς κάτω από την κεντρική οθόνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Ioniq 3 θα διαθέτει επίσης λειτουργικό Apple CarPlay Ultra, το οποίο αναμορφώνει το interface του πίνακα οργάνων και του infotainment με γραφικά της Apple.