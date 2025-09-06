Ύποπτη σακούλα που περιείχε τελικά σπρέι για γκράφιτι προκάλεσαν συναγερμό στο μετρό της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το grtimes.

Τα δρομολόγια, πλέον, διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, ενώ νωρίτερα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι δύο συγκεκριμένοι σταθμοί.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ΔΕΘ θα γίνει με το μετρό σε λειτουργία, όπου αναμένεται να είναι και εκεί ισχυρή η αστυνομική παρουσία.

Προσωρινά κλειστοί θα είναι έξι σταθμοί σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, μετά από εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου».

Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί από τις 15:00 και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς, ενώ για την ώρα επαναλειτουργίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.