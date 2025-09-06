Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός σήμερα, Σάββατο 6 Ιουλίου, από τις 16:00, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα από τον Σύλλογο Πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για την πολύνεκρη τραγωδία.