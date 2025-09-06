Μετά από απειλή και κατόπιν εντολής της αστυνομίας, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία», καθώς και η κυκλοφορία μεταξύ τους, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιρετικά αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ισχυρές αστυνομικές διμοιρίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπου είναι προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ γύρω από το «Ι. Βελλίδης», όπου στις 19:30 θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα υπάρχουν κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να φτάσουν τις 3.000, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκεται κι ο «Αίαντας», το όχημα εκτόξευσης νερού της Αστυνομίας. Την ίδια ώρα drones θα εποπτεύουν από αέρος την εξέλιξή των κινητοποιήσεων και θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. Αστυνομικοί θα είναι εφοδιασμένοι με φορητές κάμερες επιτηρώντας σημεία του ιστορικού κέντρου.