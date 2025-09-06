Εξαιρετικά αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ισχυρές αστυνομικές διμοιρίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπου είναι προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ γύρω από το «Ι. Βελλίδης», όπου στις 19:30 θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα υπάρχουν κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να φτάσουν τις 3.000, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκεται κι ο «Αίαντας», το όχημα εκτόξευσης νερού της Αστυνομίας. Την ίδια ώρα drones θα εποπτεύουν από αέρος την εξέλιξή των κινητοποιήσεων και θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. Αστυνομικοί θα είναι εφοδιασμένοι με φορητές κάμερες επιτηρώντας σημεία του ιστορικού κέντρου.

Την εφαρμογή των μέτρων θα επιβλέπουν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένας στο Επιχειρησιακό Κέντρο κι ένας στο κέντρο της πόλης.

Διαδηλώσεις και πορείες

Σε κλοιό διαδηλώσεων θα βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Στις 17:30, εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης και μέλη του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν έξω από τη νότια πύλη της ΔΕΘ, στο ύψος της ΧΑΝΘ «Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου» είναι το κεντρικό σύνθημα ενόψει της κινητοποίησης. Στη διαδήλωση το «παρών» αναμένεται να δώσει και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία σε δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Στις 18:00, μέλη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με κεντρικό σύνθημα «Εκμετάλλευση & Εξαθλίωση τέλος! Συλλογική διεκδίκηση για ένα καλύτερο αύριο». Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.

Την ίδια ώρα (18:00) άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Καμάρας. «Να πέσει η αντιδημοκρατική κυβέρνηση των κλεφτών, της φτώχειας, των ιδιωτικοποιήσεων, του ρατσισμού και του πολέμου», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετικό κάλεσμα για τη διαδήλωση της Καμάρας. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία στο κέντρο.

Επίσης στις 18:00, μετά από κάλεσμα της ΟΚΔΕ, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Εγνατία. «Ακρίβεια, σκάνδαλα, φτώχεια, πόλεμος. ΩΣ ΕΔΩ! Να τους διώξουμε», αναφέρεται στο κάλεσμα ενόψει της κινητοποίησης.

Στις 19:00, μετά από κάλεσμα των Ενωμένων Μακεδόνων, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο. «Ζητάμε δικαιοσύνη για τα Τέμπη, ζητάμε δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Λέμε όχι στον προσωπικό αριθμό και την παράνομη μετανάστευση» αναφέρεται στο κάλεσμα της συγκεκριμένης διαδήλωσης.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο μεταξύ απροσπέλαστο αναμένεται να είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 3 το απόγευμα -ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους- θα ισχύσει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ), 3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου), Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος), Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου), Λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη, Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ’ Σεπτεμβρίου), Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου), Εθν. Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου), Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη), Αγίας Σοφίας (από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας), Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.

Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές και συγκεκριμένα από ανατολικά προς δυτικά μέσω Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες), ενώ από δυτικά προς ανατολικά μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού και Αγίου Δημητρίου (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες).

Πώς θα λειτουργήσει το μετρό

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ΔΕΘ θα γίνει με το μετρό σε λειτουργία, όπου αναμένεται να είναι και εκεί ισχυρή η αστυνομική παρουσία.

Προσωρινά κλειστοί θα είναι έξι σταθμοί σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, μετά από εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου».

Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί από τις 15:00 και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς, ενώ για την ώρα επαναλειτουργίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.