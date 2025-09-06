Για όλες τις κυβερνήσεις και όλους τους πρωθυπουργούς το ετήσιο ραντεβού στη ΔΕΘ έχει υψηλή σημασία και σκιαγραφεί το κυβερνητικό σχέδιο και το όραμα της εκάστοτε κυβέρνησης. Σήμερα, αναμένεται η ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και το τα μέτρα που θα ανακοινώσει με κάποιους να μην αποκλείουν και το ενδεχόμενο εκπλήξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας αυτά που έλεγε στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016. Δηλαδή θα μιλήσει για μειώσεις φόρων, αύξηση εισοδήματος κλπ.

Σε 2 κατευθύνσεις η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Η ομιλία του πρωθυπουργού, θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη σε μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030.

Όπως λένε στελέχη της κυβέρνησης, πρόκειται για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζονταν της τετραετίας και για αυτό όπως θα πει, απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις.

Το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει απόψε ο πρωθυπουργός θα είναι κοντά στο 1,7 δις. Στα μέτρα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το 1,5 δις μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία όμως θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά και από τα τέλη του 2025 (Νοέμβριο – ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, ενοίκιο κλπ).

Κυβερνητικά στελέχη, περιγράφουν τις ανακοινώσεις ως μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία, η μείωση της οποίας οδηγεί στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας, για όλους.

Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά. Υποστηρίζουν ότι η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι.

Τέλος, στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το διεθνές περιβάλλον. Για άλλη μια φορά, θα αναφερθεί στο δίπολο της οικονομικής σταθερότητας και πολιτικής βεβαιότητας, δίνοντας το αντιπαράδειγμα άλλων χωρών όπως η Γαλλία και η Ολλανδία.