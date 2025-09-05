Σε ρυθμούς ΔΕΘ βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, ένα 24ωρο πριν την επίσημη έναρξη της 89ης Έκθεσης. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη που, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί μια κορυφαία στιγμή για τις κυβερνητικές πολιτικές, αλλά και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να φτάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ενώ αύριο θα εγκαινιάσει την Έκθεση και το βράδυ είναι προγραμματισμένη η ομιλία του. Την επόμενη μέρα είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί των άλλων κομμάτων.

Φέτος, όμως, υπάρχει και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Σήμερα είναι η προγραμματισμένη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος θα μιλήσει στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστεί σε σενάρια που αναφέρουν ότι θα κάνει μια θεαματική επιστροφή στην ενεργό πολιτική σκηνή, διεκδικώντας ξανά ηγετικό ρόλο. Η συνέντευξη του στην Le Monde προκάλεσαν την αντίδραση στελεχών του Μαξίμου, με αποτέλεσμα να δέχεται γαλάζια «πυρά».

Μάλιστα, δεν αποκλείεται αρκετοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έσπευσαν να ανέβουν Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσουν από κοντά την ομιλία του πρώην προέδρου τους, με κάποιους μάλιστα να κρατούν στάση αναμονής για την επόμενη κίνηση του κ. Τσίπρα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τι θα πει ο Τσίπρας

Στη σημερινή του ομιλία ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται αφού ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση να αναφερθεί και στο δικό του όραμα για την Ελλάδα του 2030. Σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί διεξοδικά στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης που προτείνει.

Μεταξύ άλλων θα αφορούν αλλαγές στο κράτος, στη παραγωγή, στήριξη της εργασίας, δημιουργία ενός πλαισίου ανθεκτικότητα και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στο στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων». Και αναμένεται να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.

Σίγουρα τα στελέχη του Μαξίμου θα παρακολουθήσουν τα όσα έχει να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ερώτημα αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση της κυβέρνησης στην κριτική Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως όχι. Όπως υποστήριξε κατά την διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, «ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο θα απευθυνθεί στους πολίτες, στην κοινωνία, μιλώντας για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα και κυρίως για το παρόν και το μέλλον. Οπότε, δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος, χρόνος και δεν νομίζω ότι θα ήταν και χρήσιμο για την κοινωνία να μιλήσουμε για το χθες. Το χθες έχει κριθεί από τις βουλευτικές εκλογές, από τη στάση των Ελλήνων ψηφοφόρων, από την ίδια την ιστορία».