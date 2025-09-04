Το παρουσιολόγιο πάντα σε μια πολιτική σύναξη έχει κεντρική θέση. Πολλές φορές η σημειολογία του είναι μεγαλύτερη και από όσα λένε οι εκάστοτε ομιλητές. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι μόνο τα όσα θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός αύριο στην εκδήλωση του Economist, αλλά και ποιοι θα παραστούν. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και δίνει άλλη διάσταση στην αυριανή παρουσία του.

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται κυριολεκτικά «χαμός» από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να παρακολουθήσουν δια ζώσης την ομιλία του Αλ. Τσίπρα. Και δεν είναι μόνο παράγοντες που είχαν στηρίξει την προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αρκετοί που είχαν αποστασιοποιηθεί.

Και είναι οξύμωρο για την Αριστερά, να δίνονται στοιχεία μεσσιανισμού στον Αλ. Τσίπρα, την έλευση του οποίου περιμένουν πολλοί πρώην σύντροφοί του για να αποκαθηλώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ουσιαστικά όσοι τον περιμένουν θέλουν να κάνει από εδώ και πέρα, ότι δεν κατάφερε να πετύχει το 2019 και το 2023 στις δυο κρίσιμες βουλευτικές εκλογές.

Η δύσκολη πολιτική εξίσωση ως την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα

Αρκετά δύσκολη η πολιτική εξίσωση, αλλά μέχρι να τη λύσει και να ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, που όλοι αναμένουν, ο Αλ. Τσίπρας έχει μπροστά του διάφορους σταθμούς. Ένας από αυτούς είναι η αυριανή του ομιλία για την οποία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και το κρίσιμο είναι ποιοι θα παραστούν.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, με βάσει όσα ήταν γνωστά έως αργά χθες το βράδυ, δεν πρόκειται να παραστεί και «αντ’ αυτού» θα είναι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης που τον είχε στηρίξει για την προεδρία.

Από εκεί και πέρα, θα υπάρχουν σίγουρα αρκετά στελέχη που είχαν στηρίξει την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση και κατείχαν θέσεις στον κυβερνοχώρο και θεωρούνται και τεχνοκράτες. Θα φανεί ποιοι από τους νυν βουλευτές ή και πρώην θα είναι παρόντες και παρούσες και βέβαια ποιοι πασοκογενείς θα είναι εκεί.

Το παρουσιολόγιο και το διπλό παιχνίδια μελών του ΣΥΡΙΖΑ

Ουσιαστικά θα υπάρξει παρουσιολόγιο που θα δώσει και το στίγμα για τις προθέσεις πολλών για την επόμενη μέρα και κυρίως θα αναδείξει ποιοι «παίζουν διπλό παιχνίδι», αναμένοντας την έλευση του κόμματος Τσίπρα, ενώ παραμένουν και μάλιστα με ρόλους εντός ΣΥΡΙΖΑ.

Από τις συζητήσεις του παρασκηνίου όμως και σε συνδυασμό με πληροφορίες, προκύπτει, ότι ο Αλ. Τσίπρας δεν έχει διάθεση να δει πολλούς με τους οποίους είχε συμπορευθεί τα χρόνια της προεδρίας του. Δεν είναι στη λογική, αυτή την περίοδο μετά από βαθιά ενδοσκόπηση και αλλαγή απόψεων για πρόσωπα, ό,τι «ο καλός μύλος τα αλέθει όλα».

Νέα πρόσωπα και τεχνοκράτες με πολιτική άποψη

Ο Αλ. Τσίπρας θέλει νέα πρόσωπα, τεχνοκράτες με πολιτική άποψη και πρόσωπα που δεν παραπέμπουν στην παλιά εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκείνη την περίοδο θέλει να κρατήσει τα θετικά και αυτός ο στόχος είναι να περάσει και μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα.

Παράλληλα, πρόσωπα που συνομιλούν μαζί του λένε, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει η νέα προσπάθεια που θα κάνει να συνδέεται με το ΣΥΡΙΖΑ, αν και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η απόφασή του να μην έχει στις τάξεις του νέου κόμματος, στελέχη που θεωρούνται «κόκκινο πανί» ή που δεν έχουν πολλά θετικά να του δώσουν, δίνει άλλη διάσταση ακόμα και στην αυριανή εκδήλωση.