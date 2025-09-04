Σε δύο σκέλη έχει χωριστεί, εφέτος, η πολυπρόσωπη εξόρμηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση. Το πρώτο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από σήμερα Πέμπτη και ως την προσεχή Κυριακή (4-7/9).

Στη συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, σε κεντρικό ξενοδοχείο, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να καταστήσει σαφές πως μόνο ένα διαφορετικό μοντέλο είναι δυνατόν να επανεκκινήσει την ελληνική οικονομία, χαρακτηρίζοντας «ασπιρίνες» τις φοροελαφρύνσεις που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το προσεχές Σάββατο στην ομιλία του.

«Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους Έλληνες»

«Αυτή η συζήτηση δεν έχει καμία σχέση με τις φιέστες που τελευταία γίνονται στη Θεσσαλονίκη, όταν έρχονται υπουργοί για να καλύψουν απουσία έξι ετών» υποστήριξε εισαγωγικά ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ «δεν έχει πιάσει τόπο» η παρακαταθήκη που άφησαν τα 4,5 χρόνια που προηγήθηκαν.

«Στην ΕΕ είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια, πρώτοι από το τέλος στον χαμηλότερο μισθό, πρώτοι από το τέλος στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Αλλά είμαστε πρώτοι και στα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων» τόνισε σχετικά κατηγορώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό για κοροϊδία μέσα από τις δεσμεύσεις στις οποίες είχε προβεί το 2019. «Εξαπάτησε τη μεσαία τάξη, την επιχειρηματικότητα. Εξαπάτησε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους καταναλωτές, εξαπάτησε και την έννοια της αριστείας» επεσήμανε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο ίδιος δεσμεύτηκε, ακόμη, για μια δημόσια ΔΕΘ «που ανήκει στους φορείς της πόλης» και ταυτόχρονα σύγχρονη, «όχι όπως είναι σήμερα με τα κάγκελα και τις επεκτάσεις».

Όπως ισχυρίστηκε με βεβαιότητα κατόπιν «οι ασπιρίνες που ακούμε ότι θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορούν να διορθώσουν την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας». Διότι είναι αναγκαίο «άλλο παραγωγικό μοντέλο και άλλη οικονομική πολιτική που να στηρίζει την κοινωνία και την οικονομία».

Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία

Ακολούθως, μιλώντας για έναν ΣΥΡΙΖΑ που έχει ανακτήσει την αξιοπιστία του διεκδικώντας «μια καλύτερη Ελλάδα», ανέπτυξε τις θέσεις του οικονομικού προγράμματος της Κουμουνδούρου.

Μεταξύ άλλων, σταχυολόγησε ως προτεραιότητες:

τη μείωση του ΦΠΑ (με μηδενισμό για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και τα φάρμακα)

τη μείωση της φορολόγησης

την επαναφορά 13ου και 14ου μισθό στο Δημόσιο

την αποκατάσταση της 13ης σύνταξης με παράλληλη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς

τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, με 120 δόσεις, διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων, αλλά και τμήματος του κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις

την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσα από την κατάργηση του πτωχευτικού Σταϊκούρα – Μητσοτάκη και την αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού όταν η επιχείρηση είναι σε ρύθμιση.

«Η Πολιτεία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τους συντελεστές αισχροκέρδειας στην ενέργεια και στις τράπεζες, ώστε όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι να μπορούν να ζήσουν» υπογράμμισε πάνω όλα τα παραπάνω.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο»

Σύμφωνα, τέλος, με τον Σωκρ. Φάμελλο, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο, το σχέδιο που αξίζει στη χώρα μας για μια προοδευτική Ελλάδα».

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται αναβαθμισμένη εργασία, «που θα έχει μερίδιο από τον πλούτο της ανάπτυξης, αλλά και θα συμμετέχει σε αυτήν», παραγωγική ανασυγκρότηση, που θα διαθέτει «χαρακτηριστικά του μέλλοντος», ούσα δηλαδή «κυκλική, κλιματικά ουδέτερη, φιλική προς το περιβάλλον, σύγχρονη και ψηφιακή» και υσικά ισχυρή Πολιτεία, «η οποία πρέπει να αναβαθμίσει την παρουσία της στην πολιτική στέγης στην Υγεία και στην Παιδεία, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια και για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες».