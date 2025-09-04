Σειρά επαφών σε Αθήνα και Άγκυρα αναμένεται να έχουν το επόμενο διάστημα ο de facto ηγέτης της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ και ο γιος του και επικεφαλής του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Λιβύης Μπέλκασεμ Χάφταρ, για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων του τουρκολιβυκού μνημονίου και της κατάστασης που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο συνολικά και ειδικά στην περιοχή νότια της Κρήτης.

Οι επισκέψεις αυτές έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων επαφών των Χαφτάρ, τόσο με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στις 6 Ιουλίου, όσο και με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν που επισκέφθηκε την Βεγγάζη την περασμένη μόλις εβδομάδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μπελκασέμ Χαφτάρ θα μεταβεί στην Αθήνα την Δευτέρα, ενώ η επίσκεψη του στρατάρχη στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Πάνω – κάτω στη Μεσόγειο για το τουρκολυβικό μνημόνιο

Όπως αναφέρει η έγκυρη ιστοσελίδα για θέματα της Μέσης Ανατολής Middle East Eye, οι επαφές υψηλού επιπέδου ανάμεσα στην τουρκική και την λιβυκή πλευρά, έρχονται την ώρα που η Τουρκία πιέζει έντονα το κοινοβούλιο με έδρα το Τομπρούκ, το οποίο ουσιαστικά ελέγχεται από τον Χαφτάρ, να επικυρώσει και αυτό την συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης του 2019 που υπέγραψε η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU), την οποία η Αθήνα έχει από καιρό χαρακτηρίσει ως παράνομη.

Για το ίδιο θέμα βέβαια σημειώνεται ο Χαλίφα Χαφτάρ και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ακίλα Σαλέχ, είχαν προ ημερών -στις 26 Αυγούστου- συναντήσεις και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις από την Αίγυπτο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στις πολιτικές εξελίξεις και στο ζήτημα της ασφάλειας στην Λιβύη.

Πιέζει ιδιαίτερα η Αίγυπτος

Επίσης συζητήθηκε η επείγουσα ανάγκη για την δημιουργία μιας και ενοποιημένης κυβέρνησης στην χώρα για να αντικατασταθεί το πολυδιασπασμένο πολιτικό σκηνικό, ενώ όπως υπογραμμίστηκε στις σχετικές ανακοινώσεις, ο Αμντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ξεκαθάρισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να σταματήσει άμεσα κάθε ξένη ανάμειξη στην Λιβύη και να αποχωρήσουν όλα τα στρατεύματα ξένων χωρών και οι μισθοφόροι από το έδαφος της. Οι δύο πλευρές συζήτησαν και το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Σημειώνεται ότι παλιότερα δημοσιεύματα του Middle East Eye ανέφεραν ότι η Αίγυπτος πιέζει ιδιαίτερα την πλευρά Χαφτάρ -είναι εξάλλου η μεγαλύτερη περιφερειακή και γειτονική δύναμη στην Λιβύη- να μην επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, ο Αλ Σίσι έχει μάλιστα ζητήσει από τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στην περιοχή, Μασάντ Μπούλος να παρέμβει για να μην επικυρώσει ο Χαφτάρ και το Τομπρούκ το μνημόνιο, προβάλλοντας σαν βασικό λόγο την οριοθέτηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο.

Η Αθήνα συζητά και με την Τρίπολη

Πέραν των παραπάνω επαφών, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, θα υποδεχθεί επιπλέον και τον ομόλογο του της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης Ελ Τάχερ Σαλέμ Μουχάμαντ Ελ Μπαούρ, στις 15 Σεπτεμβρίου, με την ατζέντα πιθανότατα να αφορά και σε αυτή την περίπτωση ζητήματα, αμοιβαίου ενδιαφέροντος.