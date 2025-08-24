Δημοσιεύθηκε από τον ΟΗΕ η ελληνική ρηματική διακοίνωση προς τη Λιβύη, με την οποία η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρους και αβάσιμους τους ισχυρισμούς της Λιβύης σε βάρος της χώρας μας.

Η διακοίνωση, που κατατέθηκε στις 5 Αυγούστου, απαντά στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης προς τα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία γινόταν λόγος για παραβίαση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου, ενώ αμφισβητούνταν η ελληνική θέση για τη μέση γραμμή μεταξύ των δύο χωρών. Όπως τονίζεται, «οι ισχυρισμοί της λιβυκής κυβέρνησης στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης».

Η Αθήνα απαντά με νομικά επιχειρήματα, υπογραμμίζοντας ότι τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης που έχουν προκηρυχθεί για έρευνες βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Συνεπώς, ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, και δεν θίγουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης.

Με αυτά τα δεδομένα, η Αθήνα απορρίπτει στο σύνολό τους τους ισχυρισμούς της λιβυκής κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» και επισημαίνει ότι οι αιτιάσεις της είναι αβάσιμες, στερούνται νομικού ερείσματος και παραβλέπουν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ipso facto και ab initio κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας και των πόρων της στις εν λόγω περιοχές.