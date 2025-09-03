Φούντωσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στα social media οι εικασίες για την υγεία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι χρήστες του X αναφέρονταν στην απουσία του Τραμπ από διάφορες εκδηλώσεις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, καθώς και σε μία συνέντευξη του Τζ. Ντ. Βανς, στην οποία ο αντιπρόεδρος είπε στην USA Today ότι ήταν βέβαιος πως ο πρόεδρος «είναι σε καλή κατάσταση», αλλά πρόσθεσε πως είναι έτοιμος να αναλάβει αν συμβεί κάτι στον Τραμπ.

Και χθες ήρθε η στιγμή ο Τραμπ να απαντήσει σε όσα ακούγονται για την υγεία του κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο. Απορρίπτοντας όλες τις εικασίες είπε ότι ήταν απασχολημένος το τριήμερο της Ημέρας Εργασίας δίνοντας συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης και επισκεπτόμενος το γήπεδο γκολφ του στη Βιρτζίνια.

«Ήμουν πολύ δραστήριος το Σαββατοκύριακο», είπε ο 79χρονος Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για τις φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μπορεί να είχε πεθάνει, τις χαρακτήρισε «fake news».

Ο Τραμπ είπε ότι είχε δώσει αρκετές συνεντεύξεις Τύπου την προηγούμενη εβδομάδα, «μετά δεν έκανα καμία για δύο μέρες και είπαν “κάτι πρέπει να έχει πάθει”. Είναι τόσο ψεύτικο. “Είναι καλά; Πώς νιώθει; Τι συμβαίνει;”» ανέφερε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια όπως είχε δηλώσει στα μέσα Ιουλίου η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Ο 79χρονος υπεβλήθη σε πλήρη ιατρική εξέταση, που περιλάμβανε αγγειακούς διαγνωστικούς ελέγχους και υπερηχογραφήματα φλεβών και στα δύο κάτω άκρα, τα οποία αποκάλυψαν χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Στις συγκεκριμένες εξετάσεις δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή αρτηριακή νόσο. Το υπερηχογράφημα καρδιάς επιβεβαίωσε φυσιολογική δομή και λειτουργία, χωρίς σημάδια καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρικής δυσλειτουργίας.

Οι μώλωπες που έχει απαθανατίσει ο φωτογραφικ;oς φακός στα χέρια του οφείλονται σε ερεθισμό των μαλακών ιστών λόγω συχνών χειραψιών και της χρήσης ασπιρίνης, η οποία λαμβάνεται στο πλαίσιο μιας τυπικής αγωγής πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων.