Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: το βιβλίο «Θεοφανώ, η εστεμμένη φόνισσα», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Θεοφανώ, η εστεμμένη φόνισσα

Η «Θεοφανώ» του Κώστα Δ. Κυριαζή είναι ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει την τέχνη της αφήγησης με την ιστορική ακρίβεια, προσφέροντας μια γοητευτική ματιά στο Βυζάντιο. Με φόντο την πολυπλοκότητα των κοινωνικών σχέσεων και την πολιτική ίντριγκα του Ιερού Παλατιού, ο συγγραφέας μας μεταφέρει σε μια εποχή γεμάτη δόξα και εξευτελισμούς.

Η πλοκή εστιάζει στη ζωή της Θεοφανώς, μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει και να ανδρωθεί σε έναν κόσμο ανδρικής κυριαρχίας. Οι χαρακτήρες, πλούσιοι σε συναισθήματα και αντιφάσεις, δημιουργούν συγκρούσεις που κρατούν τον αναγνώστη σε αγωνία. Η εσωτερική της μάχη και οι εξωτερικές πιέσεις αναδεικνύονται με ρεαλισμό και βάθος.

Η γλώσσα του Κυριαζή είναι γεμάτη ζωντάνια και εικόνες που αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα της εποχής. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και οι περιγραφές των συναισθημάτων της Θεοφανώς δίνουν ζωή και αυθεντικότητα στην αφήγηση.

H «Θεοφανώ» δεν είναι μόνο ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα από τη γραφίδα του αριστοτέχνη K. Δ. Kυριαζή, αλλά και μια ιστορικά τεκμηριωμένη βιογραφία, μια καταβύθιση στα άδυτα του Iερού Παλατιού, στη δόξα και στους εξευτελισμούς των βυζαντινών χρόνων.

Ελληνική Κουζίνα

Πίσω στη βάση! Επιστρέφουμε στην καθημερινότητα με τις πιο νόστιμες συνταγές, όλες μελετημένες για να μας γεμίζουν ευεξία και ενέργεια.

Φτιάχνουμε τα πιο υγιεινά σνακ για το γραφείο, τυλίγουμε σε wrap τα πιο θρεπτικά συστατικά, δημιουργούμε pancakes, muffins και cake με φρούτα, καρπούς και ό,τι άλλο αγαπάμε να απολαμβάνουμε το φθινόπωρο.

Με 10 συνταγές που θα αλλάξουν την άποψη όλων για το lunch box και με αλμυρές λιχουδιές που αναλαμβάνουν το δεκατιανό των μικρών μας φίλων, είναι βέβαιο ότι αυτή την σεζόν όλοι θα έχουν την καλύτερη διάθεση στη δουλειά και το σχολείο.

Ταξιδεύουμε στην Σύρο και καταγράφουμε τις ιστορίες των ντόπιων ή εκείνων που την έχουν επιλέξει για μόνιμη κατοικία, γευόμαστε τα πιο αφράτα λουκούμια, συμμετέχουμε σε ένα φεστιβάλ για τα 200 χρόνια ζαχαροπλαστικής κληρονομιάς της πρωτεύουσας των Κυκλάδων.

Χαλαρώνουμε στα book café της Αθήνας που διακρίνονται για το cozy περιβάλλον τους και πίνουμε τα πρώτα cocktail μετά το γραφείο στα νέα μπαρ αλλά και διαχρονικά που αποτελούν τα πιο πιστά μας στέκια.