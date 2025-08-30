Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Η μεταπολιτευτική παράδοση θέλει τον εκάστοτε πρωθυπουργό να πηγαίνει στη ΔΕΘ ως «ο μάγος με τα δώρα». Το καλάθι των παροχών φουσκώνει ή συρρικνώνεται, ανάλογα με την πολιτική συγκυρία και την οικονομική πραγματικότητα, αφήνοντας συχνά βαρύ – ενίοτε οδυνηρό – τίμημα. Αντί να καταγράψουμε τα συνήθη «θέλω», επιχειρούμε το αντίστροφο: να αναδείξουμε τα «δεν θέλω».

Κοινός παρονομαστής των απαντήσεων; Εξαγγελίες όχι αποσπασματικές, αλλά ενταγμένες σε συνεκτικό οδικό χάρτη με διαρκές και δίκαιο αποτύπωμα. Κυβερνητικά στελέχη έχουν καλλιεργήσει πάντως μεγάλες προσδοκίες για το φετινό πακέτο, κρατώντας ως επτασφράγιστο μυστικό ένα μέτρο-έκπληξη.

Οι εκτιμήσεις στην Αθήνα για την ξαφνική επιθετική ρητορική του Χακάν Φιντάν και τη σχέση της με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Ενα νέο ψηφιακό «εργαλείο» που προτείνουν δύο πανεπιστήμια της χώρας έρχεται να ερευνήσει τις πραγματικές ανάγκες των νησιών.

Πώς αλληλεπιδρούμε με τις ψηφιακές οντότητες στην καθημερινή μας ζωή;

Οι διαπραγματεύσεις, οι συγκρούσεις και ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ από το 1955 ως το 1959.

Τα ωράρια εργασίας στη μετά την πανδημία εποχή και το «θέατρο» της παραγωγικότητας.

Πνευματική αναζήτηση, θρησκευτική ενατένιση και ιστορική ιχνηλασία στον τόπο που υμνείται η πίστη

ΤΟ ΒΗΜΑ συνεχίζει τη μεγάλη σειρά ιστορικών μυθιστορημάτων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη νεοελληνική λογοτεχνία. Ο Β΄ τόμος του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση, ενός από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς και πολυδιάστατους πεζογράφους του 20ού αιώνα. Στο κέντρο της αφήγησης, οι άγιοι Σέργιος και Βάκχος, πρώην Ρωμαίοι αξιωματικοί και μετέπειτα μάρτυρες, που αντί να αναπαύονται στον Παράδεισο, επιλέγουν να παρατηρούν – και ενίοτε να επεμβαίνουν – στα δρώμενα της Ιστορίας. Από τον περίλαμπρο ναό που τους έχτισε ο Ιουστινιανός στην Κωνσταντινούπολη, σχολιάζουν, ειρωνεύονται, προβληματίζονται και διασκεδάζουν με τα πεπραγμένα της Ρωμιοσύνης, της Εκκλησίας, των αυτοκρατόρων, των στρατηγών, των ηγετών και του λαού. Ο Μ. Καραγάτσης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Δημητρίου Ροδόπουλου) γεννήθηκε το 1908 και έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1960, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο και τολμηρό έργο. Με ιδιαίτερη αφηγηματική δύναμη, μεστή γλώσσα και αιχμηρή κοινωνική ματιά, δημιούργησε μυθιστορήματα που σφράγισαν την ελληνική πεζογραφία – από τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και τον «Συνταγματάρχη Λιάπκιν», έως τη «Χίμαιρα» της Ιστορίας στο «Σέργιος και Βάκχος». Ήταν μέλος της γενιάς του ’30, αν και συχνά έξω από τις καθιερωμένες νόρμες της.

Μήνας επιστροφής και ανανέωσης ο Σεπτέμβριος. Οι διακοπές τελείωσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να περνάμε καλά. Στο νέο τεύχος του Vita θα βρείτε όλα εκείνα που συμβάλλουν σε μια δυναμική αρχή. Το wellbeing ξεκινάει εδώ. Ανακαλύψτε tips για ισορροπημένη διατροφή, mindfulness πρακτικές, ασκήσεις ευεξίας και έμπνευση για έναν πιο υγιή και απολαυστικό τρόπο ζωής. Δείτε πώς θα ανασυνταχθείτε, και από πού θα πάρετε ενέργεια για το υπόλοιπο της χρονιάς. Στο εξώφυλλο, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη φωτογραφίζεται για το Vita και μιλά για τον ρόλο της στους «Αθώους», τη νέα σειρά του MEGA. Αποκαλύπτει τα δικά της μυστικά ευεξίας καθώς και ενδιαφέρουσες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

Το “BHMAGAZINO” που κυκλοφορεί με αυτή την Κυριακή φιλοξενεί ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με το Άγιον Όρος και ιδιαίτερα τη Μονή Βατοπαιδίου. 72 ώρες στο Άγιον Όρος. Ένα οδοιπορικό στη μοναστική πολιτεία του Άθωνα, εκεί όπου η πίστη και η προσευχή συναντούν την πνευματική ανάταση, την αρμονία και την ιστορία. Ένα οδοιπορικό γεμάτο από αποκλειστικές φωτογραφίες στη μοναστική πολιτεία, εκεί όπου έχεις την αίσθηση ότι «αγγίζεις» τον ουρανό.

