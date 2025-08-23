Διαβάστε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Ναρκοπέδιο εντός και εκτός

Το ρευστό πολιτικό σκηνικό – Οι γεωπολιτικές Αναταράξεις

Με ένα πλήθος από ανοικτά μέτωπα, τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός συνόρων, εισέρχεται η κυβέρνηση στη νέα πολιτική περίοδο. Τα μηνύματα κοινωνικής δυσαρέσκειας που εισέπραξαν τα κυβερνητικά στελέχη στις περιφέρειές τους το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολύ ισχυρά. Κομβικής σημασίας θεωρείται από αυτή την άποψη η παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στο Ουκρανικό προκαλούν προβληματισμό για τη θέση της χώρας στην υπό διαμόρφωση νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, ενώ συρρικνώνονται και τα περιθώρια χειρισμών στην Ανατολική Μεσόγειο έναντι της Τουρκίας.

***

ΤΟ ΒΗΜΑ: Μακρινή χώρα

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1938, ο βρετανός πρωθυπουργός Νέβιλ Τσάμπερλεν διαβεβαίωνε σε ραδιοφωνικό μήνυμα πως η χώρα του δεν προτίθεται να αναστατωθεί για «έναν καβγά σε μια μακρινή χώρα μεταξύ ανθρώπων για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα».

Δύο μέρες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου 1938, η «μακρινή χώρα» που αρνιόταν να αποδεχθεί τις συνοριακές απαιτήσεις της χιτλερικής Γερμανίας εκχωρήθηκε με τη Συμφωνία του Μονάχου και τη σύμφωνη γνώμη του Τσάμπερλεν στη… χιτλερική Γερμανία.

Και διαμελίστηκε. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, «οι άνθρωποι για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα» βομβάρδιζαν το Λονδίνο.

***

Ακόμη Μιλούν:

Τσαρλς Κάπτσαν: «Ο Πούτιν θα σταματήσει όταν τον σταματήσουν»

Ο επικεφαλής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ επί Ομπάμα αναλύει στο «Β» το «ζήτημα-κλειδί».

Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας: «Αριστεία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς διαφάνεια»

Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ μιλάει για τα δεινά της Ερευνας στη χώρα μας και την πρόταση που κατέθεσε.

***

Αφιέρωμα

70 χρόνια Φεστιβάλ: «Η Επίδαυρος που θυμάμαι»

***

Φοιτητική Στέγη

Χωρίς «ταβάνι»: Ο χάρτης των τιμών για τα ενοίκια σε κέντρο και προάστια

Σε Γολγοθά έχει μετατραπεί η εξεύρεση προσιτής φοιτητικής στέγης. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτιναχθεί πιέζοντας ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Στην Καισαριανή, για παράδειγμα, το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών φθάνει τα 800 ευρώ.

Περιβάλλον

Περιοχές Ραμσάρ: Βιότοποι με βιομηχανίες, αγροχημικά και σκάγια μολύβδου

Μοναδικά οικοσυστήματα στη χώρα μας, τα οποία έχουν αναγνωριστεί από τη Σύμβαση Ραμσάρ ως «παγκοσμίου ενδιαφέροντος», προστατεύονται μόνο στα χαρτιά. Το «Β» ταξίδεψε στις περιοχές αυτές και μεταφέρει τη δυστοπική εικόνα.

Μιλάς Σοσιαλμιντιακά; – Delulu kaı skibidi

«Προσθέτουμε λέξεις που πιστεύουμε ότι θα αντέξουν στον χρόνο»

Μια νέα διάλεκτος διαμορφώνεται και μιλιέται στο Instagram, στο TikTok και στις μηχανές Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι θεσμικοί λεξικογραφικοί οργανισμοί του κόσμου όχι μόνο δεν την ξορκίζουν, αλλά δίνουν την ευλογία τους. Γιατί και με ποια κριτήρια;

***

Διαβάστε ακόμη:

Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος: «Πιθανόν το 2026 να μην είναι μια “νεκρή” χρονιά, αλλά εκλογική».

«Πιθανόν το 2026 να μην είναι μια “νεκρή” χρονιά, αλλά εκλογική». Χριστίνα Κουλούρη: «Ο πόλεμος θα πρέπει να σταματήσει πρώτα στο μυαλό των ανθρώπων».

«Ο πόλεμος θα πρέπει να σταματήσει πρώτα στο μυαλό των ανθρώπων». Αγγελική Κορρέ: «Ενα σφάλμα αντιληπτό, αλλά που κανείς δεν μπορούσε να πάρει πίσω».

«Ενα σφάλμα αντιληπτό, αλλά που κανείς δεν μπορούσε να πάρει πίσω». Μυρσίνη Γκανά: «Είναι παράξενη η ιδέα της συγκατοίκησης στην τρίτη ηλικία; Οχι, δεν είναι»

***

Επίσης:

Ο Μαν και ο Μπρεχτ στην Καλιφόρνια

Μεγάλες περιηγήσεις

Οι μεγάλοι γερμανοί δημιουργοί που «εποίκισαν» το Λος Αντζελες πριν ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος.

Πώς να ταξιδέψετε με τον έφηβο γιο σας

The Wall Street Journal

Οι σχέσεις με τα παιδιά στην εφηβεία είναι δύσκολες. Ενα μακρύ ταξίδι όμως μπορεί να γίνει πολύτιμη εμπειρία.

Μαζί με το Βήμα

Την Κυριακή 24 Αυγούστου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πρώτος τόμος τoυ βιβλίου «Σέργιος και Βάκχος», το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Σέργιος και Βάκχος Τόμος Α’

Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο… αγίων με καυστικό χιούμορ!

Το Βήμα εγκαινιάζει μια μεγάλη σειρά σημαντικών ιστορικών μυθιστορημάτων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη νεοελληνική λογοτεχνία. Πρώτος σταθμός, ένα έργο ξεχωριστό, τολμηρό και ανατρεπτικό: ο Α΄τόμος του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση, ενός από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς και πολυδιάστατους πεζογράφους του 20ού αιώνα.

Στο κέντρο της αφήγησης, οι άγιοι Σέργιος και Βάκχος, πρώην Ρωμαίοι αξιωματικοί και μετέπειτα μάρτυρες, που αντί να αναπαύονται στον Παράδεισο, επιλέγουν να παρατηρούν – και ενίοτε να επεμβαίνουν – στα δρώμενα της Ιστορίας. Από τον περίλαμπρο ναό που τους έχτισε ο Ιουστινιανός στην Κωνσταντινούπολη, σχολιάζουν, ειρωνεύονται, προβληματίζονται και διασκεδάζουν με τα πεπραγμένα της Ρωμιοσύνης, της Εκκλησίας, των αυτοκρατόρων, των στρατηγών, των ηγετών και του λαού.

Ο Μ. Καραγάτσης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Δημητρίου Ροδόπουλου) γεννήθηκε το 1908 και έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1960, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο και τολμηρό έργο. Με ιδιαίτερη αφηγηματική δύναμη, μεστή γλώσσα και αιχμηρή κοινωνική ματιά, δημιούργησε μυθιστορήματα που σφράγισαν την ελληνική πεζογραφία – από τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και τον «Συνταγματάρχη Λιάπκιν», έως τη «Χίμαιρα» της Ιστορίας στο «Σέργιος και Βάκχος». Ήταν μέλος της γενιάς του ’30, αν και συχνά έξω από τις καθιερωμένες νόρμες της.

Harper’s Bazaar

Το νέο τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του την εκρηκτική Dua Lipa, την πιο σημαντική σταρ της σύγχρονης ποπ σκηνής. Με καταγωγή από το Κόσοβο και καλλιτεχνική πορεία που άνθισε στο Λονδίνο, η επιδραστική καλλιτέχνις και αγαπημένη πρέσβειρα των μεγαλύτερων οίκων μόδας και ομορφιάς μιλά για την αναζήτηση της αληθινής αγάπης, για την πειθαρχία που τη βοηθά να κατακτά κάθε της στόχο, αλλά και για τα συναισθήματα που την κατακλύζουν όταν ερμηνεύει τα τραγούδια της.

Το Harper’s Bazaar Greece συναντά επίσης την υπέροχη Αμαλία Καβάλη, μία από τις πιο πολυσχιδείς και ταλαντούχες παρουσίες της νέας γενιάς. Η ευαίσθητη και καλλιτεχνικά ανήσυχη ηθοποιός επιστρέφει στην τηλεόραση με πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά του MEGA “Οι Αθώοι”, ενώ παράλληλα συνεχίζει τη θεατρική της διαδρομή για δεύτερη χρονιά με τις “Τρεις Αδελφές” του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, στο Εθνικό Θέατρο.

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την αλλαγή στην γκαρνταρόμπα και οι σελίδες του Harper’s Bazaar Greece αποτυπώνουν τον παλμό της μόδας. Ανακαλύψτε όλα τα εμβληματικά σύνολα που ξεχώρισαν στις διεθνείς πασαρέλες, μαζί με διαχρονικά κομμάτια που υπόσχονται να σας συνοδεύσουν για πολλές σεζόν ακόμη.

ΒΗΜΑGAZINO

Το “BHMAGAZINO” που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 24 Αυγούστου, όπως πάντα με “ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τον Τομ Κρουζ. Στα 63 του θεωρείται ο κορυφαίος της γενιάς του, αναγκάζοντας τους κυρίους Κλούνεϊ και Χανκς να… τρώνε τις στάχτες του.

Πρωταγωνιστεί μόνο σε μυθικές υπερπαραγωγές, που κάνουν ρεκόρ εισπράξεων. Επιμένει να εκτελεί χωρίς την βοήθεια κασκαντέρ, τις πλέον επικίνδυνες σκηνές. Προσέχει τρομερά την δημόσια εικόνα του, εδώ και λίγο καιρό όμως “επιτρέπει” στους παπαράτσι να τον φωτογραφίζουν με την τελευταία του κατάκτηση, την εκθαμβωτική Ανα Ντε Άρμας.+

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Σέργιος και Βάκχος»: €1,75 )