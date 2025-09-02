5 το πρωί: Η SCO αμφισβητεί τις ΗΠΑ – 10 βουλευτές στο στόχαστρο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Πώς «ξηλώθηκε» η «Μαφία» της Κρήτης
Το όραμά του για μια νέα παγκόσμια τάξη ασφάλειας και οικονομίας που δίνει προτεραιότητα στον «Παγκόσμιο Νότο» παρουσίασε στη σύνοδο της Σαγκάης ο κινέζος πρόεδρος, έχοντας δίπλα του τους ηγέτες Ρωσίας και Ινδίας, στην πρώτη ευθεία πρόκληση προς τις ΗΠΑ
1
Ο Σι Τζινπίνγκ προωθεί μια νέα παγκόσμια τάξη, με συμμάχους Πούτιν και Μόντι
- Η ενίσχυση της SCO και η αμφισβήτηση της Δύσης: Η σύνοδος της Σαγκάης, η μεγαλύτερη από το 2002, ανέδειξε τη φιλοδοξία Κίνας, Ρωσίας και Ινδίας να αμφισβητήσουν την κυριαρχία θεσμών όπως το ΝΑΤΟ και ο ΠΟΕ, προσφέροντας μια πλατφόρμα οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας, που εκπροσωπεί σχεδόν τον μισό παγκόσμιο πληθυσμό.
- Στρατηγική Πεκίνου και «πολυπολικότητα»: Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σε «αληθινή πολυμέρεια», ανακοίνωσε πακέτα βοήθειας και δανείων, και παρουσίασε την Κίνα ως σταθερό εταίρο σε αντίθεση με τη Δύση, ενώ κάθε χώρα ερμηνεύει την πολυπολικότητα με διαφορετικό τρόπο.
- Ισορροπίες και γεωπολιτική ρευστότητα: Η σύνοδος έδειξε προσεκτικές ισορροπίες ανάμεσα σε Ρωσία, Ινδία και Κίνα, με παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, εντάσεις στα σύνορα και τον παράγοντα Βόρεια Κορέα να επιβεβαιώνουν ότι η γεωπολιτική σκηνή παραμένει σύνθετη και ρευστή.
2
Έρχεται νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ελέγχονται 10 βουλευτές: Νέα δικογραφία αποστέλλει στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την οποία θα ζητήσει περί τις 10 άρσεις ασυλίας με κατηγορίες για απάτες σχετικά με τις παράνομες αγροκτηνοτροφικές επιδοτήσεις. Παράλληλα, στο στόχαστρο του εθνικού κλιμακίου της Αρχής έχουν μπει τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης» και τα τελωνεία.
- Επανάληψη της ψηφοφορίας για προανακριτική ζητά το ΠαΣοΚ: Με την εκλογή προεδρείου αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Θα επαναφέρουμε συνεχώς το αίτημα για επανάληψη της ψηφοφορίας, προκειμένου να γίνει Προανακριτική», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.
- «Δε ζήτησα και δεν παρέλαβα κανένα υπόμνημα»: Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης διέψευσε το δημοσίευμα εφημερίδας «περί ύπαρξης υπομνήματος στο Μαξίμου από σημαίνον πρόσωπο για εμπλοκή ιδιωτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου.
3
Αυλαία για τη Μαύρη Βίβλο του ΠαΣοΚ
- Φουλ επίθεση σε Μητσοτάκη για οικονομία: Στο πεδίο της Ανάπτυξης, ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «μια χαμένη ευκαιρία», καθώς «σπαταλήθηκε ο κόπος του λαού της προηγούμενης δεκαετίας», τόνισαν οι ομιλητές στην πρώτη μέρα της τετραλογίας για τα λάθη και τις παραλείψεις της κυβέρνησης, ενώ σημείωσαν ότι «τα συνθήματα των μεταρρυθμίσεων έμειναν κενό γράμμα».
- Τα κατά ΝΔ fake news του ΠαΣοΚ: Από την Πειραιώς τονίζουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη, «με ανακριβή στοιχεία, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και κυρίως χωρίς την παραμικρή προοπτική για το αύριο της χώρας, παρουσίασε μία ”Μαύρη Βίβλο” για την ανάπτυξη, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με «ραντεβού για τη ”Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και του δυσθεώρητου κόστους ζωής», απάντησε το ΠαΣοΚ.
- Οι επόμενοι άξονες ανάδειξης της αναξιοπιστίας της ΝΔ: Υγεία, Εργασία και Δικαιοσύνη θα αφορά η επιχείρηση αποδόμησης των πεπραγμένων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στις Οι συνεντεύξεις αυτές θα συνεχιστούν σήμερα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, με μία μικρή ανάπαυλα που θα γίνει την Τετάρτη, την ημέρα που θα εορταστούν τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠαΣοΚ, με μία επετειακή εκδήλωση για το δημογραφικό.
4
Με όρους μαφίας η δράση του κυκλώματος στην Κρήτη
- Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες: Κατά εξάδες οδηγήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στον εισαγγελέα Χανίων και στη συνέχεια πήραν προθεσμία για τις απολογίες τους, οι 49 συλληφθέντες από την εγκληματική οργάνωση που λυμαινόταν το νησί τα τελευταία χρόνια, σε όλους τους κλάδους της παρανομίας, από ναρκωτικά και εμπόριο όπλων μέχρι εκβιασμούς σε τριτοβάθμια εκπαίδευση και εκκλησία, καθώς και «ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Σοκάρει άλλωστε η πρώτη φωτογραφία που κυκλοφόρησε από την αστυνομία με την ποσότητα των ευρημάτων.
- Έρευνα άνω των οκτώ μηνών: Το δίχτυ που είχαν στήσει τα μέλη της συμμορίας άρχισε να ξηλώνεται, με την αντικατάσταση των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά με συναδέλφους από την Αθήνα, μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο, τον περασμένο Ιανουάριο, σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού. Σήμερα η επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.
- Οι εγκέφαλοι του κυκλώματος: Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει πρόσωπο που σήμερα διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar σε τουριστικό θέρετρο των Χανίων. Δίπλα του οι Αρχές τοποθετούν σε επίπεδο οργάνωσης και τον αδερφό του. Στα βασικά μέλη της οργάνωσης περιλαμβάνεται και επιχειρηματίας στο Κολυμπάρι, που φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τον έναν αδερφό.
5
Φεστιβάλ Βενετίας και αλλαγών
- Όταν η Αμάντα Σέιφριντ τσαλακώνεται: Στο «The testament of Ann Lee», η αμερικανίδα ηθοποιός φαίνεται ότι επιδιώκει πλέον να απομακρυνθεί από τη λάιτ εικόνα ταινιών όπως οι «Μάμα Μία!» και «Γράμματα από την Ιουλιέτα». Έτσι, δε διστάζει να λάβει μέρος σε τολμηρές ερωτικές σκηνές και δημιουργεί μια ηρωίδα – σύμβολο της γυναικείας ανεξαρτησίας.
- Η περίπτωση του Ντουέιν – The Rock – Τζόνσον: Αποκαλυπτικός ο πρώην παλαιστής και νυν ηθοποιός στο «The smashing machine», αν και υποδύεται έναν ρόλο πολύ κοντά στην πραγματική του ζωή, εντούτοις το αποτέλεσμα είναι εντελώς απρόβλεπτο, μια κυριολεκτική μεταμόρφωση, μέσα και έξω του, μετά από τη συμμετοχή του σε σε franchise περιπέτειες («Μούμια», «Fast and the furious», «Welcome to the jungle»), όπως και σε περιπετειώδεις κωμωδίες («Get Smart»).
- Η σπάνια εμφάνιση της Κιμ Νόβακ: Η ηθοποιός, γνωστή κυρίως από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο αριστούργημα του Alfred Hitchcock Vertigo, το 1958, είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της μεγάλη δημόσια εμφάνιση 10 χρόνια νωρίτερα, στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Στη Βενετία, την 1η Σεπτεμβρίου, η Novak τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο, ενώ έκανε πρεμιέρα και το ντοκιμαντέρ Kim Novak’s Vertigo, αφιερωμένο στη ζωή της.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.