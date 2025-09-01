Το φόρουμ ασφάλειας του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) διεξάγεται στην Κίνα. Ο Σι φιλοξενεί ηγέτες από είκοσι χώρες ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ναρέντρα Μόντι.

Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ώρα που οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια του επίσημου καλωσορίσματος ο Σι Τζινπίνγκ έθεσε τον τόνο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν.

Ο Σι δήλωσε στους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής ότι η Κίνα θα συνεργαστεί με όλα τα μέρη του SCO για να οδηγήσει το περιφερειακό φόρουμ ασφάλειας σε νέο επίπεδο. «Ο SCO έχει θέσει ένα μοντέλο για έναν νέο τύπο διεθνών σχέσεων», δήλωσε ο Σι προσθέτοντας ότι «το φόρουμ αντιτίθεται απερίφραστα στις εξωτερικές παρεμβάσεις».

Ο πρόεδρος της Κίνας επεσήμανε ότι «η παγκόσμια κατάσταση είναι ρευστή και χαοτική» και τόνισε ότι η χώρα του «στέκεται πάντα στο πλευρό της διεθνούς δικαιοσύνης». Επιπρόσθετα, ο Σι υποστήριξε ότι η Κίνα «αντιτάσσεται στον ηγεμονισμό και την πολιτική ισχύος».

Λιώνει ο πάγος ανάμεσα σε Κίνα και Ινδία

Κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής του SCO συναντήθηκαν ο Σι με τον Μόντι. Ο ηγέτης της Ινδίας δήλωσε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να βελτιώσει τους δεσμούς με την Κίνα. Άλλωστε, πρόκειται για τον μεγαλύτερο διμερή εμπορικό εταίρο της.

Οι δεσμοί Κίνας-Ινδίας θα μπορούσαν να είναι «σταθεροί και εκτεταμένοι» εάν και οι δύο πλευρές επικεντρωθούν στο να βλέπουν η μία την άλλη ως εταίρο αντί για αντίπαλο, ανέφερε ο Σι, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Ινδία έχει ένα μακροχρόνιο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα το οποίο έφθασε φέτος στο ποσό ρεκόρ των 99,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πολυπληθέστερων χωρών του κόσμου είχαν διαρραγεί από μια σύγκρουση το 2020 στα ανεπαρκώς οριοθετημένα σύνορά τους. Κατά τη διάρκειά της 20 Ινδοί και τέσσερις Κινέζοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε μάχη σώμα με σώμα.

Η συνάντηση του 2024 στη Ρωσία μεταξύ του Σι και του Μόντι ξεκίνησε μια προσωρινή «απόψυξη» των δεσμών. Αυτή επιταχύνθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το Νέο Δελχί προσπαθεί να αντισταθμίσει τις ανανεωμένες δασμολογικές απειλές της Ουάσινγκτον.

Τι είναι ο SCO και ποιος ο ρόλος του

Ιδρύθηκε ως περιφερειακό μπλοκ ασφαλείας για την καταπολέμηση των απειλών που προέρχονται από το «ριζοσπαστικό Ισλάμ και τη διακίνηση ναρκωτικών από το Αφγανιστάν». Οι επίσημες γλώσσες του είναι η κινεζική και η ρωσική.

Με έδρα το Πεκίνο, το ευρασιατικό μπλοκ περιλαμβάνει σήμερα 10 κράτη μέλη. Η Λευκορωσία έγινε το τελευταίο πλήρες μέλος του τον Ιούλιο του 2024, αφού το Ιράν προσχώρησε ένα χρόνο νωρίτερα.

Έχει επίσης δύο κράτη παρατηρητές – το Αφγανιστάν και τη Μογγολία – και 14 εταίρους διαλόγου. Τα τελευταία χρόνια, η αποστολή του μπλοκ έχει διευρυνθεί σε οικονομική και στρατιωτική συνεργασία ως αντίβαρο στη Δύση.

Πριν από ένα χρόνο Πούτιν και Σι συναντήθηκαν. Τότε, ο Πούτιν χαρακτήρισε τον SCO ως «βασικό πυλώνα μιας δίκαιης, πολυπολικής παγκόσμιας τάξης». Από την πλευρά του, ο Σι χαιρέτισε τους διμερείς δεσμούς με τη Ρωσία.