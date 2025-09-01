Αποστολή στο Φεστιβάλ Βενετίας

Γιάννης Ζουμπουλάκης

Η περίπτωση της Αν Λι, της ηρωίδας που υποδύεται η αμερικανίδα ηθοποιός Αμάντα Σέιφριντ στην ταινία «The testament of Ann Lee», δεν είναι και τόσο γνωστή. Γεννημένη στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, το 1736, η Λι, το 1758, έχοντας μεταναστεύσει στην Αμερική, βρήκε το πνευματικό καταφύγιο που έψαχνε ως μέλος μιας θρησκευτικής οργάνωσης, ονόματι Shaking Quakers.

‘Εχοντας πολλά κοινά με τους Κουάκερους (που ίδρυσε ο Τζορτζ Φοξ), η οργάνωση αυτή επιδίωκε την εξάρτηση του ανθρώπου από το «εσωτερικό φως», στοχεύοντας στην αποκάλυψη της πνευματικής αλήθειας. Η δράση της Λι ήταν τόσο σθεναρή, που διόλου τυχαία οι οπαδοί της την αποκάλεσαν «γυναίκα- Χριστός».

Η ταινία που σκηνοθέτησε η προερχόμενη από τις παραστατικές τέχνες Μόνα Φάστβολντ, απεικονίζει με πάθος την εγκαθίδρυση μιας ουτοπικής κοινωνίας, όπου όλοι ήταν ίσοι, τραγουδώντας και χορεύοντας. Η χρήση της μουσικής και των τραγουδιών στην ταινία γίνεται τόσο συχνά και τόσο έντονα, που σε πολλά σημεία έχεις την εντύπωση ότι παρακολουθείς γοτθικό μιούζικαλ, κάτι που ναι μεν κάνει την ταινία ξεχωριστή, αλλά σε πολλά σημεία πολύ δυσάρεστη, παρά την άψογη χορογραφία της.

Από την πλευρά της, η Αμάντα Σέιφριντ φαίνεται ότι επιδιώκει πλέον να απομακρυνθεί από τη λάιτ εικόνα ταινιών όπως οι «Μάμα Μία!» και «Γράμματα από την Ιουλιέτα». Στο «The testament of Ann Lee» «τσαλακώνει» άφοβα την εικόνα της, δε διστάζει να λάβει μέρος σε τολμηρές ερωτικές σκηνές και δημιουργεί μια ηρωίδα – σύμβολο της γυναικείας ανεξαρτησίας, σε μια ταινία που για την ίδια υπήρξε «μια καθαρτική εμπειρία».

Η περίπτωση του Ντουέιν – The Rock – Τζόνσον

Παρόμοια εντύπωση προκάλεσε ο αμερικανός ηθοποιός, πρώην παλαιστής, Ντουέιν – The Rock – Τζόνσον, με την αποκαλυπτική ερμηνεία που δίνει στην ταινία «The smashing machine» του Μπένι Σάφντι (εντός διαγωνισμού). Ο Τζόνσον υποδύεται τον πραγματικό παλαιστή Μαρκ Κερ σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής του, όταν ανάμεσα στα 1997 με 2000, η καριέρα του έδειχνε να παίρνει άσχημα την κατιούσα.

Το ενδιαφέρον με την ερμηνεία του Τζόνσον είναι ότι ενώ ο ήρωάς του στο «The smashing machine» ανήκει σε έναν αθλητικό χώρο που ο ίδιος ο Τζόνσον γνωρίζει πολύ καλά, το αποτέλεσμα είναι εντελώς απρόβλεπτο, μια κυριολεκτική μεταμόρφωση, μέσα και έξω του.

Μετά την αθλητική καριέρα του, ο Ντουέιν Τζόνσον στράφηκε στην ηθοποιία, αλλά η γκάμα ρόλων του ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία παίζοντας σε franchise περιπέτειες («Μούμια», «Fast and the furious», «Welcome to the jungle»), όπως και σε περιπετειώδεις κωμωδίες («Get Smart»). Αλλά αυτό ήταν όλο.

Τώρα, βουτά με βουλιμία σε βαθύτερα νερά.