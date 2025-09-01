Συνεχίζεται αύριο το δεύτερο μέρος της τετραλογίας για τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που έχει ετοιμάσει το ΠαΣοΚ. Ομιλητές θα είναι οι Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης και σκοπός τους είναι να αναδείξουν την αναξιοπιστία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε τρεις άξονες που αφορούν στην υγεία, την εργασία και τη δικαιοσύνη. Οι συνεντεύξεις αυτές θα συνεχιστούν Πέμπτη και Παρασκευή, με μία μικρή ανάπαυλα που θα γίνει την Τετάρτη, την ημέρα που θα εορταστούν τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠαΣοΚ, με μία επετειακή εκδήλωση για το δημογραφικό.

Σήμερα, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Μανόλης Χνάρης, ο τομεάρχης Οικονομικών του κόμματος Γιώργος Παλαιοδήμος και ο τομεάρχης Ανάπτυξης, Κώστας Γάτσιος, ανέπτυξαν τα λάθη, τις παραλείψεις της κυβέρνησης σε μία θεματική ενότητα σχετική με την οικονομία, την ανάπτυξη και τη παραγωγική ανασυγκρότηση, μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οι ομιλητές σχολίασαν ότι στο πεδίο της Ανάπτυξης ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «μια χαμένη ευκαιρία», καθώς «σπαταλήθηκε ο κόπος του λαού της προηγούμενης δεκαετίας», ενώ σημείωσαν ότι «τα συνθήματα των μεταρρυθμίσεων έμειναν κενό γράμμα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς στην εισαγωγική τοποθέτηση επεσήμανε πως «επιλέξαμε, πριν ακούσουμε τον πρωθυπουργό να εξαγγέλλει πάλι μέτρα και να περιγράφει μια χώρα διαφορετική από αυτή που ζούμε και να ανακοινώνει για έβδομη φορά ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνικό αποτύπωμα στην πολιτική της κυβέρνησης, να επισημάνουμε τα πεπραγμένα της».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Ταμείο Χαμένης Ανάκαμψης»

Ο Παύλος Γερουλάνος ανέπτυξε την ενότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας για «Ταμείο Χαμένης Ανάκαμψης». Τόνισε δε πως δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός, καμία διαβούλευση κι αυτό είναι πεδίο αποκλειστικής ευθύνης της κυβέρνησης. «70 δισ. μοίρασε το Μέγαρο Μαξίμου με τους συμβούλους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως τα έξι χρόνια κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε αδιαφάνεια για το ποια έργα απεντάσσονται ή τροποποιούνται.

Παράλληλα, σχολίασε πως μέχρι τον Μάϊο του 2025, οι τράπεζες έχουν υπογράψει δανειακές συβάσεις 7,1 δισ. ευρώ, µέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά, σύμφωνα µε τα στοιχεία της ΤτΕ, οι επιχειρήσεις που έλαβαν τα δάνεια έχουν εκταμιεύσει µόλης 3,9 δισ. ευρώ. Υπογράμμισε εξάλλου πως το σκέλος των δανείων παραχωρήθηκε εξ ολοκλήρου στις τράπεζες, που µε αυστηρά τραπεζικά κριτήρια αποκλείουν το 85% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από την πρόσβαση στους πόρους του Ταµείου.

Ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ακόμη ότι ο κ. Μητσοτάκης πέρασε κάτω από τον πήχη που ο ίδιος είχε βάλει, ότι «τα 36 δισ. του Ταμείου ήταν η μοναδική ευκαιρία να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλά χάθηκε» και πως «είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε ποτέ να κάνει τίποτε για τις ανισότητες ο κ. Μητσοτάκης». Εστίασε επίσης στα 5+1 εργαλεία που είχε η κυβέρνηση και δεν αξιοποίησε, που είναι τα χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, η δημόσια περιουσία, το φορολογικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα και το ανθρώπινο δυναμικό.

«Κυβέρνηση των αφηγήσεων και των επιδοτήσεων»

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο οποίος μαζί με τον Γιώργο Παλαιοδήμο, ανέπτυξαν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στα βασικά πεδία της Οικονομίας (Ανάπτυξη-Εισοδήματα-Πληθωρισμός), τόνισε ότι «η κοινωνία εγκλωβίζεται σε διαρκή λιτότητα και η χώρα στερείται των δυνατοτήτων της». «Η ανάπτυξη είναι ισχνή σε σχέση με τις δυνατότητες που μας παρέχονται, είναι μη διατηρήσιμη μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και το μέρισμά της κατανέμεται εντελώς άδικα».

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική της, μίλησε για το αποτέλεσμα ενός μείγματος επιδοματικής πολιτικής, «προκλητικών δώρων στην ελίτ και συντριπτικά άδικης φορολογικής πολιτικής». Κάνοντας ειδική αναφορά στον τομέα της ενέργειας, είπε ότι η κυβέρνηση «επιτρέπει και μανιπουλάρει τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει υπάρξει ποτέ μεταπολεμικά στην Ελλάδα», ευνοώντας πέντε επιχειρήσεις και τη ΔΕΗ, όπως είπε.

«Αποδεικνύεται ότι, δυστυχώς, είναι μία κυβέρνηση των αφηγήσεων και των επιδοτήσεων και όχι των μεταρρυθμίσεων, που έχει ανάγκη η χώρα», είπε ο Κώστας Γάτσιος, προσθέτοντας ότι «η απόσταση μεταξύ των όσων έχει κατά καιρούς ανακοινώσει και των όσων έχει υλοποιήσει, είναι πολύ μεγάλη και διευρυνόμενη».

Χρειαζόμαστε νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Ο τομεάρχης οικονομικών Γιώργος Παλαιοδήμος επεσήμανε πως η Ελλάδα χρειάζεται ένα αναπτυξιακό πρότυπο που να είναι πολυθεματικό, πέρα και πάνω από τον τουρισμό, και να έχει ως οδηγό την κοινωνική συμπερίληψη, τη βιωσιμότητα και τη διάχυση της ευημερίας σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Στόχος θα πρέπει να είναι η εύρυθμη λειτουργία των αγορών προς όφελος των καταναλωτών, η προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και η διαρκής προσπάθεια για εξέλιξη και βελτίωση των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού.

«Αυτό θέτει τις προϋποθέσεις για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Σε αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση δεν έχει να προσφέρει τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο κ. Παλαιοδήμος τόνισε πως «το πραγματικό ΑΕΠ δεν έχει καταφέρει να επανέλθει στα επίπεδα του 2010. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης παραμένει στο 2%, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά το 2026».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως με τις επιλογές της έχει οδηγήσει σε ένα σταθερά αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, που επιβαρύνει τα νοικοκυριά. «Ο πληθωρισμός στη χώρα μας παραμένει επίμονα υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, από το 2024. Οι τιμές υπηρεσιών και τροφίμων συνεχίζουν να αυξάνονται και σωρευτικά φτάνουν το 38%. Αυτό πλήττει κυρίως χαμηλότερα εισοδήματα, που δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε βασικά αγαθά. Εξάλλου, οι αυξήσεις στα ενοίκια και οι τιμές ακινήτων έχουν μετατρέψει το κόστος στέγασης σε δυσβάστακτο βάρος για χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά νοικοκυριά».

Ο τομεάρχης Οικονομικών υπογράμμισε επίσης πως η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας έχει οδηγήσει σε υπέρμετρη φορολόγηση και επιβάρυνση, κυρίως τα μεσαία εισοδήματα. «Ενδεικτική της σημασίας για το ύψος των εσόδων είναι μελέτη συστημικής τράπεζας, σύμφωνα με την οποία, αν είχε εφαρμοστεί τιμαριθμοποίηση, τα φορολογικά έσοδα του 2023 θα ήταν χαμηλότερα κατά περίπου 9%. Ενώ ακόμα και ένα σενάριο μερικής τιμαριθμοποίησης, δεν φαίνεται να απειλεί την επίτευξη των απαιτούμενων δημοσιονομικών στόχων».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σύμβολο αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας

Για συστηματική υπονόμευση του πρωτογενή τομέα «από την αδράνεια, την αδιαφάνεια και την έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης της ΝΔ», μίλησε ο Μανόλης Χνάρης. Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης υπογράμμισε πως η ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού στην Ελλάδα παρουσιάζει σοβαρές ανισορροπίες. «Το 64,3% των αρχηγών αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι άνω των 55 ετών, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (57,3%). Αντίθετα, οι νέοι κάτω των 35 ετών, που ηγούνται αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ανέρχονται μόλις στο 3,5%, έναντι 6,5% στην Ε.Ε. και 13% στην Αυστρία , σύμφωνα με την Eurostat».

Σχετικά με την αγροτική εκπαίδευση, ο κ. Χνάρης σημείωσε πως η χώρα μας καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αγροτικής εκπαίδευσης στην Ε.Ε., καθώς «μόλις το 0,7% των ελλήνων αγροτών διαθέτει πλήρη αγροτική εκπαίδευση (Ε.Ε. μέσος όρος: 10,2%), ενώ το 94,1% βασίζεται αποκλειστικά στην πρακτική εμπειρία. «Η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στους 27, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία. Αντίθετα, χώρες όπως η Ιρλανδία (100%) και η Ολλανδία (62,6%) επενδύουν συστηματικά στην εκπαίδευση των αγροτών τους».

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, τόνισε πως «το καθαρό κέρδος που παράγεται από τη γεωργική δραστηριότητα της εκμετάλλευσης, την περίοδο 2020 ως 2024, στην Ελλάδα, μειώθηκε κατά 8,14%, όταν για την ίδια περίοδο στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 7,86%». Ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε πως «έχει μετατραπεί σε σύμβολο αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας. Η εμπιστοσύνη των παραγωγών έχει κλονιστεί, ενώ η διαχείριση των ενισχύσεων χαρακτηρίζεται από έλλειψη δικαιοσύνης και λογοδοσίας».