Στους 49 αυξήθηκε ο αριθμός των συλληφθέντων, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης από την ΕΛ.ΑΣ., εγκληματικής οργάνωσης με ευρύτατη δράση, καθώς τα μέλη της εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς, «ιερές» μπίζνες με περιουσία της εκκλησίας και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Μετά από έρευνες οκτώ μηνών και πλέον, η αποψίλωση της συμμορίας ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, ξεκινώντας από Κολυμπάρι και Κίσσαμο, στα Χανιά, παρουσία δικαστικών λειτουργών. Χθες, συνελήφθησαν 48 άτομα και σήμερα άλλο ένα, εκ των οποίων οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Ωστόσο και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Στον εισαγγελέα οι πρώτοι συλληφθέντες

Οι πρώτοι οκτώ από τους 49 οδηγήθηκαν – υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – το απόγευμα της Δευτέρας στον εισαγγελέα Χανίων, προκειμένου να τους απαγγείλει συγκεκριμένες κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται πολύωρη, δεδομένου του αριθμού των συλληφθέντων, ενώ αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις. Μάλιστα, ένα από τα πιο σενάρια που ερευνούν οι Αρχές, αφορά στην προσπάθεια του κυκλώματος να τοποθετήσει δικό του μητροπολίτη, με στόχο την εκμετάλλευση οικοπέδων και της εκκλησιαστικής περιουσίας. Για το σκέλος αυτό απαιτείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ειδική εισαγγελική εντολή, καθώς θεωρείται ξεχωριστή υπόθεση.

Αύριο αναμένεται επίσημη παρουσίαση από την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία κατεβαίνει στην Κρήτη για να ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη των ερευνών.

Τι ξέρουμε μέχρι τώρα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός. Ειδικότερα, ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό προσώπου, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να έχουν δύο αδέρφια, παλιοί γνώριμοι των Αρχών, που είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, ενώ έχουν στην κατοχή τους και δύο beach bar, καθώς και άλλα καταστήματα, καθώς και ακόμη ένας επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στον χώρο του fitness.

Πώς «ξέπλεναν» τα απίστευτα κέρδη

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα. Σύμφωνα εξάλλου με την ΕΡΤ, σε έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων, η αστυνομία εντόπισε μετρητά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, επιβεβαιώνοντας το εύρος της παράνομης δραστηριότητας. Τα κέρδη της συμμορίας «ξεπλένονταν» με επενδύσεις σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, beach bars και άλλες επιχειρήσεις.

Πώς έφτασαν στα ίχνη της συμμορίας

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα, με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό, σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι μυστικοί αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί από την Αττική, που έφτασαν στο νησί, ξεκίνησαν άμεσα, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών, που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση, ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.