Το ακριβώς αντίθετο αφήγημα από αυτό των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και της Ευρώπης, σχεδόν για όλα τα σοβαρά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, όπως επί παρδείγματι ο πόλεμος στην Ουκρανία, το εμπόριο και η πολιτική του απομονωτισμού, ξεδίπλωσαν οι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στην Τιαντζίν της Κίνας για την σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCΟ).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνάντηση Πούτιν – Μόντι – Σι

Τις τελευταίες 24 περίπου ώρες, οι ηγέτες των χωρών του οργανισμού έχουν συνεχείς συναντήσεις, οι οποίες δημιουργούν εξελίξεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από ταδιεθνή μέσα ενημέρωσης στην συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον Ναρέντρα Μόντι, στο φόντο της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει με επιπλέον δασμούς την Ινδία επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε ότι η Ινδία και η Ρωσία έχουν σταθεί δίπλα-δίπλα ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, ενώ λίγο νωρίτερα ο ηγέτης του Κρεμλίνου είχε αποκαλέσει τον Ινδό πρωθυπουργό «αγαπητό φίλο» και τον προσκάλεσε στην θωρακισμένη λιμουζίνα του.

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι βασικοί αγοραστές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο. Στο περιθώριο της συνόδου της SCO στην κινεζική πόλη Τιαντζίν, ο Μόντι κρατούσε το χέρι του Πούτιν καθώς περπατούσαν προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Και οι τρεις χαμογελούσαν καθώς μιλούσαν, περιτριγυρισμένοι από μεταφραστές.

Αργότερα, ο Μόντι δημοσίευσε μια φωτογραφία του ίδιου και του Πούτιν μέσα στην θωρακισμένη λιμουζίνα Aurus που χρησιμοποιεί ο Ρώσος ηγέτης.

Ο Πούτιν ταξιδεύει συχνά με την Aurus σε ταξίδια στο εξωτερικό και περιστασιακά προσφέρει μετακινήσεις σε άλλους ηγέτες – ή ακόμη και παραχωρεί πλήρως το όχημα, όπως έκανε με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν το 2024.

«Ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, η Ινδία και η Ρωσία πάντα περπατούσαν δίπλα-δίπλα», δήλωσε ο Μόντι. «Η στενή συνεργασία μας είναι σημαντική όχι μόνο για τους λαούς των δύο χωρών, αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία».

Στη διμερή συνάντηση, ο Πούτιν απευθύνθηκε στον Μόντι στα ρωσικά ως «Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, αγαπητέ φίλε».

«Η Ρωσία και η Ινδία διατηρούν εδώ και δεκαετίες ιδιαίτερες σχέσεις, φιλικές και εμπιστευτικές. Αυτές είναι οι βάσεις για την ανάπτυξη των σχέσεών μας στο μέλλον», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Μόντι δήλωσε ότι χαιρετίζει τις πρόσφατες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ελπίζει να λήξει το συντομότερο δυνατό. Το Σάββατο, ο Μόντι επιβεβαίωσε την υποστήριξή του για μια ειρηνική λύση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το γραφείο του Μόντι.

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», δήλωσε ο Μόντι, προσθέτοντας ότι συζήτησαν τη συνεργασία «σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, των λιπασμάτων, του διαστήματος, της ασφάλειας και του πολιτισμού».

«Η ειδική και προνομιακή στρατηγική εταιρική σχέση μας παραμένει ένας ζωτικός πυλώνας της περιφερειακής και παγκόσμιας σταθερότητας», δήλωσε ο Μόντι.

Αντίστοιχα φιλική ήταν και η διάθεση στην συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με τον Μόντι, μετά από την οποία ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε πως: «Έχει έρθει πια ο καιρός ο δράκος και ο ελέφαντας να συνεργαστούν και να ενωθούν».

Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν με «βαριά» ατζέντα

Πέρα από τον Μόντι ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Τούρκο ομόλογο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μετά από την συνάντηση δήλωσε πως: «Η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος, δοκιμασμένος στο χρόνο εταίρος για τη Ρωσία» και πως «η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι «στρατηγική»». Ο Πούτιν εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λέγοντας ότι ο «ειδικός ρόλος» της στη διαμεσολάβηση και τη διπλωματία θα συνεχίσει να είναι περιζήτητος.

Από την πλευρά του ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να βρει μια δίκαιη και μόνιμη λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Σε σχετική ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα, ο Ερντογάν και ο Πούτιν συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις, τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Συρία.

Ο Σι προωθεί συγκεκριμένα έργα και το αντίπαλο δέος των ΗΠΑ

Από την… ευρασιατική σύνοδο, στην οποία μετατραπηκε η φετινή διευρυμένη SCO, προέκυψαν όμως κι άλλα δεδομένα, ιδιαίτερα από τις τοποθετήσεις του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Ο Σι επέκρινε τη «συμπεριφορά εκφοβισμού» άλλων χωρών, ενώ εξήρε την ανάπτυξη της SCO, λέγοντας ότι χτίζουν ένα νέο μοντέλο «αληθινού πολυμερισμού», ο Σι προέτρεψε τα κράτη μέλη να συνεργαστούν περαιτέρω για να αξιοποιήσουν τις «μεγαλοπρεπείς αγορές» τους με σκοπό την τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων, και δήλωσε ότι η Κίνα θα παράσχει 2 δισεκατομμύρια γιουάν (280 εκατομμύρια δολάρια) δωρεάν βοήθεια στα κράτη μέλη φέτος και επιπλέον 10 δισεκατομμύρια γιουάν δάνεια σε ένα τραπεζικό κονσόρτσιουμ της SCO.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η SCO προωθεί την συμμετοχική οικονομική παγκοσμιοποίηση και ότι για αυτό η Κίνα θα συνεργαστεί με όλες τις χώρες του οργανισμού για την ενέργεια, την πράσινη βιομηχανία και την ψηφιακή οικονομία. Όπως ανακοίνωσε θα κατασκευαστεί ένα κοινό κέντρο των χωρών μελών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και θα προσκληθούν χώρες να συμμετέχουν στην εξερεύνηση της Σελήνης.

Η Ουκρανία στο περιθώριο, αλλά ο Πούτιν επιμένει

Το θέμα της Ουκρανίας δεν απασχόλησε ιδιαίτερα την Σύνοδο, όμως εκ των πραγμάτων ο Πούτιν βρήκε χώρο για να προωθήσει το ρωσικό αφήγημα για την κατάσταση, υποστηρίζοντας για άλλη μια φορά ότι για τον πόλεμο ευθύνεται η Δύση.

Πιο συγκεκριμένα την ομιλία του, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος δεν προκλήθηκε από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, αλλά ήταν «αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση».

«Ο δεύτερος λόγος για την κρίση είναι οι συνεχείς προσπάθειες της Δύσης να σύρει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο πόλεμος της Ρωσίας, που διαρκεί τρεισήμισι χρόνια, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της ανατολικής Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις του Πούτιν ακολούθησαν την ομιλία του Σι, ο οποίος είπε ότι «τα καθήκοντα ασφάλειας και ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη έχουν γίνει ακόμη πιο δύσκολα» και τους προέτρεψε να «αντιταχθούν στη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, στην αντιπαράθεση των μπλοκ και στην τακτική του εκφοβισμού».

«Πρέπει να υποστηρίξουμε το διεθνές σύστημα με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη και να υποστηρίξουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα με επίκεντρο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου».