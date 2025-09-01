Επιχείρηση-μαμούθ της αστυνομίας στήθηκε για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Σε αυτή συμμετείχαν, όπως φαίνεται, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες.

Κατά τη διάρκειά της έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 48 άτομα, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλοι. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανουάριο μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι αστυνομικού.

Η ΕΛ.ΑΣ. άρχισε να παρακολουθεί κάποιους ανθρώπους. Ορισμένοι από αυτούς, είχαν φιλικές σχέσεις – οι οποίες διερευνώνται – με τους απαγωγείς του επιχειρηματία Μανώλη Λεμπιδάκη. Γρήγορα από την έρευνα άρχισαν να αποκαλύπτονται στοιχεία για τη δράση και τη στελέχωση του κυκλώματος.

Το κύκλωμα συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιασμούς αλλά και σε κλοπή καυσίμων από τον Στρατό και το Πολεμικό Ναυτικό.

Αρχηγοί δύο αδέρφια

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει πρόσωπο που σήμερα διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar σε τουριστικό θέρετρο των Χανίων. Δίπλα του οι Αρχές τοποθετούν σε επίπεδο οργάνωσης και τον αδερφό του. Στα βασικά μέλη της οργάνωσης περιλαμβάνεται και επιχειρηματίας στο Κολυμπάρι, που φέρεται να διατηρούσε στενείς σχέσεις με τον έναν αδερφό.

Όπως φαίνεται η οργάνωση είχε κάνει «ρεσάλτο» στον τουρισμό και στην εστίαση, ξέπλεναν χρήμα και έκαναν «ιερές» μπίζνες αν ληφθούν υπόψη κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι εκμεταλλεύονταν και εκτάσεις της Εκκλησίας.

Έκλεβαν καύσιμα από πρατήριο του στρατού

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, ο ένας είναι από την Πολεμική Αεροπορία και ο άλλος από το Ναυτικό.

Από την έρευνα προκύπτει ότι ο ένας από τους δυο στρατιωτικούς επειδή χρωστούσε χρήματα σε αυτή την ομάδα και δεν είχε να τους τα δώσει, έκλεβε καύσιμα από το πρατήριο του Στρατού και το διοχέτευε στην ομάδα προκειμένου να τους ξεχρεώσει.