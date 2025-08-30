Σκούρα με τη Δικαιοσύνη τα έχει βρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά με τους δασμούς. Το εφετείο έκρινε παράνομους τους περισσότερους από τους σαρωτικούς δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ. Λίγες ώρες νωρίτερα ομοσπονδιακή δικαστής είχε απορρίψει τις πρακτικές της μεταναστευτικής του πολιτικής.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι δασμοί – αν και τους έκρινε παράνομους – θα διατηρηθούν σε ισχύ καθώς αναμένεται η εκδίκαση νέας έφεσης που υπέβαλλε ο Λευκός Οίκος στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με ομοειδείς αποφάσεις κατά των δασμών του.

Οι δασμοί υπερβαίνουν την προεδρική εξουσία Τραμπ

Σε μια απόφαση με ψήφους 7-4 που εκδόθηκε την Παρασκευή, το δικαστήριο επικύρωσε μια απόφαση που διαπίστωσε ότι πολλοί από τους επιβληθέντες δασμούς υπερέβαιναν την προεδρική εξουσία του Τραμπ. Ωστόσο, η επιτροπή συμφώνησε να μην θέσει σε ισχύ την απόφαση μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ώστε να δοθεί στην κυβέρνηση χρόνος να ασκήσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο.

Επί της ουσίας το Εφετείο των ΗΠΑ για το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο επικύρωσε την Παρασκευή μια προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου ότι ο Τραμπ επικαλέστηκε εσφαλμένα έναν νόμο έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει τους δασμούς.