Ομοσπονδιακή δικαστής των ΗΠΑ βάζει φρένο στα σχέδια Τραμπ για μαζικές απελάσεις μεταναστών.

Η δικαστής απέρριψε τα σχέδια Τραμπ για τους μετανάστες

Συγκεκριμένα, χθες, Παρασκευή, η ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την επέκταση της διαδικασίας «επιταχυνόμενης απομάκρυνσης» μεταναστών που προωθούσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά τους και ενέχει τον κίνδυνο λανθασμένων απελάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε επεκτείνει από τον Ιανουάριο τη χρήση της διαδικασίας της «επιταχυνόμενης απομάκρυνσης» (expedited removal) σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας και άτομα που βρίσκονταν στις ΗΠΑ έως και δύο χρόνια.

Σοβαρός κίνδυνος λανθασμένων απελάσεων

Η ομοσπιανδιακή δικαστής Τζία Κομπ έκρινε ότι αυτή η επέκταση ενέχει σοβαρό κίνδυνο λανθασμένων απελάσεων καθώς στερεί από ανθρώπους το δικαίωμα να αποδείξουν τη νόμιμη παρουσία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Το σκεπτικό της ομοσπινδιακής δικαστού

Στην 48σέλιδη απόφασή της, η Κομπ αναφέρει ότι η κυβέρνηση προέβαλε το «αξιοσημείωτο επιχείρημα» πως όσοι μπήκαν παράνομα στη χώρα δεν δικαιούνται καμία συνταγματική προστασία. Αν γινόταν δεκτό αυτό το σκεπτικό, τόνισε, «όχι μόνο οι μη πολίτες αλλά όλοι θα ήταν σε κίνδυνο».

Η υπόθεση εκδικάστηκε μετά από προσφυγή της οργάνωσης Make The Road New York, που στηρίζει τα δικαιώματα μεταναστών.

Η δικαστής διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν αμφισβητεί την ισχύ του νόμου περί επιταχυνόμενης απομάκρυνσης στα σύνορα, αλλά την αυθαίρετη επέκτασή του. Η απόφαση αποτελεί νέο εμπόδιο στο σχέδιο του Τραμπ να απελάσει εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες, ένα από τα βασικά σημεία της προεκλογικής του ατζέντας.

Πηγή: AFP