Τι ήπιαν ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμμα Στόουν μετά το 7λεπτο standing ovation στην επίσημη προβολή του Bugonia; Πόση πίτσα κατανάλωσαν οι δημοσιογράφοι περιμένοντας -εις μάτην-, τον Τζορτζ Κλούνεϊ να εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου για την ταινία Jay Kelly με συμπρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ; Και με τι τσικέτι συνοδεύουν οι μεγάλοι αστέρες τα απογευματινά τους aperitivi πλάι στα κανάλια με τις γόνδολες;

Μικρή σημασία έχουν οι απαντήσεις. Σημασία έχει ότι βρισκόμαστε στην Ιταλία όπου κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, μικρή ή μεγάλη, ξεχωριστή ή ρουτίνας, περιστρέφεται γύρω από το φαγοπότι. Οπότε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Σεφ, σομελιέ, πιτσαϊόλι, ζαχαροπλάστες, οινοποιοί, παραγωγοί και καλλιεργητές έχουν βάλει τα δυνατά τους για να προσφέρουν στους διάσημους φιλοξενούμενούς τους -και μαζί στο παγκόσμιο κοινό που παρακολουθεί-, ό,τι πιο εκλεκτό μπορεί να παράξει ο τόπος τους.

Φυσαλίδες, ειδικά φτιαγμένες για το Φεστιβάλ

Μέχρι και ειδικό κρασί που να συνοδεύει τα φεστιβαλικά brindisi (ύψωση του ποτηριού για πρόποση) έχει φτιάξει οινοποιός. Πρόκειται για το Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG, το οποίο έχει αναλάβει για δεύτερη χρονιά τον ρόλο του επίσημου κρασιού της Μόστρας, γεμίζοντας τα ποτήρια στα δείπνα έναρξης και λήξης, στις δεξιώσεις αλλά και στα εστιατόρια της Terrazza Biennale και του Palazzo del Casinò.

Για το φετινό φεστιβάλ κυκλοφόρησε συλλεκτική ετικέτα La Compagnia delle Stelle, που παραπέμπει σε θίασο. Γονδολιέρηδες, κάμερες, αστέρες του κινηματογράφου και φυσικά οι φυσαλίδες του αφρώδους κρασιού συνθέτουν ένα σχέδιο εμπνευσμένο από την ίδια τη Βενετία.

Και τι συμβαίνει όταν συνδυάζεις όλη αυτή την δημιουργία με την ψηφιακή πραγματικότητα; Μέσα από QR code, οι επισκέπτες μπορούν να «κατεβάσουν» σε augmented reality μια τεράστια φιάλη Prosecco στις φωτογραφίες και τα βίντεό τους, τοποθετώντας την σε όποιο σημείο του καρέ θέλουν. Οι πιο πρωτότυπες εικόνες ανεβαίνουν φυσικά στα social του φεστιβάλ!

Ο ροφός του Κλούνεϊ και οι τοπικές σπεσιαλιτέ για τη Lady Gaga

Και φυσικά, το φαγητό δεν μένει πίσω. Ο Τίνο Βετορέλο, ο σεφ που εδώ και δεκαέξι χρόνια έχει ταυτιστεί με το φεστιβάλ, υπογράφει ξανά τα μενού στο Palazzo del Casinò και στην Terrazza Biennale (απέναντι ακριβώς από το κόκκινο χαλί) -οι εμβληματικοί χώροι που φιλοξενούν τα παρτι και τις εκδηλώσεις σε τέτοια events.

Η κουζίνα του εστιάζει στη φρεσκάδα της λιμνοθάλασσας και στις πρώτες ύλες της βενετσιάνικης γης. Ψάρια, θαλασσινά, λαχανικά εποχής, συνδυασμένα με ελαφριές συνθέσεις που ταιριάζουν στον ρυθμό του φεστιβάλ.

Από τα χέρια του έχουν περάσει πιάτα αφιερωμένα σε σταρ όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, για τον οποίο δημιούργησε μία σπεσιαλιτέ με ροφό, και η Lady Gaga με την Πενέλοπε Κρουζ, που δοκίμασαν μενού εμπνευσμένα από την τοπική κουζίνα.

Στα επίσημα δείπνα σερβίρονται κρασιά Bellussi -το Natöra Pinot Grigio DOC 2023-, για τα aperitivi, δροσερό και κάθετο, και το Brunello di Montalcino DOCG 2020 της Belpoggio για τα gala dinners.

Έτσι η Τοσκάνη και το Βένετο συναντώνται στο ίδιο τραπέζι, μέσα από ετικέτες που φέρνουν στο Λίντο γεύσεις από τις δύο σημαντικότερες οινοπαραγωγικές ζώνες της Ιταλίας.

Ακόμη όμως και το mixology βρήκε τρόπο να τιμήσει το σινεμά. Στο Relais & Châteaux Londra Palace δημιουργήθηκε το κοκτέιλ Pic Nic & Tonic, αφιερωμένο στην Κιμ Νόβακ και εμπνευσμένο από την ταινία Picnic (1955). Με gin, ginger spirit, βασιλικό και χυμό μήλου Granny Smith, το ποτό σερβίρεται με γαρνιτούρα αγγουριού και μήλου, προσφέροντας μια πράσινη, δροσερή παραλλαγή που συνδέει το φεστιβάλ με την ιστορία του Χόλιγουντ.

Οι πέντε μεγάλες Ιταλίδες σεφ στη μεγάλη οθόνη

Εκτός όμως από τα επίσημα τραπέζια και τις προπόσεις, η ιταλική γαστρονομία εφέτος πέρασε και στη μεγάλη οθόνη, αφού στο πρόγραμμα της Μόστρας ξεχώρισε το ντοκιμαντέρ La Quinta Stagione του Τζουζέπε Καριέρι.

Μια ταινία που εστιάζει σε πέντε γυναίκες, οι οποίες σημάδεψαν την ιταλική γαστρονομία: την Κατερίνα Τσεράουντο, τη Μαρτίνα Καρούζο, τη Βαλέρια Πιτσίνι, την Αντονία Κλουγκμάν και την Κριστίνα Μπάουερμαν.

Η Τσεράουντο αφηγείται πώς από την Καλαβρία κουβαλά ένα τοπίο σκληρό και γόνιμο, που τη σπρώχνει να παντρεύει παράδοση με καινοτομία. Η Καρούζο μιλά για τη ζωή σε νησί και την ανάγκη να δημιουργείς με όσα σου προσφέρει η θάλασσα και η γη γύρω σου. Η Πιτσίνι ανατρέχει σε οικογενειακές μνήμες που μετατρέπονται σε μενού, δείχνοντας ότι η κουζίνα είναι φορέας ταυτότητας.

Η Κλουγκμάν τονίζει τη σημασία της φύσης και των εποχών, παρουσιάζοντας το μαγείρεμα σαν συνεχή διάλογο με το περιβάλλον. Η Μπάουερμαν, με εμπειρία σε διεθνή εστιατόρια, φέρνει στο τραπέζι τον τρόπο που η ιταλική κουζίνα συνομιλεί με τον κόσμο, χωρίς να χάνει τα δικά της όρια.

Την αφήγηση υποστηρίζει η Ιζαμπέλα Ραγονέζε, με μια φωνή που δίνει συνοχή στις πέντε ιστορίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα πορτρέτο της Ιταλίας μέσα από την κουζίνα της. Ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει πως η γαστρονομία αποτελεί κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας. Τι πιο νόστιμο και κινηματογραφικό από αυτό;

