O Γιώργος Λάνθιμος παρουσίασε τη νέα του δουλειά, τη «Βουγονία», στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Δύο χρόνια μετά το οσκαρικό “Poor Things”, που βραβεύτηκε και με Χρυσό Λιοντάρι, ο Γιώργος Λάνθιμος επέστρεψε για την τέταρτη συμμετοχή του στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας.

Όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους, ο Γιώργος Λάνθιμος και οι συνεργάτες του, χειροκροτούνταν από το κοινό που είχε κατακλύσει την αίθουσα για 6.50 διαδοχικά λεπτά. Όπως ανέφερε το Variety «το εξάλεπτο standing ovation κατέστησε σαφές ότι το ιταλικό κοινό είχε καταβροχθίσει αυτό που σέρβιρε ο Λάνθιμος».

Οι στιγμές ήταν τόσο φορτισμένες που η Έμα Στόουν δάκρυσε από χαρά. Τα συναισθήματα εναλλάσονταν κι έτσι αμέσως μετά ξέσπασε σε γέλια, όταν είδε ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;».

Όρθιος ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολουθούσε όσα διαδραματίζονταν στην κατάμεστη αίθουσα. Μαζί με τους ηθοποιούς υποκλίθηκε ξανά και ξανά, μέχρι που αποχώρησαν από την αίθουσα κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας μια αλυσίδα.

Το 2023 στην πρεμιέρα του “Poor Things” στη Βενετία, το κοινό αποθέωνε επί 17 συναπτά λεπτά τον Γιώργο Λάνθιμο, χρόνος που παραμένει το ρεκόρ του.

Έναν χρόνο αργότερα, το ισοφάρισε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με το “Room Next Door”. Κανείς βέβαια δεν θα έχει μπορέσει να ξεπεράσει την αποθέωση των 68 λεπτών του “Il Postinο” το 1994.

Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου

Όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του Βήματος στο Φεστιβάλ Βενετίας, Γιάννης Ζουμπουλάκης, ο Γιώργος Λάνθιμος με τη «Βουγονία» αφουγκράζεται με έναν δικό του, εντελώς προσωπικό ύφος, διάφορα από τα μεγάλα προβλήματα που εδώ και καιρό ταλαιπωρούν τον πλανήτη μας.

Οικολογικά, υπαρξιακά, επαγγελματικά, κοινωνικά, ανθρώπινων σχέσεων – με μια λέξη τα πάντα. Κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής μοιάζει να διαπερνά την ταινία.

Ο Γιώργος Λάνθιμος τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της ταινίας μέσα σε ένα τεράστιο σπίτι στην αμερικανική επαρχία. Εκεί οι δύο απαγωγείς φυλακίζουν την ηρωίδα της Έμα Στόουν κουρεύοντάς τη γουλί.

Και τα όσα θα λεχθούν ανάμεσά τους αγγίζουν συχνά την σφαίρα του παραλόγου, όμως ο καθένας τα υποστηρίζει με τέτοιο πάθος που δεν ξέρεις ποιον να πιστέψεις.

Ο συνδυασμός του πολύ παράξενου χιούμορ με την επικαιρότητα των όσων ακούς, πραγματικά εντυπωσιάζει και η ταινία, με στιλ και ιδέες θίγει «πονηρά» θέματα όπως η θρησκεία και η επιστήμη, τα πειράματα που όπως λέγεται γίνονται στους ανθρώπους, μέχρι τους πληγωμένους οικογενειακούς δεσμούς.