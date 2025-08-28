Φεστιβάλ Βενετίας: Τα πιο εντυπωσιακά red carpet looks από την πρεμιέρα του «La Grazia»

Ο μαγικός κόσμος του σινεμά συναντά τη λάμψη της μόδας στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025, που και φέτος συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας στο Λίντο. Η καρδιά της κινηματογραφικής τέχνης χτυπά δυνατά στην Ιταλία, με σκηνοθέτες, ηθοποιούς, παραγωγούς και δημιουργούς από όλο τον κόσμο να δίνουν το παρών σε μια διοργάνωση που συνδυάζει καλλιτεχνικό κύρος και ακαταμάχητη γοητεία.

Στο κόκκινο χαλί, η πρώτη βραδιά μετατράπηκε σε μια πασαρέλα υψηλής αισθητικής, όπου οι λαμπερές εμφανίσεις έκλεψαν την παράσταση και έθεσαν τον τόνο για τις επόμενες ημέρες. Από τα πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά ντεμπούτα μέχρι τις εκρηκτικές red carpet στιγμές, το φεστιβάλ αναδεικνύεται για άλλη μια φορά σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και glamorous γεγονότα της χρονιάς.

Είτε για τον κινηματογράφο είτε για τη μόδα, η Βενετία παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς, χαρίζοντας εικόνες που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και αποτυπώνουν τη μοναδική ατμόσφαιρα του θεσμού.

Η Cate Blanchett με Armani Privé