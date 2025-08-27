Ενώ οι επιθέσεις στη Γάζα και η εξόντωση του πληθυσμού της συνεχίζονται, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εχθές για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ο Νετανιάχου έκανε τη δήλωση σε συνέντευξή του στον podcaster Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ. Ο οικοδεσπότης της εκπομπής ρώτησε γιατί το Ισραήλ, από όλες τις χώρες, δεν είχε αναγνωρίσει τις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων, λέγοντας: «Αν υπήρχε μία χώρα που θα περίμενα να βρίσκεται στη λίστα εκείνων που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων, αυτή θα ήταν το Ισραήλ. Γιατί δεν έχετε ακόμα αναγνωρίσει τη γενοκτονία που οι Τούρκοι διέπραξαν σε αυτές τις κοινότητες;».

Ο Νετανιάχου απάντησε ότι το Ισραήλ έχει επίσημα δηλώσει την αναγνώριση μέσω της Βουλής (Κνεσέτ), αλλά και ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να το δηλώσει προσωπικά.

«Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι το έχουμε κάνει, γιατί νομίζω πως η Κνεσέτ έχει εγκρίνει σχετικό ψήφισμα», είπε ο Νετανιάχου. Ο παρουσιαστής τον πίεσε να κάνει ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας: «Δεν ξέρω αν έχει έρθει αυτό από εσάς, δεν ξέρω αν έχει προέλθει από τον ίδιο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ».

Στο οποίο ο Νετανιάχου απάντησε: «Ναι, μόλις το έκανα. Ορίστε».

BREAKING! Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, το Ισραήλ έως σήμερα απέφευγε να προχωρήσει σε αναγνώριση καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε αρνητικά τις σχέσεις του με την Τουρκία, η οποία αρνείται κατηγορηματικά την ύπαρξη γενοκτονίας. Με τα όσα έχουν γίνει, όμως, στη Γάζα και τις επιθέσεις που πραγματοποιεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Νετανιάχου, πλέον οι διπλωματικοί δεσμοί έχουν διαρραγεί πλήρως

Οι κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα

Αξίζει να αναφερθεί ότι η είδηση αυτή έρχεται την ώρα που το Ισραήλ και οι ηγέτες του αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες εν μέσω της σφαγής στη Λωρίδα της Γάζας. Ειδικά για την υπόθεση της γενοκτονίας, η απόφαση ενδέχεται να κριθεί στα τέλη του 2027, ίσως στις αρχές του 2028.

Το Διεθνές Δικαστήριο (International Court of Justice-ICJ) δεν έχει αποφανθεί για τη διάπραξη ή μη από το Ισραήλ γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, όμως τον Ιανουάριο του 2024 -μετά από προσφυγή της Νότιας Αφρικής-αξίωσε από το εβραϊκό κράτος να λάβει όλα τα αναγκαία, προσωρινά μέτρα ώστε να σταματήσει γενοκτονικές πράξεις και υποκίνηση σε γενοκτονία καθώς και να επιτρέψει άμεσα την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ακολούθησαν ακόμα δυο αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου-τον Μάρτιο και τον Μάιο του ίδιου έτους- για την είσοδο βοήθειας και για τη διακοπή της ισραηλινής επίθεσης στην περιοχή της Ράφα.

Το Ισραήλ όχι μόνο απέρριψε την απόφαση για τα προσωρινά μέτρα, αλλά κλιμάκωσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ισοπέδωσε τη Ράφα, στην οποία σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του σκοπεύει να κατασκευάσει μια «ανθρωπιστική πόλη», ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης για μισό εκατομμύριο εκτοπισμένους Παλαιστίνιους όπως περιγράφεται από τοπικά και διεθνή ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Νοεμβρίου 2024 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (International Criminal Court-ICC), που επίσης εδρεύει στη Χάγη αλλά είναι ξεχωριστό δικαστήριο από το ICG, εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.