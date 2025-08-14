Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί από το πρωί πλήθος κόσμου – μέλη του ΠΑΜΕ μαζί με ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία – έξω από την πύλη Ε12 του λιμανιού του Πειραιά, με στόχο να εμποδίσουν την αποβίβαση επιβατών κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ, εκ των οποίων και στρατιώτες, οι οποίες συμμετέχουν στις γενοκτονικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παρατάχθηκαν κι έκαναν φραγμό με κλούβες των ΜΑΤ μπροστά στην πύλη. Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων, καθώς η συγκέντρωση προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Με αφορμή την άφιξη του Crown Iris, το οποίο μετά από μια σειρά στάσεις σε διαφορετικά λιμάνια, έδεσε λίγο μετά τις επτά το πρωί στον Πειραιά, εκατοντάδες διαδηλωτές «υποδέχονται» τους ισραηλινούς τουρίστες με το μήνυμα ότι είναι ανεπιθύμητοι στο λιμάνι και την πόλη του Πειραιά και πως η Ελλάδα δε θα μετατραπεί σε χώρα αναψυχής για εγκληματίες πολέμου.

Ζητούν την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Παλαιστίνη, καταγγέλλοντας πως «ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνει κατά μέρους και τα τελευταία προσχήματα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» και προαναγγέλλει καθολική κατοχή της Γάζας, την ώρα που οι νεκροί Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά και άμαχοι, έχουν φτάσει τους 60.000, από την έναρξη αυτού του άδικου πολέμου».

«Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Με συνθήματα, σημαίες της Παλαιστίνης και πανό στα χρώματα της, συνδικάτα και φορείς απαιτούν να σταματήσει η σφαγή του παλαιστινιακού λαού και η συνεργασία της κυβέρνησης με το κράτος του Ισραήλ. «Βία, κατοχή, γενοκτονία, το κράτος του Ισραήλ ασκεί τρομοκρατία», καταγγέλλουν.

Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από από πύλη Ε12, ενώ αντιπροσωπεία συνδικάτων άνοιξε πανό με το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και μέσα στο λιμάνι.

Καταγγέλλοντας την απόφαση της κυβέρνησης να ζώσει με πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις το λιμάνι, τη στιγμή μάλιστα που ο λαός σε μια σειρά περιοχές της χώρας παλεύει να σώσει το βίος του από τις καταστροφικές πυρκαγιές, οι διαδηλωτές παρέδωσαν στους αστυνομικούς τρεις πυροσβεστήρες. «Να πάνε να δώσουν τη μάχη εκεί», τόνισαν στέλνοντας μήνυμα πως η αστυνομία δεν έχει κανέναν λόγο να αποκλείει το λιμάνι.

Με κόκκινη μπογιά τα σωματεία έγραψαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» μπροστά από την πύλη Ε12 που είναι παραταγμένα τα ΜΑΤ.

Στο κάλεσμα που έχει απευθύνει το ΠΑΜΕ ανταποκρίθηκαν συνδικάτα και εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Ομοσπονδίες και Σωματεία. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μαζικοί φορείς, όπως η ΕΕΔΥΕ, η ΟΓΕ, η ΣΕΑΑΝ, καθώς και αντιπροσωπεία της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων. Κάλεσμα στη συγκέντρωση απηύθυναν ακόμη η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, σωματεία της ναυπηγοεπισκευής και εργατικές ενώσεις του Πειραιά.

Κινητοποίηση σε κάθε λιμάνι που δένει το Crown Iris

Η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο διαμαρτυριών που οργανώνουν συνδικάτα και φορείς κατά της παρουσίας ισραηλινών τουριστικών αποστολών στην Ελλάδα, με αφορμή τις εξελίξεις στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι, το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο το οποίο αναμενόταν την Τετάρτη (13/8) στο λιμάνι του Βόλου, «υποδέχθηκαν» με πορεία διαμαρτυρίας οι πολίτες της περιοχής. Με τους συγκεντρωμένους επικράτησε ένταση με τις ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίες εμπόδισαν με κρότου λάμψης το πλήθος να εισέλθει στην είσοδο του λιμανιού.

Στις 22 Ιουλίου, παρόμοια συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου, ενώ, αντίστοιχα «μπλόκα» συνάντησαν οι ισραηλινοί ταξιδιώτες και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, αλλά και στη Ρόδο.