Εμπράκτως αναμένεται να δείξουν την αλληλεγγύη τους στην πολύπαθη Παλαιστίνη αυτήν την Κυριακή 10 Αυγούστου, χιλιάδες κόσμου, από τα Δωδεκάνησα έως τη Βόρεια Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με συγκεντρώσεις και δράσεις απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας και βασικά αιτήματα την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις.

«Σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό», καλεί η πρωτοβουλία March To Gaza, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί καλέσματα σε πολλά μέρη της χώρας με το κεντρικό σύνθημα να είναι «Σταματήστε τη γενοκτονία – ΟΧΙ στη συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ – ΟΧΙ στο ΟΝΟΜΑ μας».

«Αυτό το καλοκαίρι, όλα τα ματιά στρέφονται στη Γάζα και στον αγώνα της Παλαιστίνης για ζωή ενάντια στους βομβαρδισμούς και τη λιμοκτονία. Αυτό το καλοκαίρι, όπου βρισκόμαστε, παίρνουμε μαζί κεφίγιες, αυτοκόλλητα και παλαιστινιακές σημαίες και δίνουμε ραντεβού στις 10 Αυγούστου, για να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα: ΝOT IN OUR LAND – NOT IN OUR NAME. Κινητοποιούμαστε στα νησιά και σε κάθε τουριστικό προορισμό και φωνάζουμε δυνατά ότι στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης μέχρι τέλους», αναφέρει η πρωτοβουλία που διοργανώνει τη μαζική αυτή κινητοποίηση.

Τα καλέσματα

«Το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που μετέφερε ισραηλινούς στρατιώτες του IDF για… τουρισμό, αποπειράθηκε να φτάσει στα λιμάνια της Σύρου, της Ρόδου και του Αγίου Νικολάου, όμως εκατοντάδες κάτοικοι των νησιών διαδήλωσαν και κατήγγειλαν την παρουσία τους. Στη Σύρο, το κρουαζιερόπλοιο δεν έδεσε ποτέ, ενώ στην Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο, οι ισραηλινοί κατάφεραν να αποβιβαστούν μόνο με συνοδεία των ΜΑΤ.

Η ελληνική κυβέρνηση αντί να καταγγέλλει την παρουσία στρατιωτών που δολοφονούν κάθε μέρα Παλαιστινίους και έρχονται στη χώρα μας για τουρισμό, κουβαλώντας τις σημαίες της χώρας τους, προπηλακίζοντας κατοίκους και εργαζόμενες, και προκαλώντας με την παρουσία και τα λεγόμενα τους, βάζει στο στόχαστρο όλους και όλες εμάς που αντιδρούμε. Στέλνει τα ΜΑΤ να μας ”συνετίσουν”, συλλαμβάνει και διώκει όσους διαμαρτυρόμαστε. Γιατί έχει διαλέξει την πλευρά των δολοφόνων.

Αλλά, η στήριξη και η συνενοχή στη γενοκτονία έχει και τα όρια της. Αν θέλει η κυβέρνηση να είναι φίλη με το κράτος – δολοφόνο, είναι μόνη της. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουμε διαλέξει την σωστή πλευρά της ιστορίας. Την πλευρά της Παλαιστίνης και του δίκιου. Γι’ αυτό διαδηλώνουμε, γι’ αυτό αντιδρούμε στην παρουσία ισραηλινών στρατιωτών.

Για αυτό θα γεμίσουμε όλη τη χώρα με μηνύματα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, την Κυριακή. Για αυτό θα είμαστε εκεί όπου κι αν αποφασίσει να πάει το κρουαζιερόπλοιο.

Ανεπιθύμητοι οι υποστηρικτές της γενοκτονίας – Θα αποτρέψουμε την παρουσία τους και στον Βόλο, και στον Πειραιά, και στην Σαντορίνη και στην Μύκονο, και όπου αλλού επιλέξουν να κάνουν τις διακοπές τους από το γενοκτονικό τους έργο.

10 Αυγούστου θα στείλουμε ξανά το μήνυμα: Είστε Ανεπιθύμητοι – Οχι στο όνομα μας η γενοκτονία

Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Κυκλάδες

Σύρος: Πλ. Μιαούλη, 20:00

Τήνος: Χωριό Κουμάρος, 17:30

Πάρος: Κάστρο Παροικιάς, 19:00

Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά, Χώρα, 19:00

Κουφονήσι: Λιμάνι, 19:30

Δονούσα: Λιμάνι Σταύρου, 19:30

Αμοργός: Λιμάνι Καταπόλων, 20:00

Άνδρος: Όρμος Κορθίου, 21:00

Σαντορίνη: Κάστρο Οίας, 18:30

Φολέγανδρος: Πλ. Πούντας, 17:30

Σίφνος: Πλ. Αρτεμώνα, 19:30

Κέα: Πλ. Ηρώων, 19:00

Δωδεκάνησα

Κως: Πλ. Ελευθερίας, 20:00

Ρόδος: Είσοδος μεσαιωνικής τάφρου, 18:00

Νίσυρος: Λιμάνι Μανδρακίου, 10:00 & Αγ. Σάββας, 18:30

Τήλος: Λιβάδια, 19:30

Κάρπαθος: Επαρχείο, 19:00

Λέρος: Αγ. Μαρίνα, 10:00

Επτάνησα

Ζάκυνθος: Περιφέρεια, 20:00

Λευκάδα: Εθνική Τράπεζα, 20:00

Μεγανήσι: Πλατεία Βαθύ, 19:30

Κεφαλονιά: Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι, 19:00

Κύθηρα: Πλ. Χώρας, 20:30

Βόρειο Αιγαίο

Σαμοθράκη: Λιμάνι Καμαριώτισσας, 17:00

Μυτιλήνη: Πάρκο μικρασιατικής καταστροφής, 19:30

Ερεσσός: Καφέ AJ, 20:00

Ικαρία: Εύδηλος, 20:30

Σάμος: Πλ. Καρλοβασίου, 19:00

Κρήτη

Ιεράπετρα: Κεντρική πλατεία, 20:00

Γαύδος: Λιμάνι Καραβέ, 11:00

Άγιος Νικόλαος

Χανιά

Ρέθυμνο

Αργοσαρωνικός

Αγκίστρι: Λιμάνι Σκάλας, 18:30

Ήπειρος

Καλοχώρι Ιωαννίνων: Πλατεία, 20:00

Μελισσουργοί Άρτας: Πλατεία, Ολοήμερο

Πρέβεζα: Δικαστήρια, 20:00

Πελοπόννησος

Κιάτο: Πεζόδρομος, 19:30

Ναύπλιο: Πλ. Δημαρχείου, 19:30

Λεωνίδιο: Πλ. Μαρτάνο, 19:30

Ερμιόνη: Λιμάνι, 19:00

Καλαμάτα: Λιμάνι (Χιλιόμετρο), 20:00

Αρχαία Ολυμπία: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, 19:00

Θεσσαλία

Μηλιές Πηλίου: Πάρκινγκ πλατείας, 11:00

Μηλίνα Πηλίου: Μόλος, 19:00

Χορευτό Πηλίου: Πλατεία Γ. Δροσίνη, 19:00

Κεντρική Μακεδονία

Χαλκιδική: Σκάλα Ψακουδίων, 19:30

Έδεσσα: Κήπος των Παιδιών, Παναγίτσα, 10:00

Στερεά Ελλάδα

Αθήνα: Σύνταγμα, 20:00

Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία, 12:00

Ανησυχούν οι τουρίστες από το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της Deutsche Welle Greece στην Ιερουσαλήμ, τα ισραηλινά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν «Ημέρα Οργής» την ερχόμενη Κυριακή, με την Ελλάδα, τις τελευταίες μέρες, να βρίσκεται στους πρώτους τίτλους της ισραηλινής ειδησεογραφίας.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που διαμορφώνεται στο Ισραήλ ήταν το εκτενές ρεπορτάζ που προβλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην κρατική τηλεόραση, στο οποίο ισραηλινοί ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ κλήθηκαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, λίγο πριν αρχίσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

Οι απόψεις ποίκιλλαν. Όλοι ήταν ενήμεροι για τις διαδηλώσεις της Κυριακής, αλλά, όπως είπαν, «είχαν κάνει τις κρατήσεις τους εδώ και μήνες και δεν μπορούσαν να τις αναβάλουν για αργότερα». Νεαρή Ισραηλινή δήλωσε πως «γνωρίζει ότι για την προσωπική της ασφάλεια καλό θα είναι κρύψει την εβραϊκή της καταγωγή όσο θα βρίσκεται στην Ελλάδα». Πρόσθεσε, όμως, πως «το καλοκαίρι της Ελλάδας δεν το αλλάζει με τίποτα». Σχεδόν χαριτολογώντας, ένας ηλικιωμένος Ισραηλινός είπε ότι «φέτος θα αποφύγει τους αντισημίτες της Αθήνας» και θα προτιμήσει τα μικρά νησιά και την ελληνική επαρχία. «Εκεί ο κόσμος είναι απλός και δεν ενοχλείται από τους Εβραίους», προσθέτοντας ότι «οι Έλληνες είναι ένας ευγενικός λαός που αγαπά τους Ισραηλινούς». Τέλος, κάποιοι πιο ‘πρακτικοί’ δήλωσαν ότι την ερχόμενη Κυριακή «θα την περάσουν στην πισίνα του ξενοδοχείου» και θα αποφύγουν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο «μέχρι να περάσει η μπόρα».

Πάντως, ήδη από την Τετάρτη κάνει τον γύρο των τοπικών ιστοσελίδων και των διαφόρων ομάδων στο Facebook λεπτομερής κατάλογος με τις ώρες και τα σημεία που θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σε πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου οι ισραηλινοί τουρίστες να φροντίσουν να τις αποφύγουν.