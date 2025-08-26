Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να παρέχουν υπηρεσίες πληροφοριών, επιτήρησης και αεράμυνας σε οποιοδήποτε δυτικό «δίχτυ ασφαλείας» που θα δημιουργηθεί για την Ουκρανία μετά τη λήξη της σύρραξης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times οι οποίοι επικαλούνται Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ουάσινγκτον θα συμμετάσχει στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, ανταποκρινόμενος σε ένα πάγιο αίτημα του Κιέβου για προστασία από μελλοντική ρωσική επίθεση σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ανώτεροι αμερικανοί αξιωματούχοι, μετά από σειρά συζητήσεων με Ευρωπαίους ομολόγους τους, ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να συνεισφέρει με συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), μέσα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και συστήματα αεράμυνας ικανά να υποστηρίξουν οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στο πεδίο.

Η «Συμμαχία των Προθύμων», υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, έχει ήδη δεσμευθεί να προστατεύσει την Ουκρανία μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία θα απαιτεί αμερικανική εποπτεία και υποστήριξη, καθιστώντας τη συμμετοχή των ΗΠΑ κρίσιμη για την επιτυχία της αποστολής.

Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δυνάμεων

Η προσφορά των ΗΠΑ διατυπώθηκε σε συναντήσεις αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας και στρατιωτικών ηγετών με μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, υπό τον όρο ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία. Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε ακόμη και να ανακαλέσει την προσφορά, ωστόσο η κίνηση αυτή σηματοδοτεί σαφή μεταστροφή σε σχέση με την προηγούμενη άρνηση συμμετοχής της κυβέρνησης Τραμπ στην προστασία της μεταπολεμικής Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο Τραμπ συνεχίζει να καλεί σε ειρηνευτική συμφωνία, αν και Μόσχα και Κίεβο παραμένουν μακριά από συμβιβασμό στα βασικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος εδαφών και οι εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί τη συμμετοχή της Ρωσίας σε οποιοδήποτε καθεστώς εγγυήσεων, κάτι που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτο.

Επιφυλάξεις των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αποκλείουν την ανάπτυξη δικών τους στρατευμάτων στην Ουκρανία, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι, όπως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εκφράζουν επιφυλάξεις για οποιαδήποτε συμμετοχή στις μεταπολεμικές εγγυήσεις, φοβούμενοι πιθανή εμπλοκή σε μελλοντική σύγκρουση.

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι «δεν έχουμε καν συζητήσει τις λεπτομέρειες» των εγγυήσεων, αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν «από την πλευρά της υποστήριξης». Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι η βοήθεια θα μπορούσε να περιλαμβάνει και αεροπορικά μέσα. Η Ουάσινγκτον ήδη παρέχει στην Ουκρανία συστήματα Patriot, ενώ η μεταπολεμική υποστήριξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει αμερικανικά αεροσκάφη, υποστήριξη logistics και επίγεια ραντάρ για μια ευρωπαϊκή ζώνη αεράμυνας.

Το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας

Στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, τα αμερικανικά συστήματα ISR θα επιτρέψουν τη δορυφορική παρακολούθηση της εκεχειρίας και τον αποτελεσματικό συντονισμό των δυτικών δυνάμεων. Σχέδια προβλέπουν αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες υπό την εποπτεία ουδέτερων ειρηνευτικών δυνάμεων και ισχυρότερες γραμμές άμυνας με ουκρανικά στρατεύματα εκπαιδευμένα από δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Μια ευρωπαϊκή δύναμη αποτροπής θα σταθμεύει βαθύτερα στην Ουκρανία, υποστηριζόμενη από αμερικανούς από τα μετόπισθεν. Ωστόσο, η κοινή γνώμη και πολλοί πολιτικοί σε ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων στο Κίεβο.

Περιορισμένα αποτελέσματα της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες έχει φέρει μέχρι στιγμής περιορισμένα αποτελέσματα. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, ενώ οι ρωσικές απαιτήσεις συνεχίζουν να υπερβαίνουν τις «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, δήλωσε ότι οι ομάδες συμβούλων εθνικής ασφάλειας εξετάζουν τρόπους αποτύπωσης των εγγυήσεων ασφαλείας και σύντομα θα υπάρξει αναφορά για τις προτάσεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και συγκεκριμενοποίησης του αμυντικού σκέλους των εγγυήσεων.