«Δρόμο χωρίς έξοδο» χαρακτήρισε η Ρωσία τις προσπάθειες να επιλυθούν ζητήματα ασφαλείας που αφορούν την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας, απευθύνοντας προειδοποίηση προς τη Δύση τη στιγμή που εκείνη προσπαθεί να καταλήξει σε εγγυήσεις για τη μελλοντική προστασία του Κιέβου.

Ο ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επέκρινε ιδιαίτερα τον ρόλο των ευρωπαίων ηγετών που συναντήθηκαν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι προτείνεται τώρα να επιλυθούν ζητήματα ασφαλείας, συλλογικής ασφάλειας, χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε ο Λαβρόφ σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές του Reuters, ΗΠΑ και Ευρώπη έχουν αρχίσει να εξετάζουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, με τον Λαβρόφ να τονίζει ότι τέτοιες συζητήσεις χωρίς τη Ρωσία είναι ανούσιες.

«Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση και πάνω απ’ όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν πολύ καλά ότι το να συζητούνται σοβαρά θέματα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι ουτοπία, είναι ένας δρόμος χωρίς έξοδο».

Στην τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης, οι στρατιωτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ είχαν μια «πολύ ανοιχτή συζήτηση» για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της στρατιωτικής επιτροπής της συμμαχίας, ναύαρχο Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, που τόνισε ότι «προτεραιότητα παραμένει μια δίκαιη, αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη».

Δυτικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι μια μικρή ομάδα στρατιωτικών ηγετών συνέχισε τις συζητήσεις στην Ουάσιγκτον για τις εγγυήσεις ασφαλείας λίγο μετά την ευρύτερη εικονική σύνοδο.

Μετά την ανακοίνωση Πολωνών αξιωματούχων ότι αντικείμενο που συνετρίβη τη νύχτα σε χωράφι καλαμποκιού στην ανατολική Πολωνία ήταν πιθανότατα ρωσικό drone, η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προκαλεί τις χώρες του ΝΑΤΟ ακριβώς τη στιγμή που εντείνονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα σχόλια του Λαβρόφ υπογράμμισαν την απαίτηση της Μόσχας να εμπλακούν άμεσα οι δυτικές κυβερνήσεις σε ζητήματα ασφαλείας που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη, κάτι που, όπως λέει, μέχρι τώρα αρνούνται να κάνουν. Η Μόσχα αυτή την εβδομάδα επανέλαβε επίσης την απόρριψή της σε «οποιοδήποτε σενάριο που να περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία».

«Αδέξιοι» Ευρωπαίοι

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι ότι προχώρησαν σε «μια αρκετά επιθετική κλιμάκωση της κατάστασης, σε αδέξιες και γενικά ανήθικες προσπάθειες να αλλάξουν τη θέση της αμερικανικής διοίκησης και του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ… Δεν ακούσαμε καμία εποικοδομητική ιδέα από τους Ευρωπαίους εκεί».

Ο Τραμπ είπε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας. Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέχουν αεροπορική υποστήριξη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, μετά από συνάντηση συμβούλων εθνικής ασφάλειας δυτικών χωρών και του ΝΑΤΟ, είπε ότι προχωρά η εργασία για το στρατιωτικό σκέλος των εγγυήσεων.

Είπε επίσης ότι η Ουκρανία επεξεργάζεται μαζί με τους συμμάχους της ένα σχέδιο για το πώς θα προχωρήσουν «σε περίπτωση που η ρωσική πλευρά συνεχίσει να παρατείνει τον πόλεμο και να υπονομεύει τις συμφωνίες σε διμερείς και τριμερείς συναντήσεις ηγετών».

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι υπέρ «πραγματικά αξιόπιστων» εγγυήσεων για την Ουκρανία και πρότεινε να βασιστούν σε ένα σχέδιο συμφωνίας που είχε συζητηθεί μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στην Κωνσταντινούπολη το 2022, στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Με βάση το τότε σχέδιο, η Ουκρανία θα λάμβανε εγγυήσεις ασφαλείας από μια ομάδα χωρών που περιλάμβανε τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία.

Τότε, το Κίεβο απέρριψε την πρόταση με το σκεπτικό ότι η Μόσχα θα διέθετε ουσιαστικά δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση για την υποστήριξή του.

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες

Μαζικά πλήγματα με drones και πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον πολλών πόλεων της δυτικής Ουκρανίας νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα περισσότεροι από δέκα άνθρωποι να τραυματιστούν στην περιοχή ενώ στη Λβιβ υπάρχει και ένας νεκρός, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, ενώ συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές είχε κηρυχτεί στην πρωτεύουσα ήδη χθες το βράδυ.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 574 drones και 40 πυραύλους στις επιθέσεις της στη διάρκεια της νύκτας, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί εδώ και έναν μήνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 546 drones και 31 πυραύλους, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 11 περιοχές και συντρίμμια έπεσαν σε τρεις.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε «49 ουκρανικά drones» σήμερα το πρωί πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας.