Στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα και τη συνάντηση που ακολούθησε στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίων ηγετών, το «Βήμα» συνομίλησε με τον Νίκολας Φέντον, πολιτικό επιστήμονα, ειδικό σε ζητήματα Ρωσίας και Ουκρανίας, επικεφαλής του προγράμματος Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας, στο αμερικανικού think tank, (CSIS).

Πως κρίνετε την προοπτική περί παροχής εγγυήσεων ασφαλείας «τύπου άρθρου 5 του ΝΑΤΟ», στην Ουκρανία, του άρθρου που παραπέμπει στον μηχανισμό συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ;

Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε προτάσεις περί εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, για την Ουκρανία. Τις επόμενες ημέρες, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι σημαίνει στην πραγματικότητα ο όρος «εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, είναι προς το συμφέρον τόσο της Ουκρανίας όσο και των ευρωπαίων εταίρων της, να τονίσουν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Ρωσία, ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει στη Μόσχα, εδάφη που η ίδια ελέγχει, (όπως ζητεί το Κρεμλίνο) χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας κάποιου είδους , τις οποίες το Κίεβο να θεωρεί επαρκώς συγκεκριμένες, αξιόπιστες και δεσμευτικές.

Τι μπορούμε να περιμένουμε ως προς το ενδεχόμενο μιας διμερούς συνάντησης μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και αργότερα μιας τριμερούς διάσκεψης και με τη συμμετοχή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ;

Και πάλι, είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος θα δεσμευτεί σε τι είδους συνάντηση και πότε. Αυτή τη στιγμή είναι προς το συμφέρον του Πούτιν να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις με τακτικές κωλυσιεργίας, συμμετέχοντας αρχικά σε διαφορετικά επίπεδα συζήτησης και στη συνέχεια, καθυστερώντας ως προς την εφαρμογή των όρων που απαιτούνται για την υλοποίηση όποιας συμφωνίας προκύψει. Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να σημειώνει σημαντικά κέρδη -αν και με υψηλό κόστος- στο πεδίο της μάχης και ο Πούτιν θα θελήσει να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημά του και να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Κίεβο. Εάν πραγματοποιηθεί μια διμερής συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, ή μια τριμερής συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και του Τραμπ, οι Ουκρανοί θα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για να αποτραπεί οποιοδήποτε σενάριο στο οποίο οι δύο δυνάμεις θα προσπαθήσουν να παγιδεύσουν την Ουκρανία, σε μια συμφωνία η οποία θα είναι απαράδεκτη τόσο για την ουκρανική ηγεσία όσο και για τον ουκρανικό λαό. Σε αυτή την περίπτωση, το Κίεβο θα συνεχίσει να βασίζεται στους ευρωπαίους εταίρους του για να συνδράμουν και στην άσκηση πιέσεων στην Ουάσιγκτον.

Μετά τον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών, ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Ευρώπης, η οποία δέχεται επικρίσεις ότι εμφανίζεται δειλή έναντι του αμερικανού προέδρου;

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί, να επεκτείνουν γρήγορα την αμυντική ικανότητα των χωρών τους μέσω κρίσιμων επενδύσεων και αποτελεσματικού συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να ενθαρρύνουν τη συνεχή ροή αμερικανικών όπλων και πληροφοριών προς τους ουκρανούς στρατιώτες στην πρώτη γραμμή.