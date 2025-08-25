Οι σύνοδοι και οι συναντήσεις πέρασαν, Ρωσία, ΗΠΑ, Ουκρανία και ΕΕ συμμετείχαν στην προσπάθεια για να βρεθεί ένα κοινό έδαφος ούτε ώστε να εξευρεθεί μια λύση που να μπορεί να γίνει αποδεκτή από όλες τις πλευρές και τώρα, όπως καταδεικνύεται τόσο από τις τοποθετήσεις όσο και από τις δηλώσεις των άμεσα εμπλεκομένων, όπως επί παραδείγματι του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ και του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, η όποια λύση… αναβάλλεται.

ΗΠΑ και Ρωσία συνεχίζουν να «φλερτάρουν»…

Τόσο ο Λαβρόφ όσο και ο Βανς -σε ξεχωριστές τους συνεντεύξεις στο NBC- υποστήριξαν από τη μια ότι ΗΠΑ και Ρωσία θέλουν ειρήνη στην Ουκρανία και από την άλλη -σύμφωνα με τον αμερικανό αντιπρόεδρο- ότι η Μόσχα έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις εξαιτίας του Τραμπ.

Στην πράξη βέβαια, παρά την αυτοαποθέωση και την σχεδόν σε βαθμό υπερβολής εξιδανίκευση της σύγκλισης μεταξύ των δύο όπως αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις τους, η Ρωσία συνέχισε την πολιτική της να κατηγορεί τους ευρωπαίους ηγέτες και την Ουκρανία ότι δεν επιθυμούν ειρήνη, ενώ οι ΗΠΑ παρά την συμμετοχή τους στην συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν εμφανίζονται να θέλουν ουσιαστική εμπλοκή.

…Αφήνοντας απέξω Κίεβο και Ευρωπαίους παρέα με τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ενδεικτικά των παραπάνω είναι όσα ανέφερε ο Λαβρόφ απαντώντας σε σχετική ερώτηση:«Εμείς θέλουμε ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει, ειρήνη στην Ουκρανία. Η αντίδραση στη συνάντηση στο Άνκορατζ, η συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον αυτών των Ευρωπαίων εκπροσώπων και όσα έκαναν μετά την Ουάσινγκτον, δείχνουν ότι δεν θέλουν ειρήνη».

Ξεδιπλώνοντας περαιτέρω το ρωσικό αφήγημα ο Ρώσος ΥΠΕΞ και αφού ουσιαστικά εμφανίστηκε να «επιτίθεται» στην προσπάθεια που κάνουν οι Ευρωπαίοι και η Ουκρανία με τις ΗΠΑ για να διατυπωθούν και να αποφασιστούν συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, ο Λαβρόφ έβαλε στο τραπέζι μια πρόταση για το θέμα των εγγυήσεων που έχει συγκεκριμένη στόχευση.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι εγγυήτριες δυνάμεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι μια διευρυμένη ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει τις χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ουσιαστικά δηλαδή ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ θα είναι εγγυήτρια δύναμη της ασφάλειας της Ουκρανίας έπειτα από την συμφωνία ειρήνης, με την οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα θελήσουν να αποσπάσουν τουλάχιστον τα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταλάβει.

Όσον αφορά στο ζήτημα της στάσης των ΗΠΑ για το θέμα, ο Τζέι Ντι Βανς ήταν κι αυτός ξεκάθαρος τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ, θα συμβάλλουν αν κληθούν, αλλά ότι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι θέμα της Ευρώπης, αφού είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που γειτνιάζουν με την Ουκρανία και η ασφάλεια της χώρας αφορά και τις ίδιες.

Είναι ενδιαφέρον πως η ρωσική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας μέσω του ΣΑ, είχε ξαναδιατυπωθεί, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Λαβρόφ και στις συνομιλίες του 2022 στην Κωνσταντινούπολη λίγο μετά από την απόκρουση από την Ουκρανία της πρώτης επίθεσης του Φεβρουαρίου. Η ρωσική αντιπροσωπεία τότε -όπως ουσιαστικά και τώρα- είχε προτείνει μόνιμη ουδετέρότητα της Ουκρανίας, χωρίς πυρηνικά και άλλες… συμμαχίες, αλλά εγγυήσεις ασφαλείας από τα μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ και από άλλες χώρες όπως επί παραδείγματι η Γερμανία και η Τουρκία.

Παρά ταύτα ο Βανς επέμεινε ότι η Ρωσία έχει κάνει σοβαρές παραχωρήσεις και ανέφερε σαν παράδειγμα: «Έχουν αναγνωρίσει ότι δεν θα μπορέσουν να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς μαριονέτα στο Κίεβο. Αυτό ήταν, φυσικά, ένα σημαντικό αίτημα στην αρχή. Και το σημαντικότερο, έχουν αναγνωρίσει ότι θα υπάρξει κάποια εγγύηση ασφάλειας για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Παίρνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και για επίλυση… βλέπουμε

Αν δει κανείς τις δηλώσεις των δύο, αυτές, αλλά και άλλες από τις συνεντεύξεις τους θα μπορούσε να σχηματίσει την εικόνα ότι ΗΠΑ και Ρωσία στο Άνκορατζ κατάφεραν όχι μόνο να ξεπαγώσουν τις σχέσεις μεταξύ τους, αλλά να κάνουν ξεκάθαρο ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων είναι δική τους και ότι για να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία, Κίεβο και Ευρωπαίοι θα πρέπει να… μετακινηθούν αν θέλουν επίλυση.

Το μοναδικό ίσως σημείο σύγκλισης μεταξύ ΗΠΑ και Ουρκανίας, στο οποίο φαίνεται ότι διαφωνεί η Ρωσία είναι ότι τα θέματα θα λυθούν αν υπάρξουν σύντομα απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Σε αυτό το σημείο ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε στην συνέντευξή του σαφέστατα πιο… ευέλικτος από τον Ρώσο ΥΠΕΞ, καθώς τόνισε: «Ας γίνει η συνάντηση χωρίς να έχουν καθοριστεί όλες οι λεπτομέρειες της ατζέντας. Καμιά φορά οι συνομιλίες διευκολύνουν στην κατανόηση των λεπτομερειών». Η ατάκα αυτή ήταν ουσιαστικά απάντηση στην ξεκάθαρη απόρριψη της ιδέας μιας συνάντησης Πούτιν- Ζελένσκι από τον ίδιο τον Λαβρόφ σε δηλώσεις του την Παρασκευή.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μια λύση για το ουκρανικό είναι ακόμα πολύ μακριά, κάτι που εξάλλου πλέον αναγνωρίζει και η πλευρά των ΗΠΑ, τόσο μέσω παλιότερων δηλώσεων του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, όσο και μέσω των δηλώσεων του Τζέι Ντι Βανς ο οποίος σημείωσε πως ιστορικά οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις γίνονται «κατά διαστήματα» και προειδοποίησε ότι δεν πίστευε ότι ο τερματισμός του πολέμου «μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη».