Μπαίνουμε αισίως στην περίοδο του αποκαλόκαιρου, όπως αποκαλείται το διάστημα που ακολουθεί την επιστροφή από τις βασικές διακοπές του Αυγούστου από όσους δεν… βιάζονται να έρθει το φθινόπωρο.

Ένα φθινόπωρο το, οποίο αν κρίνουμε και από την επιθετική διάθεση κατά της αντιπολίτευση που έδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά το χθεσινό Briefing -το οποίο επανήλθε έπειτα από ανάπαυλα τριών εβδομάδων- προμηνύεται πολύ βαρύ.

Οι χαρακτηρισμοί του τύπου «το ΠαΣοΚ του κ. Ανδρουλάκη κινείται, πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης» ή ο σχολιασμός της αντίθεσης της Κουμουνδούρου στο ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου με την έκφραση «δεν ξέρω αν φοβάται μήπως γίνει το 3%, 5% και κινδυνεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί εκτός Βουλής» αναδεικνύουν αλαζονεία πίσω από την οποία υποκρύπτεται ενδεχομένως φόβος και ανησυχία.

Πώς αλλιώς, άλλωστε, να εξηγηθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενημέρωσης αναλώθηκε σε σχόλια κατά της αντιπολίτευσης; Για τη ΔΕΘ ήταν η ερώτηση, στην αντιπολίτευση επικεντρώνονταν η απάντηση. Γύρω από το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου περιστρέφονταν το ερώτημα, γιατί φοβάται η αντιπολίτευση διερωτάτο ο εκπρόσωπος.

***

Χαλαρό πρόγραμμα με πανηγύρια για τις ανακαινίσεις

Παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, πάντως, που θέλουν τον πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του να έχουν επιστρέψει στο Μαξίμου και να έχουν πέσει στα βαθιά, από όσα γίνονται για το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δύσκολα αποκομίζει κανείς την εντύπωση ότι «οι κυβερνητικές μηχανές λειτουργούν στο φουλ», όπως θέλει το γνωστό κλισέ της παραδοσιακής προπαγάνδας.

Έτσι, μετά τη χθεσινή -αιφνίδια;- πρωθυπουργική επίσκεψη σε Γυμνάσιο του Ζωγράφου, όπου πανηγυρίστηκε υπέρμετρα ότι ξεκίνησαν για πρώτη φορά έργα συντήρησης σε ένα κτήριο που στεγάζει σχολικό πληθυσμό από το… 1954, το επόμενο που έγινε γνωστό για το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι την Πέμπτη θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί, ενόψει της 89ης ΔΕΘ, θα έχει τις καθιερωμένες συναντήσεις με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της πόλης καθώς και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να λάβει υπόψιν τις θέσεις τους και να τις περιλάβει στην ομιλία που θα εκφωνήσει το μεθεπόμενο Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια της Έκθεσης. Για την προσεχή Παρασκευή επίσης έγινε γνωστό ότι θα λάβει χώρα η αυγουστιάτικη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

***

Τι θα έχει και τι όχι το καλάθι της ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά το καλάθι των εξαγγελιών τη ΔΕΘ, οι επιτελείς του Μαξίμου διαμηνύουν ότι οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης άμεσων φόρων.

Υποστηρίζουν ότι «οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως οι όποιες μειώσεις θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων». Αναφέρεται επίσης ότι «τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια».

Και, ως εκ τούτου, «σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων θα επικεντρώνονται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Με πρόβλεψη να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Αντιθέτως, αν πιστέψουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο «καλάθι» δεν θα υπάρχει 13η σύνταξη και 13ος μισθός στο Δημόσιο. Κατά τον κ. Μαρινάκη το κόστος για καθένα από αυτά τα μέτρα είναι 1,5 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή προβλέπεται να είναι το συνολικό πακέτο των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων.

Επιτιθέμενος, μάλιστα, στην αντιπολίτευση ο εκπρόσωπο της κυβέρνησης, με τη γνωστή… ηπιότητα του λόγου που τον διακρίνει, σχολίασε: «Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι νέους πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι τάζουν λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν».

***

Ποιος συντηρεί τη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο

«Ισχύει στο ακέραιο αυτό που είχε απαντήσει ο πρωθυπουργός, πριν από περίπου έναν μήνα στη συνέντευξή του στον Σκάι, όπως έχει κάνει πολλάκις και στο παρελθόν για το συγκεκριμένο ζήτημα», ήταν η πρώτη αντίδραση του Κ. Μαρινάκη όταν ρωτήθηκε χθες για το ζήτημα που ανακίνησε πρόσφατα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης και συντηρούν φιλικά προς την κυβέρνηση που διακινούν σενάρια για τις πιθανές αλλαγές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όμως, δεν έμεινε σε αυτό. Θεώρησε χρήσιμο να επιτεθεί στην αντιπολίτευση. «Αυτό που δεν είναι κατανοητό, είναι το άγχος κάποιων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι προεξοφλούν μια “μεγάλη πολιτική αλλαγή”», είπε.

«Δεδομένου του γεγονότος ότι είναι τόσο σίγουροι, θα έπρεπε να θέλουν την αλλαγή του εκλογικού νόμου γιατί η κυβέρνηση, όπως υποστηρίζουν, θα τα πάει άσχημα, οι ίδιοι θα κερδίσουν τις εκλογές και θα γίνει η μεγάλη πολιτική αλλαγή που θέλουν», πρόσθεσε ενισχύοντας τις υποψίες ότι η κυβέρνηση συντηρεί σκόπιμα τη σχετική συζήτηση.

Με προφανή στόχο να προετοιμάσει την κοινή γνώμη ώστε να είναι έτοιμη να υποδεχθεί την ενδεχόμενη «κωλοτούμπα» που θα επιβάλλουν οι εξελίξεις που προοιωνίζονται. Λέτε;

***

Η «καυτή πατάτα» του Παλαιστινιακού

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε η πρωτοβουλία του αρχηγού του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη να γίνει προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για να πάρουν θέση οι πολιτικοί αρχηγοί στην πρόταση για επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος του 2015 για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Η κυβέρνηση φαίνεται να μη θέλει να έρθει στο προσκήνιο η συγκεκριμένη «καυτή πατάτα» και γι’ αυτό συνεργάτης μου που έψαξε το θέμα έχει την άποψη ότι μπορεί και να… παραπεμφθεί στις καλένδες η πρόταση Ανδρουλάκη. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Βουλής υποστηρίζει ότι διαπίστωσε πρόβλημα διατύπωσης στο αίτημα του προέδρου του ΠαΣοΚ, καθώς ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου δεν προβλέπει έκδοση ψηφισμάτων. Επειδή, όμως, υπάρχει το προηγούμενο του 2015 -και άρα και τώρα μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο- ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι υπάρχει ένας μήνας προθεσμία για να διεξαχθεί η συζήτηση.

Από την άλλη ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η χώρα μας έχει ακριβώς την ίδια θέση που είχε σχετικά με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους», αλλά το «ερώτημα είναι πότε πρέπει να γίνει η αναγνώριση». Έλα ντε!

***

Δουδωνής Vs Λιβάνιου

Στα ενδιαφέροντα των ημερών είναι και η ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο που απηύθυνε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠαΣοΚ Παναγιώτης Δουδωνής, ζητώντας να μάθει πότε θα γίνουν αναπληρωματικές εκλογές για να καλυφθούν οι τρεις έδρες που κενώθηκαν μετά την απόφαση του Εκλογοδικείου με την οποία εξέπεσαν οι βουλευτές από το κόμμα «Σπαρτιάτες» που τις κατείχαν.

Εδώ και κάποιο διάστημα, η Βουλή λειτουργεί με 297 βουλευτές, αφού χηρεύουν ανά μία έδρα στις εκλογικές περιφέρειες της Β΄ Πειραιά, της Β΄ Θεσσαλονίκης και του Νότιου Τομέα της Αθήνας. Για την κάλυψή τους πρέπει να στηθούν αναπληρωματικές κάλπες, οι οποίες, όμως, δεν συμφέρουν την κυβέρνηση, αφού με δεδομένη την δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβερνητική πολιτική, το αποτέλεσμα ΜΠΟΡΕΙ να είναι συντριπτικό. Στο επίπεδο των πολιτικών εντυπώσεων τουλάχιστον.

Γι’ αυτό και είμαι περίεργος για την απάντηση που θα δώσει ο υπουργός Εσωτερικών στον «πράσινο» τομεάρχη με τον οποίο τις επόμενες ημέρες θα έχει και πολλές άλλες κοινοβουλευτικές αντιμαχίες. Με κυριότερη εκείνη για τις αλλαγές που τεκταίνονται στον τρόπο εκλογής των αξιωματούχων της Αυτοδιοίκησης.