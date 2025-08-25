Μετά τη θερινή διακοπή, η βουλή ξεκίνησε ξανά τις διεργασίες της σήμερα και στο ΠαΣοΚ άδραξαν την ευκαιρία για κλιμάκωση της πίεσης τους προς την κυβέρνηση. Με μία επιστολή που αφορά ουσιαστικά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, η οποία εκκρεμεί από το 2015, αλλά και μία επίκαιρη ερώτηση, ώστε να αναπληρωθεί το κοινοβουλευτικό κενό που άφησε η έκπτωση των τριών Σπαρτιατών από το εκλογοδικείο, η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να κινηθεί θεσμικά, φιλοδοξώντας να οδηγήσει τις πολιτικές εξελίξεις σε αυτά τα θέματα.

Η επιστολή Ανδρουλάκη στον Νικήτα Κακλαμάνη για την Παλαιστίνη

Η πρώτη κίνηση έγινε από τον Νίκο Ανδρουλάκη που ζητά από τον Πρόεδρο της Βουλής, να κληθεί η Ολομέλεια του Σώματος, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στην Παλαιστίνη. Στόχος της προσπάθειας του προέδρου του ΠαΣοΚ είναι να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του ομόφωνου ψηφίσματος της Βουλής, που έγινε το 2015 και να προωθηθεί η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα. Παράλληλα, επιδιώκεται και η ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας, για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Με αυτή του την κίνηση, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει πράξη ουσιαστικά τη δέσμευση του, καθώς στις 31 Ιουλίου είχε τονίσει από το βήμα του Κοινοβουλίου πως «αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή, πρέπει να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Η παρέμβαση Γιώργου Παπανδρέου

Την επιστολή αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Νικήτα Κακλαμάνη διαδέχθηκε και μία ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, που υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, πως «κάποιοι φοβούνται ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι εχθρική προς το Ισραήλ, ή ακόμη και «ανταμοιβή» για τη Χαμάς. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η αναγνώριση ενισχύει τη μετριοπαθή πολιτική οδό και αυτούς που παλεύουν για την ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη. Ενδυναμώνει τις φωνές της λογικής, τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών».

Στη Χαριλάου Τρικούπη, συνεργάτες του πρόεδρου του ΠαΣοΚ είδαν την ανάρτηση αυτή με χαμόγελο, τη χαρακτήρισαν μάλιστα ως «ενωτική, καλογραμμένη και εντός γραμμής». Τονίζουν επίσης ότι αυτή είναι η πάγια θέση του ΠαΣοΚ και πως από το 2015 μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει πολλά στην φλεγόμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το προ δεκαετίας ψήφισμα πρέπει επομένως να εμπλουτιστεί και μέσα από τη συζήτηση στη Βουλή, να πάρουν θέση όλα τα κόμματα.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών Δημήτρης Μάντζος σημειώνει στο Βήμα πως «η εθνοκάθαρση που συντελείται, ο λιμός, ο θάνατος αμάχων και παιδιών, είναι γεγονότα αδιαμφισβήτητα και καθηλωτικά, απέναντι στα οποία κανείς δεν δικαιούται να μένει σιωπηλός ή να τηρεί αποστάσεις και ισορροπίες».

Επιπρόσθετα τονίζει πως «η αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους είναι η μόνη επιλογή που μπορεί να ενθαρρύνει και να εγγυηθεί την ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών-Παλαιστινίων, χωρίς να αναπαράγεται η τρομοκρατία, ο εθνικισμός, ο φονταμενταλισμός, χωρίς να ανοίγει ξανά ο κύκλος του αίματος» χαρακτηρίζοντας ιστορικά αναγκαία την πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκαλάς, από τη μεριά του μιλώντας στο Βήμα, επισημαίνει πως «για να πιεστεί η κυβέρνηση να δρομολογήσει τις διαδικασίες που οδηγούν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, όπως προβλέπουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και να έχει ρολό στην ειρηνευτική διαδικασία, πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση στο ψήφισμα της βουλής του 2015, που θα περιλαμβάνει τη νέα πραγματικότητα των εποικισμών και της εθνοκάθαρσής που συντελείται στη Γάζα. Μόνο έτσι θα πιεστεί η κυβέρνηση».

Πρωτοβουλία Δουδωνή για τους εκπεσόντες βουλευτές των Σπαρτιατών

Η δεύτερη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία ήρθε από τον Παναγιώτη Δουδωνή. Ο συνταγματολόγος και βουλευτής Επικρατείας του ΠαΣοΚ είχε αναφερθεί πολλές φορές με δηλώσεις του στην ανάγκη οι 297 βουλευτές να γίνουν 300, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Ζητά με ερώτηση του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, την προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών, «για την πλήρωση των τριών κενών θέσεων βουλευτικών εδρών», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι τρεις εκλογικές περιφέρειες που δεν έχουν βουλευτή, μετά την έκπτωση των Σπαρτιατών είναι αυτή της Β΄ Πειραιώς, της Β΄ Θεσσαλονίκης και του Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Ο κ. Δουδωνής τονίζει στην ερώτηση του προς τον υπουργό Εσωτερικών πως «η παρούσα Βουλή δε βρίσκεται στο τελευταίο έτος της συνταγματικά προβλεπόμενης τετραετούς θητείας της και οι κενές έδρες υπόκεινται στην υποχρεωτική αναπλήρωση».