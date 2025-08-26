Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως γύρω από το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε 75χρονος στο χωριό Δάφνη της Σκύδρας Πέλλας, στις 16 Αυγούστου και που αποκαλύφθηκε 10 μέρες μετά. Το θύμα, 72 ετών, είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του το μεσημέρι εκείνου του Σαββάτου, πηγαίνοντας για ψώνια, με την κόρη του να το δηλώνει επίσημα την επόμενη μέρα, 17 του μήνα.

Οι έρευνες ξεκίνησαν άμεσα, με τον 75χρονο να μπαίνει στο μικροσκόπιο των Αρχών από την πρώτη στιγμή, καθώς τα παιδιά του αγνοούμενου είχαν εκφράσει ανησυχία, αναφέροντας ότι ο πατέρας τους είχε χρόνιες διαφορές μαζί του, για τα κτήματα, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να τον καλέσουν για ανάκριση. Στην ενέργεια αυτή οδήγησε και ο εντοπισμός του δίκυκλου του 72χρονου, πεταμένου σε ένα χωράφι και με ίχνη αίματος πάνω του.

Ο ύποπτος αρχικά προσπάθησε να τους παραπλανήσει, όμως οι αντιφάσεις του τον πρόδωσαν και στο τέλος ομολόγησε το έγκλημα, υποδεικνύοντας πού είχε αφήσει το άψυχο σώμα του συγχωριανού του.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, σκότωσε τον 72χρονο, όταν τον είδε να βγαίνει για πολλοστή φορά από το χωράφι του, εικάζοντας έτσι ότι του έκλεψε φρούτα. Όπως φέρεται να είπε, θόλωσε και τον πυροβόλησε με καραμπίνα. Κατά την ΕΡΤ, ο 72χρονος ήταν γνωστός στις αρχές για μικροκλοπές είτε από καταστήματα είτε από χωράφια. Η σύζυγος του πάντως, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ο δράστης τον κατηγορούσε ότι του έκλεβε ροδάκινα από το χωράφι του και τον τελευταίο καιρό είχε γίνει εμμονικός με αυτό το ζήτημα.

Πώς εξαφάνισε το πτώμα

Στη συνέχεια, έκρυψε πρόχειρα τη σορό και τους δύο κάλυκες για να μην εντοπιστούν. Όταν σουρούπωσε επέστρεψε στο σημείο, έδεσε τη σορό στο όχημά του, την έσυρε για περίπου 700 μέτρα, μέχρι την πρόχειρη χωματερή έξω από το χωριό, όπου την έκρυψε με διάφορα μπάζα και σκουπίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί είχαν πάει τρεις φορές στη χωματερή και δεν είχαν καταφέρει να την εντοπίσουν.

Ο δράστης εμφανίστηκε τελικά μόνος του στο αστυνομικό τμήμα όπου και ομολόγησε τη δολοφονία του συγχωριανού του, υποδεικνύοντας το σημείο που τον είχε αφήσει. Οι αστυνομικοί το εντόπισαν και προχώρησαν στην ανάσυρση του πτώματος, το οποίο βρισκόταν πλέον σε προχωρημένη σήψη.

Ο 75χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ήδη έχει οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Σε έρευνα στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν η καραμπίνα του, την οποία κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων, ρούχα και άλλα αντικείμενα που θα εξεταστούν εργαστηριακά. Κατασχέθηκε ακόμη το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας

«Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ανθρωποκτονία σε βάρος 72χρονου ημεδαπού που έγινε στις 16 Αυγούστου 2025 σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση συνελήφθη στις 25 Αυγούστου το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων».

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, από συγγενικό πρόσωπό του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε στις 25 Αυγούστου το πρωί, η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή, ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε βάρος του 72χρονου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του».

Όπως έγινε γνωστό, στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.