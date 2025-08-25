Ένα μηχανάκι με ίχνη αίματος, που εντοπίστηκε πεταμένο σε χωράφι, φαίνεται πως «ξεκλείδωσε» το μυστήριο της εξαφάνισης ενός 72χρονου στη Σκύδρα στην Πέλλα.

Όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση του ηλικιωμένου από συγγενικά του πρόσωπα, κανείς δεν υποψιάζονταν ότι είχε δολοφονηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 72χρονος είχε διαφορές με έναν 75χρονο συγχωριανό του, όμως αρχικά οι έρευνες επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Η ανακάλυψη της μηχανής με ίχνη αίματος οδήγησε τους αστυνομικούς σε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Μαρτυρίες από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον άρχισαν να «δείχνουν» έναν 75χρονο, ο οποίος τελικά προσήχθη και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε το αποτρόπαιο έγκλημα.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να πυροβόλησε το θύμα με καραμπίνα και στη συνέχεια, όπως ανέφερε, έδεσε τη σορό στο όχημα και την έσυρε μέχρι που έφτασε σε μια χωματερή και την εγκατέλειψε εκεί.

Ο συλληφθείς φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε πιάσει πολλές φορές τον 72χρονο να βγαίνει από το χωράφι του. Την τελευταία φορά, όπως υποστήριξε, θόλωσε και τον πυροβόλησε με καραμπίνα, πιστεύοντας ότι τον κλέβει.