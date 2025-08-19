Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου. Το θύμα που ήταν γνώριμος των Αρχών, είχε συλληφθεί το 2022 ως μέλος συμμορίας, η οποία διέπραττε συστηματικά κλοπές στα ΜΜΜ στην Αττική.

Ο 47χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών, και εξετάζουν σχέσεις με την αλβανική μαφία.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως ο αδελφός του θύματος ήταν ένας 38χρονος εγκληματίας, ο οποίος έχει αναμειχτεί σε υποθέσεις ναρκωτικών και δολοφονίες στην γείτονα χώρα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία

Την ίδια ώρα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το άγριο έγκλημα. Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο δράστης του εγκλήματος να πλησιάζει το θύμα φορώντας γάντια, μπουφάν μοτοσικλέτας αλλά και κράνος.

Από το βίντεο διαπιστώθηκε επίσης, πως το θύμα συνοδευόταν από έναν φίλο του, ο οποίος τράπηκε σε φυγή έντρομος. Οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να του πάρουν κατάθεση.