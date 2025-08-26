Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 54χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι χρέωσε επιβάτιδα με ποσό υπερδιπλάσιο του νόμιμου κομίστρου για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έως το λιμάνι του Πειραιά.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου, όταν η πελάτισσα κατέβαλε στον οδηγό 110 ευρώ για τη μεταφορά της. Το ποσό ξεπερνούσε κατά πολύ την επίσημη τιμή της διαδρομής.

Έπειτα από καταγγελία της επιβάτιδας, ο 54χρονος αναζητήθηκε και τελικά συνελήφθη μια ημέρα μετά στις 22 Αυγούστου στο αεροδρόμιο.